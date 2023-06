Gruber-Demo gegen Klimapolitik der Ampel: Söder kommt als Redner

Von: Christian Deutschländer

Zulauf für die große Heizungs-Demo in Erding: Nach Informationen des Münchner Merkur wird auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dort als Redner auftreten.

München/Erding – Markus Söder kommt zur Gruber-Demo. Ein Sprecher der Staatskanzlei in München bestätigte Söders Teilnahme am Samstag an der Veranstaltung in Erding. Erwartet wird eine womöglich fünfstellige Anzahl an Teilnehmern aus ganz Deutschland und Österreich.

Monika Gruber: Demo gegen „Zerstörung von Wohlstand“

Mit aufgerufen zur Demo gegen die Klima-Politik der Ampel hat als prominentestes Gesicht die Kabarettistin Monika Gruber. Sie will die „liberal-konservative Mitte der Gesellschaft“ mobilisieren, sagte sie dieser Tage im Interview mit unserer Redaktion. „Das, was jetzt von Herrn Habeck und der Ampelkoalition gefordert wird, läuft zum Teil auf die Zerstörung von Wohlstand, Wohneigentum und von Existenzgrundlagen hinaus, die niemandem nützt“, sagte Gruber, die selbst in der Region Erding wohnt. Es gebe eine „bunte Rednerliste“.

Wie bunt, darüber wird seit Tagen hinter den Kulissen gesprochen. Bekannt ist, dass Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, auftritt – aber auch mit Bayerns FDP-Chef Martin Hagen ein Vertreter der Ampel-Koalition reden will, der allerdings selbst mit Details der Heiz-Pläne schwer hadert und Änderungen verlangt. Intern gibt es wegen Hagens Beitrag noch Debatten.

Söder kommt auf Einladung von Gruber: Demo wehrt sich gegen AfD-Vereinnahmung

Die Teilnahme des CSU-Chefs und Ministerpräsidenten ist nun neu. Aus Söders Umfeld heißt es, er sei von Gruber persönlich als Redner eingeladen worden. Dieser Einladung werde er gerne nachkommen. Er teile die Sorgen aller Menschen, die sich von der Ampel zunehmend im Stich gelassen fühlen. Das Heizgesetz sei nur ein weiteres Beispiel für die Abgehobenheit der Berliner Politik. Anstatt die Bürger in Krisenzeiten mitzunehmen, regiere die Ampel an der Lebenswirklichkeit vorbei. Vor allem die ideologische Verbohrtheit der Grünen überfordere und verunsichere die Menschen. Aufgabe der Politik sei es, die Anliegen der Normalbevölkerung in den Mittelpunkt zu rücken. Die Ampel habe dies leider verlernt.

Söder sieht in der Veranstaltung in Erding nach Angaben aus seinem Umfeld ein deutliches Signal aus der Mitte der bayerischen Gesellschaft in Richtung Berlin. Gegen eine Vereinnahmung der Demo durch die AfD hatte sich Gruber explizit verwehrt. „An diesem Tag wird die bürgerliche Mitte reden – und auf keinen Fall jemand von der AfD“, sagte sie unserer Zeitung. Eine Gegendemo von den Grünen ist angemeldet.

Mit einer erhöhten Polizeipräsenz am Samstagvormittag auf dem Erdinger Volksfestplatz ist angesichts der überregionalen Teilnehmerschar und des seit Tagen hohen medialen Interesses und der Verbreitung über soziale Netzwerke zu rechnen; auch mit Verkehrsbehinderungen in der Stadt. „Mir ist ganz wichtig, dass wir die Demo friedlich über die Bühne bringen“, sagt Gruber. Die 51-jährige Kabarettistin bestätigte Söders Zusage ebenfalls. „Es freut mich, dass der Ministerpräsident sprechen wird“, sagte sie unserer Redaktion, „denn es zeigt, dass die Politiker in Bayern – anders als die Herrschaften in Berlin – die Sorgen und Nöte ihrer Bürger ernst nehmen“. (Christian Deutschländer)