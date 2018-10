„Er bettelt darum, zum Mond geschossen zu werden“: Söder erntet Hohn und Spott für Raumfahrtplan

Markus Söder will nach den Sternen greifen. Der bayerische Ministerpräsident startet den Raumfahrtplan „Bavaria One“ - mit seinem eigenen Konterfei als Logo. Die Reaktionen im Netz lassen nicht lange auf sich warten.

München - Bereits im Frühjahr hatte Markus Söder darüber gesprochen, nun hat er konkrete Pläne für das Raumfahrtprogramm „Bavaria One“ vorgestellt. „Wir starten Bavaria One“ schrieb der bayerische Ministerpräsident auf Twitter. „Mit unserem Raumfahrtprogramm entwickeln wir aus dem All Lösungen für Probleme der Menschen, bei Medizin oder Ökologie.“

Außerdem investiere Bayern 700 Millionen Euro - unter anderem in einen bayerischen Satelliten und in die größte Raumfahrtfakultät Europas, die mit dem Geld an der TU München gegründet werden soll.

Wir starten Bavaria One. Mit unserem Raumfahrtprogramm entwickeln wir aus dem All Lösungen für Probleme der Menschen, bei Medizin oder Ökologie. Wir investieren 700 Mio. €, bauen einen bayerischen Satelliten und gründen die größte Raumfahrt-Fakultät Europas an der TU München. pic.twitter.com/y66VZAHG85 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

„Bavaria One“ sei kein „Hirngespinst“, sondern ein Technologiekonzept, das wirtschaftliche und wissenschaftliche Vorteile bringen solle. Von der Opposition war Söder bereits am Dienstag kritisiert worden. Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, meinte, das Projekt solle doch lieber den Namen „Bavarian Größenwahn“ tragen. „Bayern soll erst mal die nahe liegenden technischen Probleme unseres Wirtschaftsstandortes - wie Mobilfunklöcher und fehlendes flächendeckendes Internet - lösen, bevor wir die Staatskasse ruinieren und in den Weltraum abheben.“

Raumfahrtplan „Bavaria One“: Markus Söder lässt keine Kritik zu

Auch SPD-Landeschefin Natascha Kohnen bezeichnete die Mission „Bavaria One“ als großspurige Ankündigung: „Von den versprochenen 700 Millionen ist kein einziger Euro im Nachtragshaushalt.“ Söder ließ jedoch keine Kritik zu. Wer über das Projekt spotte, verkenne, was eine Zukunftsaufgabe sei. Außerdem gebe es ein großes Interesse bei Investoren und Unternehmen.

Wenig später postete Söder dann einen zweiten Tweet, der das Logo des Raumfahrtprogramms zeigt. Es ist das Gesicht von Söder selbst, eingerahmt von den Worten „Bavaria One“ und „Mission Zukunft“. Dazu schrieb der Ministerpräsident: „Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: Wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer.“ Die Fakten zu dem Programm konnten aber nicht von dem übergroßen Logo ablenken - das sorgte nämlich für reichlich Spott im Netz.

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

Logo zu Söders Raumfahrtplan „Bavaria One“ erntet Spott

Viele Nutzer schrieben, sie hätten bei dem Logo zunächst an Satire oder einen Photoshop-Account denken müssen. Ein anderer Nutzer schrieb: „Eine Lokalpartei greift nach den Sternen. Major Markus völlig losgelöst.“

Eine Lokalpartei greift nach den Sternen. Major Markus völlig losgelöst. — Stephan Kern (@Stephan56277836) 3. Oktober 2018

Ein anderer würde Markus Söder gerne zum Mond schießen und ihn dann auch gleich dort oben lassen: „Der Markus Söder bettelt ja geradezu darum, zum Mond geschossen zu werden - von mir aus auch in der Bavaria One , Hauptsache one way.“

Der Markus #Söder bettelt ja geradezu darum, zum Mond geschossen zu werden - von mir aus auch in der #BavariaOne ,

Hauptsache one way ... ;) pic.twitter.com/LaagGKDjVI — kleiner Jedi (@kleinerJedi) 2. Oktober 2018

Raumfahrtplan „Bavaria One“: Kühnert attackiert Söder

Doch auch Politiker meldeten sich zu Wort und machten sich über Söders Programm lustig. Juso-Chef Kevin Kühnert schrieb: „Worin Sie währenddessen nicht investieren: Bezahlbare öffentliche Wohnungen, gebührenfreie Kitas, unbefristete Jobs für angestellte Lehrkräfte und vieles mehr. Vielleicht muss man wirklich hinterm Mond leben, um Prioritäten so zu setzen.“

Laut der Lokalseite Nordbayern.de sagte Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, in Anlehnung an den berühmten „Star Trek“-Charakter: Söder sehe sich offenbar „in der Rolle des Mr. Spock und ernennt seinen Wirtschaftsminister allen Ernstes zum ‚Raumfahrtkoordinator‘. Das ist lachhaft.“

