Harter Hund mit ernüchternden Corona-Zahlen: Jetzt müssen bitte alle mitmachen - zur Not trotz Söder

Wenn sich die Menschen im häuslichem "Umfeld" infizieren, dann bedeutet es doch nichts anderes als das die Menschen das Virus von außen in den Familie hereintragen.

Welche Möglichkeiten gibt es da noch, das Virus "einzufangen"?

Schule & Kitas, Arbeitsplatz, ÖPNV und Einkauf.

An erster Stelle wird die Schule, werden die Schulkinder stehen, denn wenn sie sich anstecken, passiert das meistens symptomlos.

Das ist schon seit 8 Monaten bekannt.

Es ist auch bekannt, daß Luftfilter die Viruslast in der Luft zu 99,99% reduzieren können.

Was also hat Söder/Piazolo davon abgehalten, Schulen & Kitas den Sommer über mit solchen Luftfiltern auszustatten?

Damit hätte man die Kinder sehr wahrscheinlich als Verbreiter weitestgehend ausgeschlossen.

Im ÖPNV hocken die Menschen immer noch wie der Ölsardinen in der Dose, ohne daß sich daran in den vergangene 8 Monaten etwas geändert hätte.

Warum hat man den Sommer nicht genutzt, um die heimische Produktion von FFP2 Masken anzukurbeln, diese dann zu verteilen und den Menschen ab Herbst aufzugeben, diese im öffentlichen Raum, d.h. auch in den ÖPNV und beim Einkaufen zu tragen?

Da es immer noch Firmen gibt, die ihre Mitarbeiter zwingen, täglich ins Büro zu kommen, müßte es ein Verordnung geben, wonach Mitarbeiter, die nicht zwingend täglich am Arbeistplatz erscheinen müssen, nur maximal einen Tag die Woche ins Büro kommen dürfen.

Mit diesen einfachen Maßnahmen, für deren Umsetzung man 6 Monate Zeit gehabt hätte, hätte man wahrscheinlich das "häusliche Umfeld" zum Großteil aus dem Infektionsgeschehen herausgenommen.

Der Rest wären Heime und Krankenhäuser, für die man Konzepte zur Infektionsvermeidung hätte entwickeln können.

Dass Herr Söder und andere den schwarzen Peter weiterhin der Bevölkerung zuschieben, geht völlig fehl und das wissen viele Menschen auch.

Daher muss sich die Politik nicht darüber beschweren, daß die Menschen keine Lust mehr haben, den nutzlosen Anweisungen zu folgen.

Gäbe es eine stringente Strategie, sähe es bestimmt anders aus.