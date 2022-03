Ukraine-Krieg: Schmutziges Geld im Fußball? „Markus Lanz“ diskutiert den Fall von Putin-Freund Abramowitsch

Teilen

Die Gäste bei „Markus Lanz“ am 16 März. © ZDF / Cornelia Lehmann

Der FC Chelsea und Roman Abramowitsch: Die „Markus Lanz“-Runde analysiert den russischen Oligarchen. Mit dabei ist ein deutscher Profi, der bei der Abramowitsch-Übernahme im Kader stand.

Hamburg – Weil der Krieg in der Ukraine fast alle Lebensbereiche berührt, knüpft „Markus Lanz“ am Mittwochabend thematisch an die Champions League im ZDF an. Der ehemalige Profi des FC Chelsea Sebastian Kneißl erlebte 2003 hautnah mit, wie der russische Oligarch Roman Abramowitsch den Londoner Fußballclub übernahm: „Du hast das Gefühl gehabt, jetzt packt einer seine Geschenke aus“, beschreibt Kneißl das erste Aufeinandertreffen der damaligen Profis mit dem neuen Clubeigner. Die vielen millionenschweren Neuzugänge haben dem Nachwuchsspieler eine weitere Zukunft an der Stamford Bridge verbaut, 2005 wechselte er zu Wacker Burghausen.

Im Zuge der EU-Sanktionen* gegen Russland sei der FC Chelsea jetzt einer der beschlagnahmten Vermögenswerte* von Abramowitsch, klärt der Autor Dietrich Schulze-Marmeling auf. Es gebe bereits interessierte Käufer, unter anderem ein Investmentfonds von Saudi-Arabien, der kürzlich bereits den FC Newcastle übernommen hatte. Darin, dass es sich dabei um Doppelmoral handelt, ist sich die Runde einig. Schulze-Marmeling prangert Funktionäre, Profis und Fans an, aber auch den Sportjournalismus, der sich „sein schönes Spiel nicht zerreden lassen“ wolle. Mehr Themen zum eskalierten Ukraine-Konflikt* finden Sie auf unserer Themenseite.

Russische Oligarchen-Vermögen in England eingefroren – Ex-Chelsea-Profi Kneißl bei „Markus Lanz“: „Alle waren Abramowitsch dankbar“

Talkmaster Markus Lanz* fragt Kneißl, ob man sich in der Kabine darüber unterhalten habe, woher dieser „obszöne Reichtum“ des russischen Oligarchen stamme. Doch weder für die Fußballer noch ihre Fans habe das eine Rolle gespielt, vielmehr hätten die Menschen in London Dankbarkeit für Abramowitsch empfunden. „Das ist eine andere Kultur in England“, sagt Kneißl, was ihm die Zustimmung von der Journalistin Diana Zimmermann einbringt. England sei eine Dienstleistungsgesellschaft, das gelte auch für Geld, vor dem „sie nicht so viele Berührungsängste haben wie die Deutschen“.

Was Abramowitsch motiviert hat, den FC Chelsea zu kaufen, könne letztlich nur spekuliert werden, meint Zimmermann. Es sei auch möglich, dass der Oligarch den Londoner Club auf Geheiß Putins gekauft habe. In jedem Fall sei das Abramowitsch-Chelsea-Projekt als ein Soft-Power-Instrument der Russen zu betrachten, es sei in Putins* Interesse gewesen „sympathische Russen in London“ zu haben, die „ein positives Bild von Russen fördern. Dazu hat Abramowitsch auf jeden Fall gedient und das haben andere auch getan“. Im Verlauf des Ukraine-Kriegs hat sich Altkanzler Gerhard Schröder kürzlich mit Putin-Freund Abramowitsch getroffen.

Russische oder saudische Ölgelder? „Markus Lanz“ diskutiert die Doppelmoral im Fußball

„Warum spielt Moral im Fußball irgendwann einfach gar keine Rolle mehr?“, fragt Gastgeber Lanz in die Runde. Es sei ja nicht nur der Fußball, entgegnet Zimmermann, doch Lanz möchte beim Thema bleiben. Seit Jahren sei zu beobachten, dass die Spitze des europäischen Fußballs von schmutzigen Geldern abhängig sei, sagt Schulze-Marmeling: „Sei es, dass sie aus dem Nahen und Mittleren Osten kommen, vom saudischen Staatsfond oder von Katar, Abu Dhabi Investment Group, et cetera. Oder sei es, dass sie eben von Oligarchen kommen. Da hat sich der Fußball inzwischen richtig davon abhängig gemacht.“

Nicht nur Vereine hätten das Problem, erläutert Schulze-Marmeling, auch der Fußball-Weltverband FIFA sei abhängig von den Finanzmitteln autokratischer Staaten. Im Fall der englischen Premier League würden Investoren vor der Übernahme eines Vereins zwar überprüft, allerdings sei die Frage von Menschenrechten kein Kriterium bei der Vergabe von Lizenzen. Schulze-Marmeling hofft, „dass wir durch diese Geschichte mit Abramowitsch auch mal über andere Sachen diskutieren. Also nicht nur über Abramowitsch und russische Oligarchen, sondern wohin sich der Fußball überhaupt entwickelt.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 16. März:

Dietrich Schulze-Marmeling – Autor

– Autor Sebastian Kneißl – Ex-Fußballprofi

– Ex-Fußballprofi Diana Zimmermann – Journalistin

Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Dass die Aktiven im Fußball unterschiedlich bereit dazu sind, auf die Vorwürfe um schmutziges Geld einzugehen, dekliniert Gastgeber Lanz am Beispiel der deutschen Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (FC Chelsea) durch. Während der eine, Klopp, reflektiert und selbstkritisch sei, sage die andere Seite: „Lasst mich in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun. Ich werde fürs Fußballtraining bezahlt.“ Ex-Profi Kneißl äußert Verständnis für Spieler, die sich nicht einmischen wollen, wünscht sich aber, dass es „mehrere Spieler gibt, die sagen: Stopp, hier ist die Grenze.“

Schulze-Marmeling stellt bei der Meinungsäußerung von Profis hingegen Bewegung fest. Die Spieler seien durch die Sozialen Medien unabhängiger von ihren Vereinen geworden und trauen sich deshalb, ihre Meinung kundzutun. So habe der Kapitän der finnischen Nationalmannschaft gesagt, die Spieler wollen künftig bei der Turniervergabe mitbestimmen, schließlich seien die Profis der Grund, warum überhaupt Geld verdient werden könne. Auch Talkmaster Lanz beteuert, das Klischee „vom etwas einfach gestrickten Fußballer“ nicht zu teilen.

Finanzzentrum London – Wird in Folge des Ukraine-Krieges gegen Geldwäsche in „Londongrad“ vorgegangen?

Zimmermann sagt, es bestehe aufgrund des Falls Abramowitsch „zum ersten Mal die berechtigte Hoffnung“, dass in London gegen Geldwäsche vorgegangen werde. Erst diese Woche sei in England ein „sehr hartes Gesetz“ gegen Wirtschaftskriminalität verabschiedet worden. Der öffentliche Druck sei derzeit enorm, allerdings sei die Frage, wie lange er halte und ob es auch „anderes dreckiges Geld, was von überall herkommt“ betreffe. Die Leiterin des ZDF-Studios in London meint: „Da bietet diese schreckliche Situation vielleicht einen Anlass darüber mal nachzudenken.“

„Auch für uns“, stellt Gastgeber Lanz zum Ende der Sendung fest. So stünden auch am Tegernsee teure Immobilien, von denen nicht geklärt sei, mit welchem Geld sie den Besitzer gewechselt hätten. „Auch wir wollen das nicht so ganz genau wissen, wer die Eigentümer sind“, moniert der Moderator. Zimmermann sieht in den Vorgängen das Ende der Ideologie der Trickle-Down-Economy: „Man sieht einfach, dass es nicht durchsickert. Sondern der Schmutz und das Geld bleiben oben hängen.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

„Markus Lanz“* ist am Mittwochabend eine verkürzte Ausgabe im Anschluss an die Champions League im ZDF. 45 Minuten lang sprechen die Journalistin Diana Zimmermann, der Ex-Fußball-Profi Sebastian Kneißl und der Autor Dietrich Schulze-Marmeling über den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, der 2003 den FC Chelsea gekauft hatte. Die Nähe des Multimilliardärs zum russischen Präsident Wladimir Putin wurde ihm in den letzten Wochen des Ukraine-Kriegs* zum Verhängnis, für Russland endet damit ein Soft-Power-Projekt in einem wichtigen Zentrum des Westens. (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.