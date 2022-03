Ukraine gegen Putin sowieso ohne Chance? Harte These bringt SPD-Gast bei „Lanz“ ins Kreuzfeuer

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ (ZDF). © ZDF (Screenshot)

Der Krieg in der Ukraine erhitzt bei „Markus Lanz“ die Gemüter. SPD-Politiker Stegner eckt an und Weltsicherheitskonferenz-Chef Heusgen schätzt Putin aus der Ferne ein.

Hamburg – „Markus Lanz“* knüpft am Mittwochabend nahtlos an den Vorabend an und thematisiert den Krieg in der Ukraine. Während die Runde Bilder aus Kiew und Kharkiv sieht, zieht die Autorin Alice Bota Parallelen zum Krieg in Syrien. Dass zivile Einrichtungen getroffen werden, könne kein Zufall sein. Erinnerungen an Aleppo würden wach, „wo die russische Armee Krankenhäuser bombardiert hat und dafür, so ehrlich sollten wir uns machen, auch nie belangt worden ist“.

„Das sind Kriegsverbrechen. Das muss vor Gericht“, befindet der neue Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen zu den besorgniserregenden Nachrichten im Ukraine-Konflikt*. Talkmaster Lanz möchte daraufhin wissen, welches Ziel man überhaupt mit dem Bombardieren von Krankenhäusern verfolgen könnte. Heusgen erklärt, dass es darum gehe, die Moral der Menschen vor Ort zu brechen. Diesem Ziel diene auch der Einsatz sogenannter Vakuumbomben, der gegen die Genfer Konvention verstößt.

Ukraine-Krieg bei „Markus Lanz“ - Autorin Alice Bota: „Wir sollten uns schämen“

Für die Zivilbevölkerung in der Ukraine würden unterdessen nicht zuletzt Lebensmittel knapp, berichtet Bota. Für Brot und Wasser müsse man in Kiew inzwischen einen Tag lang anstehen. In Charkiw sei eine solche Warteschlange getroffen worden, Zivilisten verloren dabei ihr Leben. Dennoch sei die Moral in der ukrainischen Bevölkerung „ungebrochen“.

Angesichts ein Videos, das Menschen bei der Herstellung von Molotow-Cocktails in einem Park zeigt, findet Bota: „Das ist vielleicht der Moment, wo wir uns mal schämen könnten.“ Gastgeber Lanz greift den Appell auf und fragt den SPD-Politiker Ralf Stegner, ob er sich dafür schäme, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine gewesen zu sein und damit die Menschen in der Ukraine zur aktuellen Lage verdammt zu haben. Der antwortet, er schäme sich „nicht persönlich“, ein schlechtes Gewissen müsse Putin haben, der den Krieg angezettelt habe.

Hätte Putins Krieg verhindert werden können? SPD-Mann Stegner wüsste nicht, wie

Der Gastgeber rudert zurück, er wolle Stegner nicht angreifen, „es gibt genug Ärger da draußen“, sagt Lanz. Ihm gehe es darum, zu verstehen, ob man sich jahrelang einer sicherheitspolitischen Illusion hingegeben* habe und das bevorstehende Aufrüsten unvermeidlich sei. Stegner verteidigt das bisherige Vorgehen, die einzige Alternative sei ein Dritter Weltkrieg. „Was hätte Putin abhalten können, diesen Krieg zu führen? Und da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein“, meint der SPD-Politiker.

Heusgen sieht das ähnlich, Putin habe seit dem Abschluss des Abkommens von Minsk immer wieder unter Beweis gestellt, dass er kein Interesse an einer Lösung des Konflikts habe. Daher unterstützt er die Kehrtwende von Kanzler Olaf Scholz (SPD), der erst Waffenlieferungen in die Ukraine abgelehnt und anschließend einem Bundeswehr-Sonderetat von 100 Milliarden Euro zugestimmt hat. Auch Stegner findet, das deutsche Militär könne das Geld gut gebrauchen: „Natürlich ist die Bundeswehr in keinem guten Zustand.“

Diplomatie mit Russland? „Markus Lanz“-Gast Mariam Lau: „Hitler wurde nicht mit Palmwedeln besiegt“

Dennoch pocht Stegner darauf, dass die Ukraine in einem militärischen Konflikt gegen Russland keine Chance habe. Deshalb machten Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet keinen Unterschied machen. Ziel müsse sein, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und dafür Sorge zu tragen, dass so wenige Menschen wie möglich sterben. „Das heißt, keine Waffen liefern, damit der Krieg möglichst schnell zu Ende geht?“, fragt Talkmaster Lanz. Stegner versucht, dagegenzuhalten: „Wenn Sie das so verkürzt sagen, ist es zynisch.“

Dennoch führt der Sozialdemokrat aus, dass Deutschland wegen seiner Geschichte im 20. Jahrhundert dazu verpflichtet sei, „alles, aber auch wirklich alles zu tun, um das diplomatisch zu lösen“. Die Journalistin Mariam Lau widerspricht, sie zieht andere Lehren aus der Geschichte: „Aber Herr Stegner, die erste Geschichtslektion ist doch, dass Hitler nicht von Palmwedeln besiegt worden ist.“ Auch Bota findet, dass Stegner es sich „zu einfach“ mache, wenn er sich der Erkenntnis verschließe, dass sich manche Konflikte nur durch militärische Lösungen beilegen ließen.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 2. März:

Ralf Stegner (SPD) – Politiker

– Politiker Alice Bota – Autorin

– Autorin Christoph Heusgen – Diplomat

– Diplomat Mariam Lau – Zeit-Journalistin

Lanz zeichnet das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin* nach: Erst Tschetschenien, dann Georgien, 2014 die Krim und 2015 die Ostukraine, Syrien, Libyen, Zentralafrika, Mali, „die Liste ist fast endlos“. Der Gastgeber fragt Heusgen: „Warum waren wir so naiv, zu glauben, dass dieser Mann Gutes im Schilde führt?“ Heusgen entgegnet, dass man dieses Vorgehen gesehen und angeprangert habe, aber man sei von den Möglichkeiten der Diplomatie überzeugt gewesen.

Lanz hält ihm entgegen, dass man gleichzeitig mit Russland weiter Geschäfte gemacht habe, von Empfängen in der russischen Botschaft in Berlin bis zur Annexion der Krim und der anschließenden Unterzeichnung der Nord-Stream-2-Verträge. Putin müsse deshalb zwangsläufig zum Schluss kommen: „Völlig egal, was ich anstelle – die Deutschen wollen einfach weiter mit mir Geschäfte machen.“ Heusgen tut sich schwer mit einer präzisen Antwort, er verweist auf das in Deutschland lange propagierte Prinzip „Wandel durch Handel“, an das viele in der Bundespolitik lange geglaubt hätten.

Geschäfte mit Russland trotz Putins Aggression? Ex-Merkel-Berater Heusgen bei „Markus Lanz“: „Das müssen Sie als Berater akzeptieren“

„Hatten Sie da mal einen Disput mit der Kanzlerin?“, hakt der Gastgeber nach. Jetzt könne er es ja sagen, springt ihm auch Zeit-Korrespondentin Mariam Lau zur Seite. Heusgen atmet tief durch und zeichnet die Entscheidung um Nord Stream 2 nach: Der damalige Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) habe sich für das Pipeline-Projekt starkgemacht, als Berater habe er seine Meinung geäußert, schließlich habe man sich in der Koalition aus SPD und CDU darauf verständigt, dass es sich bei Nord Stream 2 um ein „privatwirtschaftliches Projekt“ handele.

Zwar versucht Lanz, bei Heusgen nachzubohren, er sei ja offensichtlich anderer Meinung gewesen – und das als „wichtigster außen- und sicherheitspolitischer Berater der Kanzlerin“. Doch der neue Siko-Chef demonstriert seine Professionalität als Spitzendiplomat: Im Kanzleramt kämen immer eine Vielzahl unterschiedlicher Meinungen zusammen, ehe am Ende eines Findungsprozesses eine Entscheidung getroffen werden müsse. „Das müssen Sie akzeptieren, wenn Sie Beamter sind, dass Sie, wenn Sie Berater sind, vielleicht in einer Situation überstimmt werden.“

Putins Psyche bei „Markus Lanz“ - Christoph Heusgen: „Er hat sich seine eigene Welt gemalt“

Anschließend möchte Gastgeber Lanz von Heusgen, der Putin mehrfach begegnet ist, erfahren, wie sich der russische Präsident verändert habe. Heusgen weist darauf hin, aus der Ferne zu urteilen: Er habe Putin seit 2017 nicht mehr getroffen, attestiert ihm aber eine „massive Persönlichkeitsveränderung“. Putin sei paranoid geworden, er habe sich praktisch mit niemandem mehr getroffen. Selbst seine Berater hätten vor Treffen mit dem Präsidenten eine Woche in Quarantäne gemusst, weil Putin sich vor dem Coronavirus fürchte*. Heusgen: „Er hat sich in dieser Zeit seine eigene Welt gemalt.“

Gegen Ende der Sendung möchte Lanz Stegner in die Mangel nehmen - weil dessen SPD in Teilen eine gewisse Nähe zu Putin pflege*. Stegner lehnt das entschieden ab: Bei den Sozialdemokraten gebe es einzig die Haltung, dass Sicherheit in Europa ohne Russland nicht zu machen sei. Stegners Ansicht nach ist es aber richtig, dass die von Gazprom finanzierte „Klimaschutzstiftung“ von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) aufgelöst werden solle.

Dass Gastgeber Lanz das Handeln von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in die Nähe der heutigen Sozialdemokratie rückt, empört Stegner: „Der hat in der SPD keine Funktion, hat da auch nichts mehr zu melden und ist im Übrigen auch einer, der für das, was er tut, scharf von uns kritisiert wird. Was wollen Sie als Partei denn noch tun?“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Die „Markus Lanz“-Runde widmet sich am Mittwochabend dem Krieg in der Ukraine. Auf eine kurze Lagebesprechung mit der Autorin Alice Bota folgt eine Diskussion, in der Politiker Ralf Stegner (SPD) den Rest der Runde – und zahlreiche ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer auf Twitter – gegen sich aufbringt. Anschließend hält sich der Sozialdemokrat zurück, während Talkmaster Markus Lanz dem ehemaligen Spitzenberater von Altkanzlerin Angela Merkel (CDU), Christoph Heusgen, auf den Zahn fühlt, warum Russlands Präsident Wladimir Putin offensichtlich falsch eingeschätzt worden sei. (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.