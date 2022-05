Lanz nimmt FDP-Generalsekretär in die Zange - Sascha Lobo zeigt Verständnis: „Das war unter der Gürtellinie!“

Markus Lanz im Gespräch mit FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. © Markus Hertrich/ZDF

Der FDP geht es derzeit nicht gut, sie kämpft mit herben Wahlverlusten. FDP-General Bijan Djir-Sarai soll Erklärungen liefern und tut sich schwer - vor allem in Sachen Tempolimit.

Hamburg – Was der „Liberale Mittelstand“ bei den Vorstandssitzungen der FDP zu suchen hatte, will Moderator Markus Lanz im ZDF vom frisch gewählten Generalsekretär der FDP Bijan Djir-Sarai wissen. Der windet sich und spricht von einer „Vorfeld-Organisation der FDP“, die „bestimmte Themen“ anspreche. „Ein anderes Wort für Lobby?!“, bemerkt Lanz und bringt dabei den Vize-Vorsitzenden des Liberalen Mittelstands, Axel Graf Bülow, in den Kontext. Der war zuvor jahrelang Lobbyist für Tankstellen und Mineralölhändler. Ob es da möglicherweise einen „Zusammenhang“ zur von der FDP durchgesetzten staatlichen Subventionierung des Benzinpreises um 30 Cent pro Liter gebe, will Lanz wissen. Djir-Sarai beginnt zu blinzeln, wirkt unbehaglich und verwehrt sich der Angriffe: „Das ist abenteuerlich!“

Markus Lanz hat sich in seiner Sendung vorgenommen, FDP-General Bijan Djir-Sarai zu grillen. Mit gewohnt charmant-freundlichem Ton kündigt er den FPD-Mann in seiner Runde an und haut ihm den Misserfolg seiner Partei in den letzten Landtagswahlen um die Ohren: „Man könnte auch sagen, ein Mann mit drei Problemen: Saarland, Schleswig-Holstein und NRW“. Die Ergebnisse der FDP seien sort „unterirdisch“.

Djir-Sarai, der offenlegt, dass er wusste, dass „der Abend hart“ werde, will sich nicht provozieren lassen und lässt die Angriffe meist stoisch an sich abperlen. Kaum Widerworte als Markus Lanz ausruft: „Man hat teilweise das Gefühl, die FDP - oder Teile der FDP - sind in der Opposition!“ Auch als die taz-Journalistin Ulrike Herrmann gibt Zunder und befindet, die Krise der FDP habe „strukturelle Ursachen“. Djir-Sarai lächelt die Vermutung sanft weg.

Doch Herrmann bleibt hartnäckig und führt aus, es gebe nur noch „eine Gruppe, die die FDP wählt“: „Junge Männer, die gut verdienen“. Die Hälfte davon sei bei den letzten Wahlen aber auch schon zu den Grünen abgewandert. Herrmann: „Das ist gefährlich, wenn am Ende die Grünen die eigentlich liberale Partei sind und sie gar nichts mehr zu bieten haben.“

„Markus Lanz“: Djir-Sarai kontert Vergleich zwischen FDP und CSU - „wusste, dass der Abend hart wird“

Erst als Journalist und Autor Sascha Lobo, die FDP-Rolle mit der CSU der vergangenen Bundesregierungskoalition vergleicht, die innerhalb des Kabinetts immer die Rolle des „Pieksers“ eingenommen hätte, kontert der FDP-Mann humorvoll: „Ich wusste, dass der Abend hart wird, aber dass er so hart wird, dass die FDP mit der CSU verglichen wird…“ Lobo entschuldigt sich unter lautem Auflachen ironisch: „Das war unter der Gürtellinie! Ich möchte mich ausdrücklich entschuldigen!“ Und setzt nach, dass der FDP es seit Regierungsbeginn nicht gelungen sei, „positiv durchzustechen“. Allein die verteidigungspolitische Sprecherin Marie-Agnes Strack-Zimmermann überzeuge, die eigentlich „in die erste Reihe gehöre“.

Als Lanz das Thema „Tempolimit“ aufs Tableau hebt, wird die in Fahrt gekommene Debatte deutlich abgebremst: Kleinteilig und für die Zuschauer mühselig geht es um Pro und Contra. Djir-Sarai fällt es schwer, verständlich zu erklären, warum die FDP gegen eine verordnete Spitzengeschwindigkeit auf deutschen Straßen ist und spricht pauschal von einem „komplexen Thema“. Lanz bohrt: „Warum quält sich die FDP so sehr mit einem Tempolimit? Würde immerhin 1,5 Milliarden Tonnen Öl sparen!“ Klimaexperte Prof. Mojib Latif rechnet zudem vor, dass Tempo 130 bei 20.000 gefahrenen Kilometern jährlich 400 Euro pro Autofahrer einspare.

„Markus Lanz“: Journalistin kommentiert das Festhalten am Tempolimit - „Heilige Kuh der FDP“

Journalistin Herrmann, die von einer „Heiligen Kuh der FDP“ spricht, hat eine böse Erklärung: „Das Interessante ist, dass die Mehrheit der Deutschen für die Einführung eines Tempolimits ist!“ Doch die Einführung werde durch die FDP „blockiert“. Herrmann wieder ihrem FDP-Sitznachbarn zugewandt: „Das machen sie nur, weil sie sonst keine anderen Themen haben!“ Und ergänzt sichtlich aufgebracht: „Es ist ein Riesen-Symbolthema für die FDP!“ Doch als Djir-Sarai daraufhin vorschlägt, dass jedem doch freigestellt sei, langsamer zu fahren, platzt Lanz der Kragen: „Herr Djir-Sarai, dann könnten wir auch Steuersätze einfach lassen und sagen: Zahlt doch einfach so!“

Am Ende ruft Sascha Lobo grotesk begeistert aus: „Das ist die Lösung! Wir machen ein Tempolimit für Verbrennungsmotoren! Und Elektroautos dürfen weiterhin unbegrenzt schnell fahren!“ Die „ganzen FDP-Wähler“, so Lobo, hätten „eh genug Geld, um sich gleich übermorgen einen Elektro-Porsche zu kaufen.“

„Markus Lanz“-Talk: Fazit der Sendung

Kein leichter Stand für den FDP-Generalsekretär. Der hielt sich wacker aber wenig überzeugend. Das FDP-Bashing nahm viel Raum in der Sendung ein. Das wichtigere Thema, wie eine Transformation einer kapitalistischen Wirtschaftswelt zu einer Kreislaufwirtschaft gelingen könne, damit die globale Energiewende gelingt, war eigentlich spannender. Zeit blieb dafür aber kaum. Lanz sah das genauso und versprach: „Darüber kommen wir wieder zusammen!“ (Verena Schulemann)