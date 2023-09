Zwischen Asylrecht und Wirtschaft: Markus Lanz sucht Antworten zur Migration

Markus Lanz im ZDF: Viele Fragen bleiben offen. © Screenshot ZDF

Die Debatte um Migration und Asylrecht erhitzt die Gemüter. Beim TV-Talk mit Markus Lanz sticht ein Gast mit radikalen Positionen hervor.

Hamburg – Deutschland ist ein Einwanderungsland, Deutschland braucht Migration, um seine wirtschaftliche Position bewahren, das sind inzwischen etablierte Fakten. Andererseits sorgt unkontrollierte Migration auch für Probleme, was also tun? Markus Lanz und seine Gäste suchten Antworten auf eine komplizierte, widersprüchliche Frage.

Haarsträubende Szenen spielten sich vor einigen Tagen auf Lampedusa ab, Hunderte Flüchtlinge kamen an einem Tag auf der kleinen, zwischen Sizilien und Tunesien gelegenen Insel an. Flüchtlinge, Migranten, die in Europa nach Sicherheit suchen, vor Kriegen flüchten, manchmal auch „nur“ aus wirtschaftlichen Gründen. Noch sind die Flüchtlingszahlen nicht so hoch wie 2015, aber die Zahlen steigen, die Auffanglager sind voll, die Kommunen hadern und die AfD profitiert.

Klar ist bei Markus Lanz: Deutschland braucht Zuwanderung

Nicht die einzige Baustelle in der aktuellen Bundespolitik, aber eine der wichtigsten. Denn eins ist klar: Angesichts niedriger Geburtenraten braucht Deutschland Zuwanderung, allerdings sind die Hürden für Migranten, Teil der Wirtschaft zu werden, enorm. Wie dieser Widerspruch angegangen werden könnte, diskutierten Markus Lanz und seine Gäste am späten Donnerstagabend im ZDF.

Wobei vor allem ein Mann mit radikalen Positionen hervortrat: Thorsten Frei von der CDU, der vor einigen Wochen mit einer umstrittenen Forderung einige positive, aber auch viel negative Kritik bekam.

Mitte Juli hatte Frei in der FAZ einen Artikel veröffentlicht, der für eine radikale Neuordnung nicht nur der deutschen, sondern gleich der europäischen Asylrechts-Ordnung eintrat. Nicht mehr individuell sollte das Asylrecht angewandt werden, sondern in Kontingenten für bestimmte Länder, aus denen Flüchtlinge auf die europäischen Länder verteilt werden. Freis Argument: Das herkömmliche Asylrecht ist veraltet, im Extremfall müsste etwa Deutschland jedem Afghanen Asyl gewähren, denn Afghanistan ist ganz ohne Frage ein nicht sicheres Ursprungsland. Daher hätte jeder Flüchtling aus Afghanistan Anrecht auf Asyl, was bedeutet: bis zu 35 Millionen Menschen. Natürlich eine absurd große Zahl, und das ist der Punkt: Wenn ein Gesetz so offensichtlich nicht eingehalten werden kann, dann stellt sich die Frage, ob es noch zeitgemäß ist, ob es nicht geändert werden sollte – oder vielleicht sogar müsste.

Zum Thema Merz hält sich Frei bei Markus Lanz bedeckt

Was der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz zu diesem Thema sagt, dazu wollte Frei sich nicht äußern. Sichtlich wand sich Frei angesichts des einmal mehr penetrant bohrenden Markus Lanz, der unbedingt eine Kritik an Merz hören wollte. Diesen Gefallen tat ihm Frei selbstverständlich nicht, verteidigte treu auch die unglücklichsten Merz-Äußerungen (von der CDU Alternative zu Deutschland bis hin zum bizarren Kreuzberg-Gillamoos-Vergleich) und versuchte den Ball flach zu halten.

Womit er allein stand: „Friedrich Merz hat ein echtes Politikdefizit“ meinte Michael Bröcker, Chefradakteur bei „The Pioneer“, der Merz Kommunikationsunfähigkeit attestierte und bei Markus Lanz im ZDF weiter sagte: „In bestimmten Teilen dieser Gesellschaft ist Friedrich Merz nicht anschlussfähig!“

Aus österreichischer Perspektive kommentierte die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger, die an der Uni Wien forscht, die deutsche Politik. Auch sie forderte eine grundlegende Änderung des Asylsystems, denn „so kann es nicht weitergehen!“

Doch die deutschen Probleme liegen nicht in erster Linie beim Asylrecht, sondern sind hausgemacht. „Bei Anreizen weniger zu arbeiten sind wir sehr gut, bei Anreizen mehr zu arbeiten sehr schlecht“, sagte Michael Bröcker und spielte damit auf Entwicklungen jüngerer Vergangenheit an. Die etwa Konkurrenz bei den Bundesjugendspielen oder der E-Jugend im Fußball abzuschaffen sucht, was in manchen Kreisen als Einknicken vor den Schneeflocken oder Helikopter-Eltern gilt. Die Motivation, sich anzustrengen, sich mit anderen zu messen, geht zurück, so heißt es zumindest. „Ich würde da gerne einmal eine Statistik dazu sehen und nicht nur ein Gefühl“ meinte die Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner dazu bei Markus Lanz. Die Direktorin der Denkfabrik „Dezernat Zukunft“ bemühte sich, die Diskussion aus populistischen Gefilden herauszuhalten, was gerade beim Thema Migration nicht ganz einfach ist.

Markus Lanz im ZDF Die Gäste vom 7. September 2023 Thorsten Frei, CDU-Politiker Michael Bröcker, Journalist Philippa Sigl-Glöckner Ökonomin Judith Kohlenberger Migrationsexpertin

„Wir betreiben ökonomische Selektion“, sagte Judith Kohlenberger richtigerweise und wies bei Markus Lanz im ZDF darauf hin, dass auch jetzt schon etliche europäische Länder – Ungarn, Polen oder Griechenland wurden genannt – das bestehende Asylrecht mit Füßen treten. Und die Beschneidung der Rechte von Migranten geht fast zwangsläufig mit der Einschränkung etwa von Frauen oder Homosexuellen einher.

Ein weiteres Problem: Auch wenn das Recht auf individuelles Asyl eingeschränkt oder gar abgeschafft werden würde, hieße das nicht, dass keine Flüchtlinge mehr auf illegalem Weg nach Europa kämen. Und dort vom in der EU-Charta verbrieften Recht auf Sicherheit vor Abschiebung Gebrauch machen würden. Sind die Strukturen in Deutschland nun also fähig, zehntausende oder gar hunderttausende Menschen pro Jahr aufzunehmen, wie Kohlenberger meinte, oder doch am Rand oder schon über der Belastungsgrenze, wie Frei bei Markus Lanz im ZDF argumentierte?

„Die Bilder von Chaos und Kontrollverlust müssen verhindert werden“, sagte Kohlenberger, denn solche Bilder sind Wasser auf den Mühlen der Rechtspopulisten. Doch wie man „richtige“ von „falscher“ Migration trennen kann, wie man „gewünschte“ statt „problematischer“ Flüchtlinge nach Europa und Deutschland lockt, das waren Fragen, die auch Markus Lanz und seine Gäste nicht beantworten konnten. (Michael Meyns)