Söder poltert zudem vor allem gegen das Gender-Thema und politische Korrektheit

Klimakleber-Rat und Kretschmanns Waschlappen: Söder schimpft auf die „Spaßverderber“

Von: Christian Deutschländer

Teilen

„Wir machen kein Schwarz-Grün in Bayern“: Markus Söder in Passau. © Peter Kneffel/dpa

In Passau will Markus Söder seine CSU fürs Wahljahr einpeitschen. Es läuft nicht perfekt für ihn – aber für die Hundertprozentigen in der Halle reicht’s.

Passau – Sekunde eins, der CSU gefriert das Blut in den Adern. Markus Söder beginnt den Einmarsch in die Dreiländerhalle, ein exakt durchgeplantes Ritual, Schütteln, Strahlen, Winken. Aber die Stadtkapelle spielt das falsche Lied. Ein Irgendwas-dingsda-düdeldü, dabei müsste es der Defiliermarsch sein, donnernd, mitreißend. Nach zehn Sekunden Starre springt einer auf, rennt die Treppe hoch zum Dirigenten, raunt ihm etwas ins Ohr. Der Kapellmeister erschrickt, winkt mit den Stöcken. Die Hälfte seiner Truppe verstummt, die andere setzt zum richtigen Marsch an, ein paar spielen das alte Lied weiter.

Die Zuhörer haben das Format, das pandemie- und kriegsbedingt zweimal ausfiel, erkennbar vermisst

Puh, es war lange Pause am angeblich größten Stammtisch der Welt, drei Jahre. Söder schafft es schon in die Passauer Halle, irgendwann auch mit der richtigen Musik. Seine Gedanken in diesem Moment sind nicht bekannt, wären in einer Familienzeitung wohl auch nicht zitabel. Er, der Freund von Perfektion, muss weitere Hakeligkeiten bei den Begrüßungen und im Rahmenprogramm hinnehmen. Und ausbügeln, persönlich. Dass dieser CSU-Mammuttermin im Wahljahr nicht floppt, hängt nun an seiner Rede, mit der er von Anfang an den Ton des wohlwollenden Publikums trifft. Die Zuhörer haben das Format, das pandemie- und kriegsbedingt zweimal ausfiel, erkennbar vermisst.

Man sieht die CSU-Ultras sofort unter den 4000 in der Halle. „Markus der Macher“ trägt zum Beispiel Andreas Spreng aus Nassenfels als Plakat durch den Saal. „Mehrheit in Bayern“ reckt Hans Haag aus Fürth in die Kameras. Stammgäste, wie die CDU-Delegation aus Peine, die wieder anreiste.



Die Fans, für die jenseits dieser ab Vormittag bierseligen Halle wohl nur mildes Lächeln übrig wäre, sind für Söder schon auch ein ernster Stimmungstest. Passau trifft sich ja zum ersten Mal seit der verlorenen Bundestagswahl, seit dem Laschet-Söder-Debakel. „Dieses Theater hätt’s net braucht“, murmelt Spreng und schwenkt dann wieder sein Transparent. Was so viel heißt wie: Dir sei vergeben, Markus.



Söder poltert zudem vor allem gegen das Gender-Thema und politische Korrektheit

Söder hat sich seine Rede gut überlegt, er stolpert in solche Auftritte nie unvorbereitet. Es ist ja schwer, in Kriegszeiten den Ton zu treffen zwischen Radau und Räson, Spaß und Ernst. Früh spricht er deshalb den russischen Überfall auf die Ukraine an, spricht von Solidarität. Aber: mit Zwischentönen. Er warnt davor, sich in eine Eskalation zu begeben. „Die Grünen reden sich in einen Kriegsrausch“, ruft er in die Halle. Die seien „ein Sicherheitsrisiko für unser Land“.



Er hält das Thema kurz, arg kurz. Intern wurde beraten, was zieht. Viel Bayern-Preisung. Das Gelübde, alles für Bayern zu geben. Klar, dazu der Grundton gegen die Ampel, „die schlechteste Bundesregierung“ aller Zeiten. Die FDP knicke vor linken Inhalten ein. Die Grünen seien eine „Nein-nein-Partei der Spielverderber“. SPD-Kanzler Scholz’ Zeitenwende sei nur „Zeitlupe“, seine „Ampel-Spießer“ seien immer gegen Bayern eingestellt.



Söder, seit 2022 wieder auf konservativerem Kurs, poltert zudem vor allem gegen das Gender-Thema und politische Korrektheit. „Diverses Denken statt Diebe fangen“, spottet er über Rote und Grüne. Und es geht gegen die Klima-Kleber, natürlich. „Fliegt nach China, klebt euch in Peking fest, statt in Bayern den Verkehr aufzuhalten.“ Neu: Er gibt auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine mit, Stichwort Grünstich.



Parteivize Manfred Weber ist von Söders Ehrentisch vorne an der Bühne heuer verbannt

Ja, es muss auch mal derber sein in Passau. Söder erzählt unter dem Johlen des Saals, dass ihm der grüne BaWü-Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärt habe, wie er sich mit einem Lappen möglichst sparsam wasche. „Ich kämpfe bis heute jede Nacht darum, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen.“



Andere kleine Kämpfe bemerkt der Saal kaum, die CSU-Spitze schon. Parteivize Manfred Weber ist von Söders Ehrentisch vorne an der Bühne heuer verbannt, Ilse Aigner hingegen nicht. Andreas Scheuer, der scheidende Chef der Niederbayern-CSU, tritt erstmals seit einem Jahrzehnt gar nicht mehr ans Mikro. 2020 hatte er in seiner Heimat Pfiffe erhalten. Und auch Söder weiß, worüber er lieber gar nicht spricht: Corona, fast kein Pieps dazu. War was?



Es reicht zu „CSU“-Sprechchören in der 90-Minuten-Rede und langem Beifall. Söder wirkt erleichtert, entspannt, als er am Ende auf der Bühne die Bayern-Hymne mitsingt. Die richtige übrigens.

Christian Deutschländer

Ampel vor großen Aufgaben - was SPD, Grüne und FDP planen, erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.