„Fragwürdige Gestalten“: Söder-Selfie mit Hoeneß sorgt für Häme und Spott

Von: Manuel Rank

Markus Söder veröffentlichte auf Instagram ein Selfie mit Uli Hoeneß. Das Bild entstand beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Manchester City. © picture-alliance/ dpa/dpaweb | Peter Kneffel, Markus Söder auf Instagram

Beim Spiel FC Bayern gegen Manchester City ist Ministerpräsident Markus Söder im Stadion – und macht Selfies mit Fußballlegenden. Das sorgt für Häme im Netz.

München – Um Punkt 21 Uhr hätte der Anpfiff des Schiedsrichters durch die Allianz-Arena erschallen und den Beginn des Champions-League-Spiels zwischen dem FC Bayern München und Manchester City einläuten sollen. Doch der Franzose Clemens Turpin ließ auf sich warten und kam mit drei Minuten Verspätung – begleitet von vereinzelten Pfiffe der Fans – auf den Platz, wie t-online.de berichtet.

Söders Doppelselfie bei FC Bayern-Spiel: Ministerpräsident posiert mit Hoeneß und Meyer

Pünktlich auf seinem Platz hingegen war Ministerpräsident Markus Söder. Vielleicht nutzte der bekennende Fußballfan die kurze Wartezeit für eine Selfie-Pause. Denn später veröffentlichte Söder zwei Bilder auf Instagram. Auf diesen posierte er grinsend mit zwei Fußballbekanntheiten. Zuerst durfte Uli Hoeneß vor die Linse, dann Hans Meyer, ehemaliger Spieler und Trainer beim 1. FC Nürnberg – dem Geburtsort Söders.

Bei Meyer fallen Söders Worte überschwänglicher aus als bei Hoeneß. Er freut sich den „besten Club-Trainer Hans Meyer im Stadion“ wiederzusehen und gibt sich als Meyer-Fan zu bekennen. Die beiden kennen sich aus Söders Zeit als Aufsichtsrat bei dem Nürnberger Fußballclub. Der Ministerpräsident gehörte von 2007 bis 2011 dem Aufsichtsrat an; seit 2011 ist er im Vereinsbeirat aktiv.

Die beiden Fußballselfies sorgten für Häme in der Kommentarspalte. Die Reaktionen reichen von „Er würde auch ein Selfie mit den Flutlichtmasten machen, verspräche er sich Wähler davon!“ bis hin zu „Auweia“.

Söder macht Selfies bei Bayern-Spiel: In den Kommentaren wird es beleidigend

Manche der User wurden auch ausfallend, sogar beleidigend. Einer schreibt über Hoeneß und Söder: „Der Wurstbaron und sein Handlanger“, ein anderer: „Ein Bild ohne den Drecks-Steuerhinterzieher hätte es auch getan“. Viele User stört das Bild von Markus Söder und sie erinnern an die Steuerhinterziehung von Hoeneß. Es fallen Worte wie „Lieblingsexhäftling“, „korrupt“, „Kriminelle“ sowie „fragwürdige Gestalten“. Der häufigste Kritikpunkt: Warum macht Söder als Nürnberg-Fan Selfies mit Meyer und Hoeneß?

Doch vor allem unter dem Selfie zusammen mit Meyer erhält Söder Zuspruch - oder genauer: nicht er, sondern der ehemalige Nürnberger Trainer. „FCN back again! Papa Söder weiß, was richtig ist“, „zwei Selfiebestien“ und „bester Mann“ sind nur ein paar der positiven Kommentare.

Söder bei Spiel in Allianz Arena: Champions-League-Aus der Bayern

Das Daumendrücken von Ministerpräsident Söder erzielte am Ende nicht seine erwünschte Wirkung. Nach dem 0:3 im Hinspiel kamen die Münchner im Rückspiel am Mittwochabend in München nicht über ein 1:1 hinaus. Das Unentschieden reicht nicht zum Weiterkommen aus. Damit scheidet der FCB zum dritten Mal in Folge bereits im Viertelfinale der Champions League aus.

