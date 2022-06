Linken-Bartsch sieht Westen-Profiteure im Ukraine-Krieg: „Da wird verdient ohne Ende“

Co-Vorsitzender der Linksfraktion Dietmar Bartsch im Gespräch mit Markus Lanz (ZDF). © Cornelia Lehmann/ZDF

ZDF: Markus Lanz debattiert die Lage in der Ukraine. Zurückhaltung oder mehr Waffen? Linken-Politiker Bartsch fordert mehr Sanktionen.

Hamburg – Publizist Wolfram Weimer, obwohl gar nicht anwesend, eröffnet den Abend. Markus Lanz zitiert ihn aus der vorangegangenen Sendung mit der These, die Ukraine habe diesen Krieg bereits verloren. Ob Dietmar Bartsch dem zustimme, will Markus Lanz wissen.

Dietmar Bartsch bei „Lanz“: „Sind völlig inkonsequent beim Thema Sanktionen“

Der Linken-Fraktionschef schüttelt den Kopf: „Das sehe ich nicht so.“ Er bringt den Nato-Generalsekretär ins Spiel: „Wenn ich Herrn Stoltenberg höre, der sagt der Krieg kann noch Jahre dauern, dann ist das für mich eine ganz dolle Bedrohung. Weil das heißt: Zigtausende Tote, Vertreibung, Flucht. Das muss man wenn es irgend geht verhindern.“

„Ich finde, dass wir völlig inkonsequent beim Thema Sanktionen sind“, sagt Bartsch. „Wenn ich mir anschaue, dass jetzt griechische Reeder durch die Gegend schippern und russisches Öl transportieren, dass Indien das Öl aus Russland kauft, veredelt und dann nach Europa verkauft: Das ist doch für die Europäische Union ein Armutszeugnis. Wir reden über die Einigkeit der EU, und das stimmt überhaupt nicht. Da erwarte ich Konsequenz.“

En passant kritisiert er Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, doch er hofft auf den französischen Staatspräsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz. Wenn die bei Putin anriefen – „wird es am Ende irgendwas bringen“.

Bartsch: „Auf einmal ist Fracking-Gas ein spannender Rohstoff, wo sich alle in der Welt drum kloppen“

Die Journalistin Jessica Berlin geht Bartsch harsch von der Seite an. „Was sind die zauberhaften Worte, die man Wladimir Putin sagen muss am Telefon, sodass er aufhört, Ukrainer umzubringen?“ Bartsch will stattdessen lieber enteignen. Belgien habe den russischen Oligarchen bereits 13 Milliarden weggenommen, „Deutschland nicht mal eine“. Das sei inakzeptabel.

A propos Geld: Lanz will wissen, wer denn „ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg weitergeführt wird“. Der Satz zündet, Bartsch schießt sofort los. „Auf einmal ist Fracking-Gas ein spannender Rohstoff, wo sich alle in der Welt drum kloppen. Und wer verkauft sein Fracking-Gas jetzt endlich zu den Preisen, die gewünscht waren? Die Vereinigten Staaten.“

Diese Gäste diskutierten mit Markus Lanz:

Olivia Kortas (Journalistin, Die Zeit)

(Journalistin, Die Zeit) Jessica Berlin (Expertin für Außen- und Geopolitik, Kommentatorin Deutsche Welle)

(Expertin für Außen- und Geopolitik, Kommentatorin Deutsche Welle) Dr. Dietmar Bartsch (Co-Fraktionsvorsitzender, Die Linke)

(Co-Fraktionsvorsitzender, Die Linke) Sönke Neitzel (Professor für Militärgeschichte, Militärhistoriker)

Waffen in die Ukraine: „Da wird verdient ohne Ende“

Auch beim Thema Waffen sieht Bartsch Parallelen: „Auf einmal ist es so, dass Rüstungsunternehmen DAX-Entwicklungen haben, die sind traumhaft.“ Er nennt Rheinmetall, Heckler und Koch sowie amerikanische Unternehmen – „da wird verdient ohne Ende. Dass es dort ein objektives Interesse gibt, das wird niemand leugnen können.“

„Das heißt, Amerika hat ein Interesse daran, dass dieser Krieg läuft?“, fragt Lanz. Und Bartsch stellt klar: „Wo kauft Deutschland seine Waffen? In den USA. Früher nannte man das militärisch-industrieller Komplex.“

Markus Lanz/Ukraine: „Das sieht Putin als Einladung“

Die Reaktion des Westens auf den Krieg findet er auch beim Thema Düngemittel inkonsequent. „Europa macht ein Embargo, die Vereinigten Staaten kaufen jetzt mehr als vorher. Was ist denn das? Wollen wir wirklich, dass dieser Krieg beendet wird? Dann muss Konsequenz herrschen!“ Zumal Amerika viel größeren Druck aufbauen könne als andere.

Jessica Berlin ist knallhart in ihren Ansichten: „Wladimir Putin reagiert nur auf Stärke. Jedes Zeichen von Schwäche sieht er als Einladung, weiterzumachen. Dann müssen wir auch bereit sein, mit militärischen Mitteln zurückzukämpfen.“

„Was soll denn das militärische Ziel sein?“, fragt Bartsch. „Das Ziel ist, dass die russische Armee aus der Ukraine rausgetrieben wird“, antwortet Berlin. „Dass die russische Armee so dermaßen bedroht wird und in Gefahr kommt, dass sie sich zurückziehen müssen.“

Bartsch denkt an die möglichen Folgen: Man müsse „der Gefahr ins Auge sehen, dass eine Atommacht, die in die Enge getrieben wird, auch einen Atomkrieg riskiert“. Und „ein Atomkrieg kennt keinen Gewinner, wie wir alle wissen“. Berlin kontert: „Wie Putin auch weiß.“ Doch Bartsch bleibt bei seiner Position, er ruft zur Mäßigung auf: „Ich bin nicht so risikobereit, zu sagen: Ja lass uns das mal machen, wir gehen mal das Risiko ein.“

Markus Lanz/Ukraine-Krieg: „Wir haben viele Versprechen gemacht und dann nicht geliefert.

Berlin schiebt den Schwarzen Peter zur deutschen Bundesregierung: „Wir haben viele Versprechen gemacht und dann nicht geliefert.“ Es ist der Moment, als Bartsch, eigentlich in der Opposition, dem Kanzler zur Seite springt: „Ich muss eigentlich nicht Olaf Scholz verteidigen“, sagt er. „Aber Deutschland hat in Richtung Ukraine unendlich viel geleistet.“

Lanz nimmt die Oligarchen ins Visier. „Womit hat Poroschenko sein Geld verdient?“, fragt er. Auch die Frage nach dem großen Vermögen Selenksyis steht im Raum. 850 Millionen – woher sie kommen, wird nicht geklärt. Bei Poroschenko seien es „Süßwaren“. Kortas sieht Selenskyi als „das neue Gesicht“, als ein Zeichen des Aufbruchs.

„Aber es stimmt doch auch, dass in der Ukraine 20 Parteien verboten worden sind?“, fragt Bartsch dazwischen. Kortas stockt etwas, erwähnt einen Gerichtsbeschluss, der diesen staatlich verordneten Meinungsmonopolismus legitimiert habe.

Es habe eben Parteien gegeben, die „sehr putin-freundlich“ waren“, erklärt Kortas. Diese hätten „ihre Mittel abgeben müssen“. Sprich: Enteignung. Darin sieht die „Zeit“-Journalistin kein Problem. Sie bezeichnet es als „eine Sicherheitsmaßnahme“. „Die Abgeordneten sitzen immer noch im Parlament, die stimmen auch ab und halten ein bisschen still, debattieren also weniger oder gar nicht, geben sich auch geschlagen.“

Markus Lanz: Runde streitet über Demokratiefähigkeit der Ukraine

Lanz versucht, die Demokratiefähigkeit der Ukraine zu diskutieren. „Selenskyi muss sich des Vorwurfs erwehren, dass er sehr viel Macht an sich gezogen hat“, sagt der Moderator, und Kortas pflichtet ihm bei: „Es gibt auch Punkte, die kritisch gesehen werden können. Beispielsweise die Medien.“ Selenskyi habe schon seit längerer Zeit „einen Konflikt“ mit der Presse. „Jetzt hat er ein Dekret unterschrieben, dass alle Medien in eine Plattform bringt. Da sind jetzt sechs Sender, die auf ihrem Kanal das gleiche Programm senden. Wenn man da abends im Hotel durchzappt, dann sind da immer dieselben Gesichter.“

„Das ist aber nicht sehr demokratisch“, wirft Bartsch ein. Und Lanz nimmt es zum Anlass, auch die deutsche Presse zu kritisieren: „Das ist ‘ne Perspektive, die wir hier ganz ganz selten hören.“

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 23.06.2022. © Cornelia Lehmann/ZDF

„Die Begründung ist, dass man Einheit in der Information haben will“, sagt Kortas. Und wer nicht mitmacht, der fliege eben raus. „Die Pro-Poroschenko-Sender wollten nicht teilnehmen an diesem so genannten TV-Marathon und wurden dann von der digitalen Sendungsliste gestrichen.“ Selenskyi sei ein sehr talentierter Kommunikator und setze hauptsächlich auf soziale Medien.

Der Militärhistoriker Neitzel sieht die Gesamtlage kritisch. „Die EU hat die Lösung dieses Konflikts an Washington ausgelagert. Die Amerikaner liefern die meisten Waffen“. Sie trainieren die ukrainischen Soldaten. Sie haben die besten Verbindungen. Sie seien eigentlich am Zug, doch der Konflikt komme für die USA „zur Unzeit“. Der strategische Schwerpunkt für die USA sei eigentlich China.

Militarhistoriker Neitzel vermisst Strategie der Bundesregierung: „Es ist ein Stochern im Nebel.“

Die Lösung sieht Neitzel in schnellen Waffenlieferungen. Schwere Waffen seien unbedingt nötig. Man müsse Putin zeigen: „Egal was du machst, wir halten die Ukraine so stark, dass du dir die Zähne ausbeißt.“ Deutschland habe da sogar mehr geleistet als andere. Die Franzosen hätten Haubitzen abgegeben, „die sie eh loswerden wollten“. Doch „die Deutschen haben ihre modernsten Geschütze abgegeben. das ist ein Schnitt ins eigene Fleisch“. Hohe Dienstränge in der Bundeswehr würden von Seiten der Regierung allerdings eine klare Führung vermissen. Es gebe keine Strategie seitens der Politik. „Es ist ein Stochern im Nebel.“

Lanz: „Die schicken mich an die Front mit sechs Magazinen. Sechs!“

Dem Linken-Mann Bartsch, der auf Diplomatie setzt, widerspricht Neitzel sehr deutlich: „Es geht um die Frage: Überlebt die Ukraine oder überlebt sie nicht?“

Lanz berichtet von schwindender Motivation. Von ukrainischen Soldaten, die sagen „Die schicken mich an die Front mit sechs Magazinen. Sechs!“ Neitzel fasst zusammen: „Die schicken sie in den Tod.“ Aber es gebe eine ganz hohe Kampfmoral. Bartsch grätscht rein. „Das ist wirklich nicht korrekt, Herr Neitzel.“ Die Moral habe „enorm gelitten“, da habe er entsprechende Informationen.

„Wenn man das Ziel hat, ukrainischen Boden zurückzugewinnen, braucht man dazu eine Armee, die vielfach überlegen ist“, gibt Bartsch zu bedenken und kommt zu dem Ergebnis: „Das ist undenkbar.“

Historiker Neitzel: „Wir wollen alle, dass dieser Scheißkrieg endlich endet.“

Neitzel wagt einen Blick in die Zukunft: „Meine Prognose wäre, dass der Krieg in dieser Intensität nicht endlos weitergeht. Dass Putin dann sagt: So, Waffenstillstand. Und dann muss der Westen sich irgendwie verhalten. Dann ist die Frage: Was nun?“ Die Geschichte habe gezeigt, dass es viele endlose Kriege gegeben habe, die kein Ergebnis brachten. „Russland und das osmanische Reich haben über Hunderte von Jahren Krieg geführt. „Wir wollen alle, dass dieser Scheißkrieg endlich endet.“

Berlin: Putin hat in Afghanistan zugeschaut, dabei Popcorn gegessen und gelacht

„Die Zeit ist für Putin eine Waffe“, wirft Jessica Berlin ein. „Putin hat ganz genau zugeschaut letztes Jahr bei dem Zusammenbruch in Afghanistan“. Er wisse jetzt, was er machen kann. „Der hat zugeschaut, dabei Popcorn gegessen und gelacht.

„Die entscheidende Frage ist: Was kann man verhandlungspolitisch für die Ukraine herausholen“, sagt Bartsch, und Berlin warnt: Gebiete abzugeben, dass bedeute auch eigene Menschen diesem Schicksal zu überlassen. „Wir haben gesehen, was in den Gebieten passiert.“ Was die Ukraine seit Jahren der russischen Minderheit in der Ostukraine antut: „Systematische Folter, Vergewaltigung und Mord.“

Vergeblich warnt Bartsch vor weiterer Eskalation. die Diskussion ist an einem schwierigen Punkt. Sobald der Linken-Politiker das Thema Diplomatie anspricht, reden alle durcheinander. Er kann kaum mehr einen geraden Satz zu Ende sprechen.

„Markus Lanz“ zum Ukraine-Krieg: Unsere Heuchelei ist Putins beste Waffe

Bartsch stellt resigniert fest: „Ich finde es weiter hin vernünftig, wenn über die Lösung geredet wird.“ Ob er denn zugeben müsse, dass die Nato „am Ende doch ‘ne gute Sache“ sei, will Lanz wissen. Bartsch windet sich, laviert herum. Trotz mehrfacher Nachfragen des Moderators will er keine klare Aussage treffen.

Berlin kritisiert „diesen Aberismus“, die ständigen Einwände, das Abwägen. Dieses „Oh, wer ist eigentlich schuld…“ sei reine Heuchelei, und „unsere Heuchelei ist Putins beste Waffe.“

Bartsch erinnert daran, dass deutsche Truppen schon einmal in Kiew und vor Moskau gestanden haben. „Eine Zurückhaltung ist da angemessen.“ Ein Satz, für den er Kritik von allen Seiten erntet. Und ausgerechnet der Historiker Neitzel antwortet: „Das ist doch lächerlich. Diese ganze Geschichtskiste, ich kann das nicht mehr hören.“

Bartsch bleibt dabei: Deutschland habe eine andere Verantwortung.

Fazit des Talks bei Markus Lanz:

Die Sendung war nach wenigen Minuten an einem ähnlichen Punkt wie der Ukraine-Krieg: verfahren. Als Zuschauer sehnte man eigentlich nur noch ein schnelles Ende herbei. Keiner der Diskutanten konnte sich nennenswert in Szene setzen. Erkenntnisgewinne: Fehlanzeige. (Michael Görmann)