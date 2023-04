Umfrage zum AKW-Aus: Mehrheit der Deutschen unterstützt Söders Atomkraft-Pläne

Von: Bona Hyun

Nach der AKW-Abschaltung gibt Söder keine Ruhe und fordert einen Weiterbetrieb. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem AKW-Aus befeuert Markus Söder die Debatte erneut – und wirbt um einen Weiterbetrieb in Landesverantwortung. Viele Bürger stimmen der Forderung zu.

Augsburg – Eine knappe Mehrheit der Deutschen unterstützt einer Umfrage zufolge die Pläne des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), die Atomkraftwerke in Verantwortung der Länder weiter laufen zu lassen. Allerdings stehen dieser Mehrheit von 53 Prozent 42 Prozent gegenüber, die den jüngsten Vorstoß des CSU-Chefs großteils entschieden ablehnen.

Nur fünf Prozent der rund 5000 online befragten Personen zeigten sich unentschieden, wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Augsburger Allgemeine am Donnerstag (20. April) ergab.

Söders Atomkraft-Pläne finden bei Mehrheit der Deutschen auf Anklang – laut Umfrage

Am Samstag waren die verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland wie gesetzlich vorgesehen vom Netz genommen worden, darunter der bayerische Meiler Isar 2. Laut Augsburger Allgemeinen ähnelt das Stimmungsbild im Freistaat dem bundesweiten Ergebnis: 55 Prozent der Bayerinnen und Bayern können sich vorstellen, dass die Atomkraftwerke in Eigenregie weiterbetrieben werden. Vier von zehn Befragten sehen das anders.

Dazu gehören besonders Wählerinnen und Wähler von Linke, SPD und Grünen. Besonders unter Anhängern der Grünen stößt Söders Atomplan auf Widerstand: 90 Prozent lehnen ihn laut Umfrage ab, während aus den Lagern von Union, FDP und AfD Unterstützung kommt. Das AKW-Thema polarisierte die Gesellschaft: Während 45 Prozent der Deutschen laut Umfrage Söders Pläne als „eindeutig richtig“ bewerten, halten sie 38 Prozent für „eindeutig falsch“.

Letzten AKWs gehen vom Netz – Söder fordert Länderzuständigkeit bei Weiterbetrieb

Söder hatte vergangene Woche das Abschalten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke als Fehler bezeichnet und sich für eine Laufzeit bis zum Ende des Jahrzehnts ausgesprochen. Auch sollte überlegt werden, wie weitere Meiler reaktiviert werden könnten, „bis die Krise überwunden ist“.

Söders Idee wäre nach geltender Rechtslage nicht umsetzbar. Das Grundgesetz regelt die alleinige Zuständigkeit des Bundes für die Nutzung der Atomkraft. Für eine Länderzuständigkeit zur Weiterführung müsste also das Grundgesetz geändert werden, wozu eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages und des Bundesrates nötig wäre. Auch das Atomgesetz müsste in jedem Fall novelliert werden. Experten zweifeln an der Umsetzung von Söders AKW-Vorstoß. (bohy/dpa)