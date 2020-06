Geht Söder nach Corona-Krise ins Rennen um die Kanzlerkandidatur? Merz macht klare Ansage 

Sehr gute Umfragewerte und kryptische Aussagen - Beobachter halten eine Kanzlerkandidatur von Markus Söder für möglich. Nun äußerte sich Friedrich Merz.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird von Beobachtern derzeit als vielversprechender Anwärter für die Kanzlerkandidatur gehandelt.

wird von Beobachtern derzeit als vielversprechender Anwärter für die gehandelt. Friedrich Merz , der sich ebenfalls Hoffnung auf das Kanzleramt macht, sieht Söder nach eigener Aussage nicht als Konkurrenten.

, der sich ebenfalls Hoffnung auf das Kanzleramt macht, sieht Söder nach eigener Aussage nicht als Konkurrenten. Doch kryptische Andeutungen des CSU-Politikers lassen anderes vermuten.

Berlin - Für seinen Umgang mit der Corona*-Krise hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder* bei vielen Wählern Sympathiepunkte gesammelt. In Umfragen ist er der zweitbeliebteste Politiker nach Merkel und schneidet unter den Unionsanwärtern auf die Kanzlerkandidatur am besten ab. Deshalb wird Söder mittlerweile von Beobachtern und Experten als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt.

Rennen ums Kanzleramt: Wird Söder zum Konkurrent für Merz und Laschet?

Werden die aktuellen Anwärter für den CDU-Vorsitz und damit indirekt für die Kanzlerkandidatur, Friedrich Merz* und Armin Laschet*, nun unruhig? Zumindest bei Merz scheint dies nicht der Fall zu sein: „Ich sehe Markus Söder nicht als einen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur“, sagte der Wirtschaftsjurist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und fügte hinzu: „Ich nehme seine Äußerung ernst, dass er in Bayern bleiben will.“

Merz habe Söders Aussage, dass im kommenden Januar über den Unionskanzlerkandidaten für die Wahl 2021 entschieden werde, nicht als Vorpreschen empfunden. „Wir haben in der Union eine klare Reihenfolge festgelegt“, erklärte Merz. Erst wähle die CDU ihren Vorsitzenden, danach würden CDU und CSU entscheiden, wer der gemeinsame Kanzlerkandidat werde. Ursprünglich hätte nach dem überraschenden Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer* ein neuer CDU-Vorsitzender auf einem Sonderparteitag im April gewählt werden sollen. Dieser wurde wegen der Coronavirus-Ausbreitung* jedoch zunächst verschoben und dann ganz abgesagt.

Söder machte mit Blick auf die K-Frage eine kryptische Aussage

Mit Blick auf die K-Frage und den CDU-Parteitag im Dezember hatte Söder auch gesagt: „Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert.“ Außerdem hatte er in einer Äußerung über Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hinzugefügt: „Die Krise zeigt, wem die Deutschen in schwierigen Zeiten vertrauen.“ Angesichts Söders zuletzt auffallend positiver Umfragewerte, wurden diese Aussagen umso aufmerksamer registriert.

Ob Söder möglicherweise tatsächlich ins Rennen um das Kanzleramt einsteigt, bleibt wohl abzuwarten. Doch eines steht offenbar definitiv fest: Die derzeitige Kanzlerin Merkel zieht eine fünfte Amtszeit nicht in Betracht. Das betonte sie am Donnerstagabend bei Fernsehinterviews im ZDF und in der ARD vehement. „Nein, da überlege ich nicht, das habe ich oft gesagt“, antwortete Merkel auf die Frage nach einer erneuten Kanzlerkandidatur bei der ARD. Und auch im ZDF teilte sie dieser Option eine deutliche Abfuhr.

Übrigens: Markus Söder erhielt für seine Rolle in der Corona-Pandemie nicht nur positives Feedback. Mit konstruktiver Kritik an seinem politischen Handeln hatte ein Vorfall Ende Mai aber nichts zu tun. Denn Söder wurde ein Päckchen zugeschickt, dessen Inhalt nur als Provokation aufgefasst werden kann. Der CSU-Politiker postete ein Bild der Postsendung verbunden mit einer deutlichen Warnung auf Twitter.

Hass und Hetze nehmen zu: @c_drosten und @Karl_Lauterbach sind nicht allein. Auch ich erhielt am 25.5. so einen Umschlag. Verschwörungstheoretiker schüren ein gefährliches Klima. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Politik muss Haltung zeigen und die Stimme der Vernunft sein. pic.twitter.com/ZMEGszUNnc — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 29, 2020

cia mit dpa

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.