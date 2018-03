Söder-Wahl im News-Ticker: Wahlsitzung läuft - SPD äußert „Zweifel am Kandidaten“

Markus Söder hat sich im schier endlosen Machtkampf gegen Horst Seehofer durchgesetzt und wird am Freitag zum neuen Ministerpräsidenten Bayerns gewählt. Wir berichten im News-Ticker.

Markus Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren, ist also 51 Jahre alt und wird damit am Freitag ab 10 Uhr in einer Sondersitzung im bayerischen Landtag zum jüngsten Ministerpräsidenten Bayerns gewählt werden.

Da die CSU in dieser Legislatur mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landtag stellt, gilt die Wahl Söders als reine Formsache. Um gewählt zu werden, braucht Söder im ersten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Sollten alle Abgeordnete anwesend seien, wären dies 91 Stimmen.

Er würde dann auf den zurückgetretenen Horst Seehofer, der fast zehn Jahre lang die Geschicke führte, folgen. Der neue Bundesinnenminister hat sein Kommen zur Wahl seines Intimfeindes Söder angekündigt.

Söder polarisiert: Lediglich 58 Prozent halten ihn einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks zufolge für glaubwürdig, sogar nur 53 Prozent für sympathisch.



Die Landtagswahl in Bayern steht am 14. Oktober an. Söder hat also ein halbes Jahr Zeit, sich zu beweisen. >>> Aktualisieren <<<

10.45 Uhr: Als letzter Redner der Opposition tritt Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann ans Mikrofon. Es werde heute zum letzten Mal ein Ministerpräsident mit einer absoluten Mehrheit der CSU gewählt, prophezeit er. Hartmann warnt vor ökologischen Problemen in Bayern. Das Arten- und Bienensterben etwa gefährde unmittelbar die Landwirtschaft. Zudem brauche das Land einen Stopp beim Flächenfraß.

10.35 Uhr: Als nächster spricht Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. Er spricht über zahlreiche Probleme der Bürger im „paradiesischen“ Bayern, die ihm zugetragen worden seien - etwa von Handwerkern, Ärzten, Hebammen und Landwirten. Er fordert eine „Real-Politik, die sich an den Gegebenheiten orientiert“. Er fühle sich bei der Politik der CSU an das alte Kinderspiel des Blütenblätter-Abzupfens erinnert, etwa bei der dritten Startbahn des Münchner Flughafens oder der Debatte um einen weiteren Nationalpark, spottet Aiwanger: „Ich will sie, ich will sie nicht...“

10.32 Uhr: „Wir haben unsere Zweifel, dass der Kandidat, den Sie vorschlagen, diesen Anforderungen gerecht wird“, sagt Kohnen. Die SPD wolle zwar vorab keine Noten für werdende Ministerpräsidenten vergeben - es gebe aber auch keine Amnestie für „vergangene Sünden“. Zu diesen gehöre der Verkauf von staatseigenen Wohnungen, aber auch der Machtkampf um das Ministerpräsidenten-Amt.

10.25 Uhr: Bei Themen wie dem bayerischen G8, Stromtrassen-Ausbau Studiengebühren oder auch dem Ausstieg habe es an Geradlinigkeit gemangelt, kritisiert Kohnen CSU und CDU. Es habe an Ernsthaftigkeit gemangelt, sagt die SPD-Politikerin - sie erwarte von Söder eine „echte Regierungserklärung“ und keine „Wahlkampfrede“. Nötig sei auch Respekt vor dem Glauben der Bürger - nicht nur dem von Christen, mahnt Kohnen, wohl auch mit Blick auf Horst Seehofer jüngste Aussagen.

10.20 Uhr: Nun ist es mit den Lobeshymnen vorerst vorbei - als erste Rednerin ist SPD-Landeschefin Natascha Kohnen an der Reihe. Bayern könne nur stark sein, wenn auch die Demokratie stark bleibe, sagt Kohnen: „Hier aber habe ich Sorge.“ Von der Politik verdrossene Menschen müssten zurückgewonnen werden. Ein Ministerpräsident müsse nah an den Bürgern sein - beim Diskussion um eine dritte Startbahn für den Münchner Flughafen etwa sei das zuletzt nicht der Fall gewesen, rügt sie.

10.17 Uhr: Söder sei ein „erfahrener Politiker“ und geeignet Bayern in eine gute Zukunft zu führen, preist Kreuzer nun seinen Kollegen. „Ich schlage Ihnen daher zur Wahl zum Ministerpräsidenten unseren Fraktionskollegen, Herrn Staatsminister Markus Söder vor, und bitte Sie um Ihre Stimme für ihn“, sagt Kreuzer.

10.15 Uhr: Seehofer selbst hat sich unterdessen vor Journalisten zur Amtsübergabe geäußert. Mit der Wahl von Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten beginne für den Freistaat eine neue Zeitrechnung, sagte er. „Jetzt beginnt mit dem heutigen Tag eine neue Ära in Bayern“, sagte der erst am Dienstag vom Amt des Ministerpräsidenten zurückgetretene Seehofer am Freitag vor Beginn der Sondersitzung des Landtags in München.

„Der Tag ist etwas Besonderes“, betonte Seehofer, er sei jetzt „sehr entspannt. Ich habe meine Zeit abgeschlossen, es war eine sehr schöne und erfolgreiche Zeit.“ Der neue Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer versprach Söder eine vernünftige Zusammenarbeit. „Wir haben beide jetzt eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit für unser Land. Beide würden daher so arbeiten, „wie es die Bevölkerung von uns erwartet.“

10.13 Uhr: Kreuzer lobt zunächst Seehofer: Dieser habe „ein großes Werk“ geleistet, das Bestand haben werde.

10.10 Uhr: Stamm erklärt den Ablauf: Zunächst soll Söder von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer vorgeschlagen werden. Dann folgt eine Aussprache, schließlich eine geheime Wahl und die Vereidigung Söders.

10.03 Uhr: Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) hat nun die Sitzung eröffnet. Sie richtet zunächst ein „herzliches Vergelt‘s Gott“ an den scheidenden Ministerpräsidenten Horst Seehofer - die CSU-Abgeordneten reagieren mit ausdauerndem Applaus und erheben sich von den Sitzen. Die Opposition bleibt hingegen entspannt sitzt. Übrigens sind auch Söders Vorgänger Edmund Stoiber und Günther Beckstein zugegen.

10.01 Uhr: Für 10 Uhr war der Start der Plenarsitzung im Münchner Maximilianeum angekündigt - noch lassen sich die Abgeordneten aber Zeit. Aktuell posiert Markus Söder vor der versammelten Presseriege im Plenarsaal.

9.58 Uhr: Erste Worte von

Markus Söder am Tag der Wahl: „Das ist ein besondere Tag, für Bayern, sicherlich aber auch für mich“, sagte der designierte Ministerpräsident beim Eintreffen am Landtag. „Ich gebe zu, ein bisschen aufgeregt bin ich schon.“ Über

Horst Seehofers angekündigte Anwesenheit

sagte er: „Da freue ich mich schon. Finde ich ein gutes Signal auch eines gemeinschaftlichen Übergangs und eines zukünftigen gemeinschaftlichen Miteinanders - er in Berlin an starker, zentraler Stelle, wir hier in Bayern. Also ich glaube, das kann gut passen.“

+ Markus Söder am Freitagmorgen beim Eintreffen am Bayerischen Landtag © dpa / Sven Hoppe

Söder kündigte an, er wolle als Ministerpräsident Probleme anpacken und lösen und dabei auch die kleinen Sorgen der Menschen im Blick haben. „Politik muss sich um das praktische Leben auch kümmern.“ Beides zusammen, „Machen und Kümmern“ solle ein Leitspruch sein.

9.52 Uhr: Unterdessen sorgt Vorgänger Horst Seehofer ausgerechnet an Markus Söders großem Tag für die bundespolitischen Schlagzeilen: Seehofers Interview-Aussage, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, stößt am Freitag auf teils heftige Kritik.

9.50 Uhr: Die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag hat Markus Söder einstimmig für die Wahl zum neuen Ministerpräsidenten nominiert. In einer offenen Abstimmung hätten am Freitag alle 96 anwesenden Abgeordneten für den Franken gestimmt, verlautete am Rande der Sitzung aus Teilnehmerkreisen. Fünf Abgeordnete fehlten demnach noch, darunter der zurückgetretene Regierungschef und neue Bundesinnenminister Horst Seehofer, der direkt zur Plenarsitzung kommen will. Diese soll um 10.00 Uhr beginnen.

Söder sagte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, er bitte um eine Chance, Fleiß, Einsatz und Miteinander. Es sei wichtig, dass Seehofer heute komme, denn dies sei ein Signal des Miteinanders, betonte er.

Edmund Stoiber meldet sich zu Wort

9.42 Uhr: Pünktlich zur Ministerpräsidentenwahl im Landtag meldet sich auch ein Vorgänger der Herren Seehofer und Söder zu Wort: Edmund Stoiber. Er habe Markus Söders „Willen, Macht zu haben und etwas gestalten zu können“ sowie „Durchsetzungskraft“ früh erkannt, erklärte Stoiber am Donnerstagmorgen im Interview mit dem Radiosender Bayern 2. Er freue sich, dass Söder nun zu einem seiner Nachfolger werde.

Etwas ausweichend reagierte Stoiber auf die Frage, ob Horst Seehofer nach dem langen Machtkampf womöglich etwas enttäuscht aus dem Amt scheide. „Ja, das mag ja durchaus sein“, sagte Stoiber. „Aber es geht jetzt nicht alleine um Gefühle und Sentimentalitäten. Entscheidend ist die Zusammenarbeit. Man muss sich ja nicht immer in allem gut verstehen, aber es geht um die Durchsetzung von Interessen.“ Stoiber sieht in dieser Hinsicht positive Signale: Seehofer werde am Freitag anwesend sein und am Montag auch die Staatskanzlei übergeben.

Münchens Alt-OB Christian Ude hatte Söders angesprochenen „Willen, Macht zu haben“ am Dienstag in einem Interview etwas negativer interpretiert.

9.40 Uhr: Hinter jedem erfolgreichen Politiker steht auch ein Team von Vertrauten. Wer sind über die Jahre Markus Söders Helfer im Hintergrund gewesen? Der Münchner Merkur* stellt Büroleiter, Sprecher und Co. des designierten Ministerpräsidenten in diesem Text vor.

8.52 Uhr: CSU-Generalsekretär Markus Blume rechnet bei der Wahl von Markus Söder zum bayerischen Ministerpräsidenten mit einer breiten Zustimmung. Man werde bei der Wahl an diesem Freitag im bayerischen Landtag „maximale Geschlossenheit“ sehen, sagte Blume am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“ voraus. Er wies auch auf die breite Mehrheit der CSU mit 101 von 180 Abgeordneten im Landtag hin. Bei der Wahl von Angela Merkel zur Kanzlerin am Mittwoch im Bundestag hatten mehr als 30 Abgeordnete von CDU/CSU und SPD der 63-Jährigen ihre Zustimmung verweigert.

8.45 Uhr: Auf Horst Seehofer folgt Markus Söder. Heute ist Söders großer Tag. Was auf den gebürtigen Nürnberger am Freitag zukommt, lesen Sie hier im Überblick.

8.37 Uhr: Mit der Amtsübernahme des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder steigt seine CSU in der Wählergunst. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" (Freitagsausgabe) kommt die CSU auf 41,4 Prozent. ABER: Damit würde die Partei die absolute Mehrheit verlieren und wäre auf einen Koalitionspartner angewiesen.

7.30 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem News-Ticker für die Wahl des neues bayerischen Ministerpräsidenten! Um 10 Uhr wird Markus Söder in einer Sondersitzung des bayerischen Landtags zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Vorausgesetzt, es passiert nichts unvorhergesehenes mehr.

An diesem Freitag wird Markus Söder bayerische Geschichte schreiben: Wenn der 51-jährige Franke im Landtag in München zum Ministerpräsidenten gewählt wird, ist er der jüngste Regierungschef in der Geschichte des Freistaates. Er löst damit niemand geringeren ab als sein Vorbild Edmund Stoiber, der 1993 bei seiner Wahl 52 Jahre alt war. Sein zweites CSU-Vorbild, Franz Josef Strauß, hing übrigens als Poster über Söders Jugendbett.

Der zurückgetretene bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer will bei der Wahl in München mit dabei sein. Das sagte ein Sprecher Seehofers am Donnerstag. Bis zuletzt hatte es daran Zweifel gegeben, da Seehofer sich schon seit Monaten nicht mehr im Landtag hatte blicken lassen. Seehofer war mit Ablauf des Dienstags als Ministerpräsident zurückgetreten. Am Mittwoch wurde der CSU-Chef als neuer Bundesinnenminister in Berlin vereidigt. Sein Landtagsmandat will Seehofer aber erst im April niederlegen, er kann also bei der Ministerpräsidenten-Wahl am Freitag mitwählen. Wird er dann für Söder stimmen? Vermutlich schon.

Aber Söder weiß, dass der deutlich wichtigere Tag erst in einem guten halben Jahr am 14. Oktober sein wird. Dann wird der bayerische Landtag neu gewählt.

