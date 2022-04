„Kein gutes Gefühl“: Söder warnt vor Ukraine-Eskalation - und schießt gegen Grüne „Panzer-Experten“

Von: Christian Deutschländer, Kai Hartwig

Teilen

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, sitzt vor Beginn einer Präsenz-Sitzung des bayerischen Kabinetts an seinen Platz. © Peter Kneffel/dpa

Markus Söder zeigt sich beunruhigt von der politischen Debatte zum Ukraine-Krieg in Deutschland. Er warnt davor, sich „in einen Krieg hineinzureden“.

München – Im Bundestag ist das Ja zur Panzer-Lieferung an die Ukraine gekommen. Nach Wochen der Uneinigkeit kamen die Ampel-Parteien doch noch zu einem Kompromiss. Der wurde auch von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag gestützt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) trägt die Entscheidung, dass Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern wird, mit. Im Interview mit unserer Zeitung schränkte er diesbezüglich aber auch ein.

Söder unterstützt Panzer-Lieferungen an die Ukraine – aber wundert sich über „Euphorie“ der Grünen

Söder ist der Meinung, dass Deutschland die Ukraine im Krieg gegen Russland militärisch unterstützen muss. „Wir müssen der Ukraine helfen. Das geht am besten und schnellsten mit Waffen“, sagte Bayerns Landesvater. Dennoch wunder ihn „die Euphorie, mit der manche über immer größere Waffenlieferungen sprechen und sich womöglich in einen Krieg hineinreden.“

Damit spielt der CSU-Vorsitzende vor allem auf die Grünen an. Diese „waren früher als Pazifisten bei jedem Ostermarsch dabei“, so Söder, „jetzt würden sie am liebsten Militärparaden abhalten. Gerade Anton Hofreiter entwickelt sich plötzlich zu einem Experten für Panzer, Granaten und Kanonen. Das sind mir zu schnell zu viele Sprünge in zu kurzer Zeit.“

Söder hätte bei weiteren Panzer-Lieferungen an die Ukraine „kein gutes Gefühl“

Trotzdem halte er „die Entscheidung des Bundestags für richtig, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Stück für Stück selbst Kriegspartei werden“, warnte Söder. Die vom Bundestag beschlossene Lieferung von Gepard-Panzern müsse vorerst reichen, forderte Söder. „Jetzt reden die nächsten schon über weitere Leopard-Panzer-Lieferungen. Bei dieser Spirale habe ich kein gutes Gefühl.“

Russlands Drohgebärden gegen den Westen nimmt Söder sehr ernst. Auch einen Atomschlag könne man nicht ausschließen. „Ich hätte nicht gedacht, dass Putin diesen Krieg beginnt und diese Kriegsverbrechen in der Ukraine begeht“, gestand er: „Deshalb kann man auch jetzt nichts mehr ausschließen.“ Zwar müsse man neben der Hilfe für die Ukraine auch die Nato konsequent schützen und die Bundeswehr stärken. „Aber wir sollten alles bedenken und abwägen“, meinte Söder.

Interview von Christian Deutschländer, zusammengefasst von Kai Hartwig