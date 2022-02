Bald Chef bei „Team Vorsicht“ UND Patron der Ungeimpften? Söder hat zu viel Schwung in der Drehung

Von: Christian Deutschländer

Teilen

Christian Deutschländer (r.) kommentiert Markus Söders Zickzack-Kurs bei der Impfpflicht. © Sven Hoppe/dpa/Marcus Schlaf

Markus Söder und die Impfpflicht: Landesvater der Vorsichtigen und Schutzpatron der Ungeimpften kann keiner gleichzeitig sein, kommentiert Christian Deutschländer.

München - In der Asylpolitik hat die CSU die traumatische Erfahrung gemacht, wie man mit einem Schwenk zwei Seiten verliert. Die extrem schroffe Kritik an Merkel ab 2015 („Herrschaft des Unrechts“) verschreckte einen Teil der eigenen Basis. Die Kehrtwende war dann so übertrieben ausgeführt, mitsamt In-den-Staub-Werfung vor Merkel, dass der andere Teil der Basis irritiert zurückzuckte. Markus Söder sollte sich an diese Fehler – seine und die des ihm eng wesensverwandten Parteifreunds Seehofer – erinnern. Er läuft gerade Gefahr, sie bei Corona zu wiederholen.

Corona in Bayern: Söders neuer Kurs für Lockerungen ist richtig

Sein neuer Kurs für Lockerungen ist richtig. Er kommt sogar für Bayern punktgenau, falls er mit dem erwarteten Brechen der Omikron-Welle zusammenfällt. Das ist klüger, als die entnervten Menschen ewig auf Ostern, Pfingsten oder den Nimmerleinstag zu vertrösten. Im Schwung der Drehung hat Söder jetzt aber auch noch die Impfpflicht in der Pflege schwer beschädigt.

Er mag es nicht so absolut gemeint haben, aber herausgehört haben nicht nur jene, die ihn aus Prinzip missverstehen wollen: Bayern stürzt die Impfpflicht. Söders Versuch ist redlich, die Gräben in der Corona-Politik zu verkleinern. Aber Vorsicht: Landesvater der Vorsichtigen und Schutzpatron der Ungeimpften kann keiner gleichzeitig sein.

Christian Deutschländer