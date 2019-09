Markus Söder postet Trauermeldung über Facebook: „Wir werden sie sehr vermissen“

Kann es sein das man Markus Söder Tabletten oder gar Rauschgift versetzte, gegeben hat? Man muss sich hier schon echt die Frage stellen, ob er nicht eine Gefahr für die Allgemeinheit ist!!

Leute ich gebe euch vollkommend hier Recht. Das hieße aber, man solle mal in Bayern nicht schlafen und die kurzen Lederhosen strammer ziehen müssen.

Für mich ist Markus Söder wie so einige dortige Versager Politiker die hier das Braune Nazi Polizeigewaltgesetz der DDR ja gar der SS 1934 fordern, so der Markus Söder auch, sich auch als Volksverhetzer darstelle, und auch schon damit ein als Verbrecher und Terrorist gilt in meinen Augen, hinzustellen damit zu können aus dem Amt zu schmeißen, dass wenn er von seinen NVA DDR Gehabe nicht Abstand und ablassen will. Weg muss und zwar ganz schnell.

Ich werde gegen Ihn die Immunität absetzen lassen, da er hier solche Polizeigesetze nie und nicht zu fordern je hätte in einem Demokratiestaat.

Bedauerlicherweise, ist aber derjenige, ja so veranlagt zu sehen, als psychisch unlabil eine Gefahr für die Allgemeinheit einzustufen, und auf solches dann eben vom Markus Söder Fordern hin, der ja nur mal eben mit 1,3 sein Studium schaffte, auswärtiger Grenzlage damit nur bezog schlecht hin versagte in ganzer Linie, ist es nicht verwunderlich sich an Sachen hier zu übergeben zu müssen, von denen er absolut Null Plan besitzt! Ja gesagt ein Jammer Lappen der als erstes weint, wenns daruf ankäme zu rennen!!

Markus Söder sollte sich in seinem Bundesland um Armut und Arbeit kümmern, mehr kann er ja auch gar nicht! Er ist nicht in der Lage sich hier um Sicherheit stark machen zu können, er versagt in jeder auch hinreichender Hinsicht, wenn er schon den Mund auf macht, das es nur so Dumm undiplomatisch wie unsbustantiierter Müll von Ihm kommt nicht auszuhalten ist, auch nicht auf das Volk es damit zu unterdrücken zu können er je so verlangen das könne ist ganz klar, was er ja mit seinem Nazigesetz des Nazis-Polizeigesetz von 1934 verwirklichen versucht zu wollen ist schon als ein Volksverhetzer gleichstellen damit zu können.

Ich Mahne auch heute schon die Bayrische Polizei an, die illegalen Finger bei sich zu halten zu müssen, denn die machen ja jetzt schon solcher willkürliche Nazi- Kontrollgänge illegal, dass sie ja jetzt schon da so illegal handeln gibt aber zweifellos ärger für die Bayern Polizei, jeder 3 Beamte dort hat 100% Dreck am stecken! Wies man ja in den Medien hört oder, so sie dann mal eben in Berlin besoffen mit dem Streifenwagen leute absichtlich tot-fahren. Wo leben wir hier? In einem Sauhaufen voller Idioten von Politiker die den Krieg schneller fordern als Gesetze zu machen.

Söder es wird Zeit für den Rücktritt ! Sonst werde ich es hiermit veranlassen, Horst Seehofer muss über den Stand der Dinge aufgeklärt werden, da Söder nie richtig wissentlich ist, was die NSDAP oder die Volkspolizei je war, was ja am Studieren und damit auch schon tief in ihm wohl so versunken zu scheinen mag das es Gerechtigkeit und Freiheit Unversehrtheit im oberstem Gebot so bestehen bliebe Art. § 1 GG.. Sowas wie er es fordert das Nazi-Polizeigesetz wird nie kommen, ist auch heute schon ganz klare Kiste!! Matthias NRW