Klage gegen Söders Kruzifix-Erlass: Auch Konstantin Wecker beteiligt

In Bayern formiert sich der Widerstand gegen den sogenannten Kreuz-Erlass von Ministerpräsident Markus Söder. Mit dabei ist Liedermacher Konstantin Wecker - er pocht auf die Trennung von Staat und Kirche.

München - Um Himmels willen – fliegt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eines seiner ersten Prestigeprojekte um die Ohren? In Bayern formiert sich der Widerstand gegen seinen sogenannten Kreuz-Erlass. Danach muss seit dem Sommer im Eingangsbereich jeder Behörde des Freistaats ein Kruzifix hängen – „als Ausdruck der geschichtlichen Prägung Bayerns“.

Doch jetzt zieht ein gesellschaftliches Bündnis dagegen vor Gericht: Offiziell hat der Bund für Geistesfreiheit (bfg) in Bayern und in München am Freitag Klage vor dem Verwaltungsgericht München eingereicht.

Klage gegen Kruzifix-Erlass von Markus Söder

Der Kreuzzug gegen Söders Kreuz-Erlass – mit dabei sind 25 weitere Kläger, darunter der Liedermacher Konstantin Wecker, Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote von den Grünen und der evangelische Pfarrer im Ehrenamt, Matthias Striebeck, teilte der bfg mit. Durch das verpflichtende Kreuz im Eingangsbereich von Behörden des Freistaats sähen die Kläger ihre Grundrechte verletzt. Mit der Klage wollten sie auf die Einhaltung der staatlichen, religiösen und weltanschaulichen Neutralität pochen. „Der Kreuz-Erlass ist nichts anderes als eine Anbiederung an die sogenannten christlichen Werte, die man zu stärken hätte“, sagte Konstantin Wecker der tz. „Dabei darf man nicht vergessen: Das Alte und Neue Testament ist nicht in München und nicht in Gelsenkirchen geschrieben worden, sondern im Vorderen Orient.“

+ Der Kruzifix-Erlass ist eines der ersten Prestigeprojekte von Markus Söder. © dpa / Peter Kneffel

Einzelheiten ihrer Klagebegründung will der bfg am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Seit 1. Juni gilt eine entsprechende Ergänzung der allgemeinen Geschäftsordnung für Behörden. Ausgenommen davon sind Theater und Museen. Der im April gefasste Beschluss der Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wurde kontrovers diskutiert. Schon damals hatte der Bund für Geistesfreiheit eine Klage dagegen angekündigt.

Konstantin Wecker: „Wir müssen dieses patriarchalische Prinzip ablehnen“

Kritiker wie Liedermacher Wecker werfen Ministerpräsident Söder vor, sich mit der Maßnahme bei rechtskonservativen Wählern anbiedern zu wollen. Selbst in seiner CSU und auch in der Kirche gab es ein geteiltes Echo auf die Initiative. „Ich bin ein spiritueller Mensch, und ich kenne viele Leute in der Kirche, die ebenso wie ich gegen den Kreuzerlass sind“, erklärte Co-Kläger ­Wecker. „Wir müssen dieses patriarchalische Prinzip ablehnen – sowohl in der Kirche als auch in der Politik. Entweder wir haben eine Trennung von Kirche und Staat, oder wir haben sie nicht. So weit ich informiert bin, haben wir diese Trennung.“

Wecker und seine Mitstreiter sehen „gute Chancen“, dass ihre Klage Erfolg haben wird: „Wir haben sehr gute Anwälte, die in Flüchtlingsfragen aktiv sind und auf einen großen Erfahrungsschatz blicken können.“

bez/mb

Lesen Sie auch: Konstantin Weckers Geburtstagssause im Circus Krone