„Crystal Mett“: Söder mit peinlichem Versprecher - Sogar Lauterbach reagiert mit Witz

Von: Stefanie Fischhaber

Für einen Versprecher auf dem CDU-Parteitag erntete Markus Söder viel Spott. © Imago/Chris Emil Janssen

Mit einem peinlichen Versprecher auf dem CDU-Parteitag zog Markus Söder viel Spott auf sich. Sogar Gesundheitsminister Lauterbach witzelte mit.

Hannover - Englisch gehört an deutschen Schulen zur Grundausbildung. Doch vielen Deutschen fällt die Aussprache des englischen Lauts „th“ schwer. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder scheint der Laut Probleme zu bereiten. In seinem Fall entstand dadurch ein amüsanter Versprecher - auf den sogar andere Politiker reagierten.

Söder kritisiert Drogenpolitik der Ampel - Und landet peinlichen Versprecher

Doch zunächst von Anfang an: Am Samstag war Markus Söder zu Gast auf dem Parteitag der Schwesterpartei CDU in Hannover. Dort sprach er neben dem Zusammenhalt der Union auch über die Drogenpolitik der aktuellen Bundesregierung.

Söder kritisierte die Ampel-Regierung für die geplante Legalisierung von Cannabis. „Ich bin dagegen“, betonte der CSU-Politiker mehrfach. Kein Land der Welt sei mit der Freigabe von Cannabis glücklich geworden, behauptet Söder. Dann kam er auf den Berliner Landesverband der Grünen zu sprechen. In der „mittlerweile auch etwas altspießigen grünen Partei“ seien sie die progressivste Gruppe, meint Söder.

Mett statt Meth: Söder macht aus Droge Schweinehack

Ihnen reiche die Legalisierung von Cannabis nicht mehr aus, behauptet Söder. „Da muss jetzt Kokain her, und Crystal Meth!“, beteuert der Ministerpräsident. Doch Crystal Meth klang bei ihm mehr nach „Crystal Mett“. Und so wird aus der Droge Methamphetamin plötzlich rohes Schweinehack.

Söder selbst bemerkte seinen Versprecher nicht und fuhr seine Tirade über Drogen und die Ampelpolitik ernst fort. In den sozialen Medien wurde der Fauxpas jedoch verbreitet. Unter dem Video seiner Rede häufen sich Kommentare von Twitter Nutzern, die sich über den Politiker lustig machen.

Karl Lauterbach spottet über Söder: „Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet“

„***EILMELDUNG VOM CDU-PARTEITAG***Markus Söder fordert Legalisierung von „Crystal Mett“, schrieb zum Beispiel der Komiker Lutz van der Horst. Andere Nutzer verbildlichten den Versprecher sogleich und posteten Bilder von Mettwürsten mit Kristallen. „Das wird legendär und geht in die Geschichte ein!“, findet ein User.

Noch mehr Aufmerksamkeit bekam Söders Versprecher, als sich auch noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach in die Reihe der Komiker einreihte. „Trotz dieser vernichtenden Kritik von ⁦Markus Söder⁩, die Legalisierung von Cannabis fördere den Chrystal-Mett Konsum, zögern wir nicht. Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet“, witzelte der SPD-Politiker. Dabei unterlief Lauterbach jedoch selbst ein Rechtschreibfehler: Die synthetische Droge schreibt sich auf Englisch „Crystal“ und nicht „Chrystal“.

Die Behauptung Söders über die Berliner Grünen ist nur teilweise korrekt. Der Landesverband machte zwar einen Vorschlag, harte Party-Drogen wie Ecstasy, Kokain und Amphetamine zu entkriminalisieren. „Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein, das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei“, argumentierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf. Von einer Legalisierung von Crystal Meth war in dem Vorschlag allerdings nicht die Rede. (sf)