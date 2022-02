„Sie verteidigen Putin“: Gast präsentiert eigenwillige Russland-Erklärungen - da greift auch „Lanz“ ein

Gäste bei „Markus Lanz“ © Markus Hertrich/ZDF

Präsident Putin führt derzeit den Westen vor. Bei Lanz geht es um den Handlungsspielraum der EU. Kevin Kühnert wehrt sich gegen Lobbyismusvorwürfe im Bezug auf die SPD.

Hamburg - Die Welt sieht den Handlungen Wladimir Putins in der Ukraine derzeit beunruhigt zu. Militärisch, soweit die internationale Absprache, will sich niemand direkt einmischen. Doch die Raketen der wirtschaftlichen Sanktionen wurden bereits gezündet. Deutschland setzte Nord Stream 2 nach längerem Hin und Her vorerst außer Kraft. Auch Frankreich und die USA kappten Verträge und Geldströme nach Russland.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Kevin Kühnert (SPD*) - Generalsekretär

- Generalsekretär Robin Alexander - stellv. Chefredakteur der Welt

- stellv. Chefredakteur der Welt Prof. Gabriele Krone-Schmalz - ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD

- ehemalige Moskau-Korrespondentin der ARD Prof. Gwendolyn Sasse - Leitern des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin

Markus Lanz blendet mehrfach Ausschnitte mit deutschen Untertiteln aus Putins jüngster Rede ein. Sie verdeutlichen, mit welcher Entschlossenheit der russische Präsident seinen lang geplanten Angriff auf die Ukraine vollzieht. Putin spricht von einem angeblichen „Genozid“, der in der Ostukraine an den dort lebenden russischstämmigen Einwohnern vollzogen werde, von einem „Blitzkrieg“ des Westens und von „Atomwaffen“, die auf Russland gerichtet seien.

Russland-Expertin bei Lanz: Putins Rede im Kreml war „lupenreine Propaganda“

„Lupenreine Propaganda“ analysiert die Russland-Expertin Gwendolyn Sasse. Putins „Art von Rechtfertigung“ und „Legitimation“, die „nach Innen“, an die eigene Bevölkerung, adressiert sei. Sasse macht auch klar, was sich wie ein „roter Faden“ durch die lange Ansprache gezogen habe und der „Kern“ Putins Rede gewesen sei: das Existenzrecht der Ukraine grundsätzlich in Frage zu stellen.

Aus der Rolle fällt die ehemalige ARD-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz - einst gewichtige Stimme aus Moskau - die in der aktuellen Runde allerdings vornehmlich Kopfschütteln auslöst: „Ich habe das nicht so verstanden, dass er in der Rede das Existenzrecht der Ukraine bestreitet“, stellt sie selbstbewusst dar. Der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, kann sich ein empörtes „Wie bitte?!“ nicht verkneifen und appelliert an die Runde: „Einer von uns dreien muss jetzt widersprechen, finde ich.“

Doch Krone-Schmalz hat noch mehr eigenwillige Erklärungen auf Lager und bringt das Minsker Abkommen* aufs Tableau, eine Road Map, entworfen unter der Merkel-Regierung, die allerdings nicht in die Tat umgesetzt wurde. Dafür habe „der Westen“ Russland sanktioniert, so Krone-Schmalz, aber „Kiew nicht“. Die Deutschen hätten „massiven Druck“ gemacht, so die Journalistin weiter.

„Markus Lanz“ (ZDF): „Was soll der Westen denn noch tun?“

Alexander will das erneut so nicht stehen lassen: Olaf Scholz* habe bei seinem Besuch in der Ukraine Putin „alles geliefert“, wendet er ein, „was eine deutsche Bundesregierung liefern kann“, die zeigen wolle, dass sie die „russische Interessenlage ernst nimmt“. Zudem habe es zahlreiche Eingeständnisse gegeben. Aufgebracht fragt er: „Was soll der Westen denn noch tun?“ Putin habe aktuell die „Legitimation von Grenzen aufgehoben“, so Alexander weiter. Würde man diese Denke auf Deutschland übertragen, dann hieße das, „die Schweiz, Österreich, weite Teile Ungarns“ einfach „einzusacken“.

Dass Putin noch in der vergangenen Woche davon gesprochen hätte, die Manöver an der russischen Grenze zu beenden - und nun einmarschieren würde, sei doch „eine Lüge“ gewesen, stellt Markus Lanz der Argumentation von Krone-Schmalz entgegen und verweist auf die Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der Russland als „Regionalmacht“ bezeichnet hätte, nachdem Putin auch ihn mehrfach belogen habe. Krone-Schmalz wehrt auch hier ab und wendet ein, die „Situation“ könne sich doch seit letzter Woche verändert haben. Dann haut sie noch mit einer weiteren Interpretation daneben: Die Ukraine habe sich zuerst dem Westen zugewandt. Statt Moskau in das EU-Assoziierungsabkommen mit einzubeziehen, habe man die Ukraine vor die Entscheidung gestellt: Ost oder West.

Sasse rückt Ursache und Wirkung in die richtige Reihenfolge: Es sei der ehemalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch gewesen, der nach Druck aus Moskau das Abkommen gekippt habe. Sasse erinnert an die massiven Demonstrationen am Maidan 2013 und die Abkehr gegen die korrupte Führung und die russische Einflusssphäre, die dann die Annexion der Krim und der Ostukraine zur Folge gehabt hätten - ein Schock für den Westen. Da flog „Merkel gerade nach Riga und war fassungslos“, ergänzt Alexander, der als Journalist zu dem Zeitpunkt vor Ort gewesen war. Als Krone-Schmalz dann aber auch im Bezug auf den Georgien-Krieg die Verantwortung Russlands beiseite zu schieben versucht, stoppt auch Lanz die ehemalige ARD-Kollegin: „Sie verteidigen hier Putin.“

Kühnert verteidigt die SPD gegen Schröders Lobbyismus für Russland

Streit gibt es auch beim Thema Nord Stream 2. Kevin Kühnert macht im Bezug auf die Absage der Bundesregierung an das Projekt klar, dass der Preis ein hoher ist: „Potenziell schadet es uns, aber wir dürfen jetzt auch nicht wackeln an der Stelle.“ Markus Lanz will wissen: „Welche Rolle spielt eigentlich die SPD in dem Sinne, dass ein ehemaliger Kanzler der oberste russische Gas-Lobbyist ist?“ „Keine“, befindet Kühnert, aber Robin Alexander sieht das anders: „Für die Bundesregierung von Scholz stimmt das, für die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern nicht“, wirft Alexander ein.

Der Welt-Journalist zielt auf die Stiftung im nördlichen Bundesland, die „mit 20 Millionen Euro“ fast ausschließlich mit „Gazprom-Mitteln“ gefördert werde, basierend auf dem „Schröder-Netzwerk“. Bei der Stiftung stehe aktuell bereits der Vorwurf der „Geldwäsche“ im Raum, das sei „hochpeinlich für die SPD“, so Alexander. Das sei nicht „die SPD“, wirft Kühnert zurück und macht nochmal klar: Eine „lineare Verbindung“ der SPD zum Handeln im Kreml „gibt es nicht“.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Die Sichtweisen hätten nicht weiter auseinanderliegen können. Die ARD-Korrespondentin Krone-Schmalz stand auf verlorenem Posten. Die Diskussion machte aber auch deutlich: Es gibt derzeit kaum eine Kompromissmöglichkeit zwischen Demokratie und Putins Russland. (Verena Schulemann)