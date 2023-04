Söders „Alpengipfel“ in Tirol: Neue Hoffnung im Lkw-Streit – mit einem Aber

Von: Mike Schier

Markus Söder auf der Festung Kufstein mit den Landeshauptmännern von (Süd-)Tirol. Der Dauerstreit über die chronisch überlastete Brennerroute soll gelöst werden. Die Regierungschefs der drei Länder unterzeichneten eine Absichtserklärung. © Sven Hoppe/dpa

Bayern, Tirol und Südtirol unterzeichnen ein Papier, um den ewigen Lkw-Streit beizulegen. Ihre Lösung: ein Zeitfenster-System. Doch bis zur Umsetzung der Idee könnten Jahre vergehen.

Kufstein – Wenn Markus Söder nach Österreich reist, sind große Schlagzeilen nicht weit. Unvergessen, wie er vor mehr als einem Jahrzehnt als Finanzminister im Landesbank-Streit um die Hypo Group Alpe Adria in Wien mit der Losung vorstellig wurde: „I want my money back!“ Als am Mittwochvormittag der Bus aus Bayern in Kufstein eintrifft, lässt der heutige Ministerpräsident aber Sparkasse und Volksbank unbeachtet links und rechts liegen. Hoch geht es auf die Festung: Dort geht es im Kaiserturm auch nicht ums Geld. Nein, diesmal lautet die Botschaft: maximale Geschlossenheit! Die Länderchefs von Bayern, Tirol und Südtirol wollen nach jahrelangem Streit ein Zeichen setzen – in die eigenen Hauptstädte.

LKW-Streit zwischen Bayern und Tirol: Ärger um die Blockabfertigung

Seit Jahren belastet der Streit um die vielen Lkw das Verhältnis der drei Länder. Richtig eskaliert ist er seit 2018, als Tirol per Blockabfertigung den Schwerlastverkehr an Tagen drosselte, an denen besonders viele Laster unterwegs sind. Dann dürfen 200, maximal 300 Laster pro Stunde bei Kiefersfelden/Kufstein über die Grenze. 2022 gab es 38 solcher Dosiertage – zum Ärger der Spediteure, aber auch aller anderen Autofahrer, die mitunter lange Staus ertragen müssen. Bayern reagierte seinerseits mit Durchfahrtsverboten für den Ausweichverkehr in Dörfern in Grenznähe.

Doch statt sich weiter mit Verboten, Vorwürfen und Klagedrohungen zu überziehen, will man jetzt gemeinsam eine Lösung finden. „Allein, dass wir gemeinsam hier stehen, ist ein Signal“, sagt der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Alpengipfel“ nennt Söder die Zusammenkunft, bei der Anton Mattle (Tirol) als Gastgeber fungiert. Man habe lange „Funkstille“ gehabt, sagt Söder. „Jetzt senden wir wieder gemeinsam.“ Für den bayerischen Ministerpräsidenten hat sich vor allem mit dem neuen Landeshauptmann Mattle, der seit Oktober im Amt ist, die Geschäftsgrundlage verändert. Mit dem Vorgänger Günther Platter gab es am Schluss kaum noch eine Gesprächsbasis.

Digitallösung im LKW-Zwist: „Das wäre eine Art buchbare Autobahn“

Die Idee zur Lösung des Streits ist – wie berichtet – schon seit einem Treffen der Verkehrsminister vor einigen Wochen auf dem Markt: Künftig könnte der Güterverkehr auf der Straße digital gesteuert werden. Speditionen buchen dann Zeitfenster, sogenannte Slots. Dadurch ließe sich der Verkehr besser über den Tag verteilen, auch Obergrenzen wären möglich – nur dass die Fahrer anders als bei Blockabfertigung frühzeitig Bescheid wissen und nicht im Stau stehen müssen. „Das wäre eine Art buchbare Autobahn“, sagt Söder.

Der Brenner steht kurz vor dem Kollaps.

Das Problem: Bayern, Tirol und Südtirol alleine können gar nichts entscheiden. Sie brauchen die Regierungen in Berlin, Wien und Rom – und dort sind nicht alle zuständigen Minister Fans der jeweiligen Regionalpolitiker. In Deutschland ist das zum Beispiel Volker Wissing (FDP), in Italien der streitbare Matteo Salvini. Deshalb betonen alle drei Landeschefs in Kufstein die besondere Bedeutung ihrer Einigkeit. „Wir spüren, dass der Brenner Entlastung braucht, der Brenner steht kurz vor dem Kollaps“, sagt Söder. Das klang in der Vergangenheit anders.

Markus Söder (l-r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, Anton Mattle, Landeshauptmann von Tirol, und Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol. © Sven Hoppe/dpa

Doch der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Inzwischen gehen 40 Prozent des Güterverkehrs über die Alpen durch das Tiroler Nadelöhr. Tendenz steigend: 2020 zählten die Tiroler 1,1 Millionen Lkw, 2022 waren es 1,5 Millionen. Dazu kommen elf Millionen Pkw. Bis die Option auf der Schiene verbessert wird, dürften Jahre ins Land gehen. Landeshauptmann Mattle rechnet 2032 mit dem Brenner-Basis-Tunnel.

Aber auch das gestern viel besungene Slot-System dürfte noch länger auf sich warten lassen. Erst müssen die Hauptstädte die Rechtsgrundlage schaffen, parallel sind unzählige Details offen. Besonders umstritten dürfte die Frage nach den Nachtfahrzeiten werden: Aktuell dürften im Winter zwischen 22 und 5 Uhr keine Lkw durch Tirol fahren, im Sommer sogar zwischen 20 und 5 Uhr. Die Begeisterung bei den Anliegern über eine Lockerung dürfte sich in Grenzen halten. Bayern aber wird darauf pochen.