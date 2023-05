Söder-Minister „testet“ lachend US-Waffen in Bayern - bevor dort Ukraine-Soldaten trainieren

Von: Patrick Mayer

Gut gelaunt in Grafenwöhr: Bayerns Staatsminister Florian Herrmann (CSU) lässt sich auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz in der Oberpfalz Waffen zeigen. © Screenshot Twitter@@7thATC

Während ukrainische Soldaten in Grafenwöhr an Abrams-Kampfpanzern ausgebildet werden sollen, lässt sich Markus Söders Staatsminister auf dem Truppenübungsplatz herumführen. Offenbar bestens gelaunt.

München/Grafenwöhr - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die 4000 US-Soldaten persönlich in Bayern begrüßt, die Anfang März 2022 von den Vereinigten Staaten wegen des Ukraine-Kriegs in den Freistaat verlegt wurden.

Bayern: Ukrainische Soldaten werden in Grafenwöhr an Abrams ausgebildet

Die Soldaten kämen, um die NATO-Ostflanke zu schützen, erklärte Söder damals, bevor es zur Begrüßung Weißwürste gab: „Sie verteidigen Frieden und Freiheit der westlichen Welt.“ Untergebracht wurden die Soldatinnen und Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz.

Besagtes Militärgelände hat am vergangenen Sonntag (14. Mai) Florian Herrmann (CSU) besucht, Söders Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten. Der Landtagsabgeordnete aus Freising ließ sich offenbar bestens gelaunt Waffen zeigen. Markant: In den nächsten Wochen sollen just in Grafenwöhr ukrainische Soldaten an US-amerikanischen Abrams-Kampfpanzern ausgebildet werden. Dann wird es dort bitter ernst.

Oberpfalz: Grafenwöhr dient den USA seit Jahrzehnten als Truppenübungsplatz

So werden ganz aktuell 31 Abrams-M1-Kampfpanzer nach Grafenwöhr im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab gebracht. Sie sollen jedoch nicht weiter in die Ukraine transportiert werden, sondern ausschließlich am Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte zu Trainingszwecken dienen.

„Im Herzen der Oberpfalz liegt die ‚amerikanischste‘ Stadt Bayerns. Seit Jahrzehnten prägt der US-Truppenübungsplatz Stadt und Region“, schrieb Herrmann bei Twitter nach der Stippvisite der Kaserne: „Tausende US-Soldaten, Zivilisten und Familienangehörige des 7th ATC sind hier zuhause und willkommen. Grafenwöhr ist prägend für das Gesicht Bayerns in den USA und darüber hinaus.“ Zur Einordnung: Die USA nutzen den Standort Grafenwöhr bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Truppenübungsplatz.

Grafenwöhr: Minister von Markus Söder bekommt eigens „Philly Cheese Steaks“

Vor einem gemeinsamen Rathaus-Termin mit Brigadier General Steven P. Carpenter (Goldenes Buch der Stadt) hatte sich der 51-jährige Niederbayer laut seinem Twitter-Kanal offenbar eine Boden-Luft-Abwehrwaffe sowie einen Helikopter zeigen lassen. Und in der amerikanischen Kantine gab es „Philly Cheese Steaks, heute extra für mich“, wie der Vertreter des Landkreises Freising im Münchner Maximilianeum zu einem Posting schrieb: „Echtes Soulfood.“

US-Streitkräfte in Bayern: 14.000 amerikanische Soldaten im Freistaat stationiert

Essen aus den Staaten. Laut seinem Chef Söder waren in Bayern, Stand Frühjahr 2022, rund 14.000 US-Soldaten stationiert. Davon viele am Stützpunkt Grafenwöhr. In zwei bis drei Wochen sollen dort ukrainische Soldaten nun den Umgang mit Abrams-Panzern lernen, schrieb AP unter Berufung auf US-Beamte. Von zehn Wochen Ausbildungsdauer ist die Rede.

Anfang August sollen schließlich auch die 31 Abrams-Kampfpanzer, die den ukrainischen Streitkräften für die Verteidigung gegen die russische Invasion zugesagt wurden, einsatzbereit sein. Besagte Exemplare werden derzeit noch für den Kampfeinsatz aufbereitet. Und in Grafenwöhr wird bald für den Ernstfall trainiert. (pm)