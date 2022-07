„Massive Steuersenkungen“, „Winter-Wohngeld“ und Tank-Rabatt: So sähe Söders Maßnahmen-Fahrplan aus

Markus Söder kritisiert die Bundesregierung bezüglich ihrer Energiepolitik. Des Weiteren schlägt der Ministerpräsident ein 365-Euro-Jahresticket vor.

München - Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder unterstellt der Ampel-Regierung, die Bürger Deutschlands „umerziehen“ zu wollen. In einem Interview mit der Bild am Sonntag sprach Söder über das Krisenmanagement der Regierung in Berlin und über Entlastungen für die Bürger. Die „gesellschaftliche Zeitenwende“ der Ampel richte sich dabei gegen die „Mehrheit der Normalbürger“.

Markus Söder: Steuersenkungen wären „dringend nötig“

Mit Hinblick auf die hohe Inflation, insbesondere bei den Energiepreisen, sprach sich Söder für „massive Steuersenkungen“, insbesondere was Strom, Benzin, Heizen und alle Nahrungsmitte betrifft, aus. Des Weiteren sprach sich der CSU-Politiker gegenüber der Bild am Sonntag für die Beibehaltung des Tank-Rabatts im Winter, sowie für ein „Winter-Wohngeld“ aus. Dies würde den Menschen „spürbar helfen“. Zusätzlich sprach sich Söder für ein „365-Euro-Jahresticket“ für den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland aus. Dies solle dann das derzeitige 9-Euro-Ticket ablösen. Von der Ampel-Regierung in Berlin forderte der Ministerpräsident, weniger Stellen für die Regierung aufzubauen und anstelle davon die Bürger zu entlasten.

Markus Söder: Bundesregierung hat „keinen durchdachten Plan“, um russisches Gas zu ersetzen

Söder kritisierte die Bundesregierung: „Es gibt leider keinen durchdachten Plan der Bundesregierung für den Ersatz von russischem Gas.“ Andere Länder würden im Gegensatz zu Deutschland bereits Verträge mit Katar abgeschlossenen haben, welche die Gasversorgung sichern. Die Antwort aus Berlin sei Söder zufolge ein „Überbietungswettbewerb“ von Vorschlägen, wie sich Menschen einschränken sollten. Man müsse zwar schon Energie sparen. Vorschläge wie kurz und kalt zu duschen würden jedoch nicht weiterhelfen.

Markus Söder: Ampel-Regierung betreibt „Bayern-Bashing“

Der CSU-Chef hielt fest: „Bayern zahlt dieses Jahr einen neuen Rekordbetrag in den Länderfinanzausgleich: neun Milliarden Euro! Wir haben jetzt 3,4 Milliarden Euro seit Beginn erhalten und mittlerweile über 100 Milliarden Euro bezahlt.“ Man erwarte im Gegenzug keine „Sonderrolle“. Nichtsdestotrotz würden 13 Millionen Menschen in Bayern keine „Benachteiligung“ verdienen. Söder betitelte die Ampel-Regierung als „norddeutsches Konstrukt“ und in der Folge spüre man „Bayern-Bashing“.

Bayern habe eine höhere Leistungskraft als Tschechien, Griechenland und Portugal zusammen. Im Interview mit der Bild am Sonntag kam der bayrische Ministerpräsident deswegen zu dem Urteil: „Werden die Blutbahnen im Süden verstopft, bekommt Deutschland einen Herzstillstand. Denn die wirtschaftliche und technologische Substanz sitzt auf lange Zeit im Süden.“ (lp)