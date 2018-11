Ab durch die Mitte: Wie Markus Söder als Parteichef die CSU erneuern möchte

Markus Söder steht nichts mehr im Weg, der starke Mann der CSU zu sein - mit gleich zwei Spitzenpositionen. Wie sieht die Zukunft der Partei aus? Es geht nicht nur um die Rückeroberung von Wählerstimmen.

München - Erst Ministerpräsident und ab 19. Januar voraussichtlich auch Parteichef: Am Montag gab Markus Söder offiziell seine Kandidatur für den Parteivorsitz der CSU bekannt. Noch-Parteichef Horst Seehofer hatte am Freitag seinen Rückzug von der Parteispitze erklärt. Aussichtsreiche Gegenkandidaten gibt es nicht: Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, sowie Manfred Weber, Fraktionschef der Volkspartei im Europaparlament und Kandidat als EU-Kommissionspräsident, haben erklärt, nicht gegen Söder antreten zu wollen. Somit steht Söder nichts mehr im Weg, der starke Mann der CSU mit zwei Spitzenpositionen zu sein. Nun erklärte Söder der Presse, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt:

„Klare Abgrenzung zu radikalen Kräften“: Das soll die Zukunft der CSU sein

Der Kern von Söders CSU-Plan: „Stabilität und Erneuerung“. Die CSU müsse sich klar im Zentrum des politischen Spektrums als bürgerliche Partei positionieren. Er will eine „klare Abgrenzung zu radikalen Kräften wie der AfD“, der man nicht hinterher rennen, sondern die man stellen sollte. „Modern und bodenständig, heimatnah und weltoffen“ solle die neue CSU sein – und vor allem „optimistisch und „lebensbejahend“. Wie das aussehen soll?

+ Natürlich zählt für die CSU auch der Stimmenfang. Es müssen neue Wähler gewonnen werden. © FKN

Neue Wähler gewinnen: „Wir müssen der CSU die Chance geben, sich zu verändern.“ Beim Thema Migration etwa habe es in der CSU Debatten wie in der ganzen Gesellschaft gegeben. Man sollte über dieses Thema wieder mehr miteinander reden und „auch auf Leute zugehen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren und diese nicht von vornherein ausgrenzen. Umgekehrt ist auch zu akzeptieren dass mancher, der sehr konservativ oder patriotisch denkt, genauso zur CSU gehört.“

Frauen fördern: „Wir müssen beim Thema Frauen ein Stück weit personell reagieren“. Er habe sich nicht leicht getan mit seinem neuen Kabinett. Nun müsse auch die CSU weiblicher werden. Frauen müssten auch dort in verantwortungsvolle Positionen kommen. Die Zeit der One-Man-Shows sei vorbei: „Die sind out.“ Die CSU müsse auch jünger werden, man müsse aber auch auf den Rat der Älteren hören.

München stärken: Dem Großraum München gilt Söders besonderes Augenmerk – dort hatte die CSU am meisten Stimmen verloren. Söder: „Wir müssen Rücksicht nehmen auf die gesellschaftliche Veränderung, die man in München gesehen hat.“ Auch die Bedürfnisse der Zugewanderten, ob aus dem In- oder Ausland, müssten berücksichtigt werden.

+ Auch das Thema Umweltschutz soll bei der Unionspolitik eine prägnante Rolle einnehmen. © dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Umwelt schützen: „Wir müssen die Herausforderung annehmen, die uns die Grünen stellen“, sagt Söder. Er möchte die Umwelt aber weniger wie die Grünen „durch Verbote, sondern vielmehr durch Angebote“ schützen. Die Grünen wollten z. B. den Flächenverbrauch per Volksbegehren begrenzen, das vom Verfassungsgericht als unzulässig gestoppt wurde.

Und was ist mit Seehofer? Der darf erst mal Innenminister bleiben. Man wolle in Berlin Stabilität und Kontinuität, und „das gilt auch personell“, so Söder. Seehofer hat aber auch hier schon einen baldigen Rückzug angedeutet.

Johannes Welte