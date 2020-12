Söder negativ getestet: Warum der Ministerpräsident trotzdem in Quarantäne muss

Eigentlich führt Markus Söder das „Team Vorsicht“ an. Jetzt muss sich der bayerische Ministerpräsident ausgerechnet an Weihnachten isolieren. Und dies, obwohl er negativ getestet wurde.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) muss in Quarantäne .

(CSU) muss in . Das Staatsoberhaupt hatte zwar einen negativen Test , aber Kontakt mit einem Infizierten.

, aber Kontakt mit einem Infizierten. Sein Staatskanzleichef Florian Herrmann hat sich das Virus eingefangen.

München – Markus Söder wird viel nachgesagt in der Pandemie – Leichtsinn aber sicher nicht. Peinlich genau achtet der Ministerpräsident darauf, jede Regel selbst einzuhalten. Kaum ein Termin, in dem er nicht Gesprächspartner höflich und bestimmt auf Abstand hinweist. Er schnauft Treppen hoch, um keinen Lift zu betreten. Kein Schritt ohne Maske, neuerdings FFP2 und eh nie unter der Nase hängend. Er sei halt „im Team Vorsicht und Umsicht“, sagt Söder gern. Und jetzt das: Ausgerechnet er muss wegen einer Infektion in seinem engsten Umfeld in Quarantäne.

Söder muss in Corona-Quarantäne - weil sich CSU-Vertrauter infiziert hat

Staatskanzleichef Florian Herrmann, Söders zentraler Zuarbeiter, hat sich das Virus eingefangen. Die beiden Politiker arbeiten eng zusammen – auch an diesem Montagmorgen, der als ganz normaler Tag im Dauer-Krisenmodus der Pandemie beginnt. In der Staatskanzlei sitzen Herrmann (49) und Söder (53) mit Mitarbeitern in einer Besprechung im kleinen Kreis. Abstände zwar, aber eben im geschlossenen Raum.

Herrmann weiß noch nicht von seiner Infektion. Söder zieht weiter, Auftritt im neuen Impfzentrum in der Münchner Messe. Der Ministerpräsident wirbt dort mit dem Münchner OB Dieter Reiter dafür, sich gegen Corona* impfen zu lassen. Zur Zulassung des Impfstoffs* sagt er: „Der heutige Tag ist ein Lichtblick – aber nicht mehr.“ Er mahnt zu Geduld, Geduld, Geduld.

Als Kontaktperson 1 habe ich mich umgehend in Quarantäne begeben. Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen. Wünsche Florian Herrmann einen milden Verlauf und gute Besserung. https://t.co/4Kz9TwvmyX — Markus Söder (@Markus_Soeder) December 21, 2020

Söder informiert auf Twitter: „Als Kontaktperson 1 umgehend in Quarantäne“

Genau die wird er nun gebrauchen können. Kurz nach dem Termin erfährt er von Herrmanns Test. Von wegen Lichtblick! Wenig später twittert er: „Als Kontaktperson 1 habe ich mich umgehend in Quarantäne begeben. Die Amtsgeschäfte werde ich digital weiterführen.“ Technisch ist das kein Problem, selbst zum Kabinett (nächste Sitzung am Dienstag) werden die meisten Minister derzeit nur per Video zugeschaltet. Und in Quarantäne ohne viel Aufhebens zu Regieren, machten ja auch Kanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schon vor.

Corona-Test bei Söder negativ - keine Symptome bei infiziertem Herrmann

Söder wird seit Monaten alle paar Tage getestet. Auch am Montag noch: negativ. Von der Quarantäne entbindet ihn das vorerst aber nicht, auch mehrere hohe Mitarbeiter und Beamte müssen sich isolieren. Wo er die Quarantäne verbringt, war am Montag noch unklar – bei der Familie in Nürnberg oder in seiner Münchner Wohnung. Besonders bitter: Auch an Heiligabend ist ein Kontakt zur Familie laut Quarantäneverordnung kaum möglich. Söder dürfte sich daran halten.

Herrmann geht es bisher gut, keine Symptome. Wo er sich angesteckt hat, ist wie so oft unklar. Der Freisinger ist selbst sehr vorsichtig, hat aber kraft Amtes viel mit Abgeordneten zu tun. Im Landtag mehren sich Schilderungen, dass einzelne Parlamentarier dort auf Regeln pfeifen. Am Freitag war der Minister zudem im Bundesrat. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.