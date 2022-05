Arbeitsminister Hubertus Heil streitet mit Markus Lanz: „Wir müssen einen Faktencheck machen!“

Bundesarbeitsminister bei „Markus Lanz“ (ZDF): Hubertus Heil (SPD) warnt vor atomarer Gefahr. © Cornelia Lehmann/ZDF

Deutschland diskutiert den offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei „Markus Lanz“ stellt sich ein Mit-Unterzeichner der Diskussion. Derweil gerät der Moderator mit Hubertus Heil aneinander.

Hamburg – Talkmaster Markus Lanz knüpft am Donnerstagabend nahtlos an seine vorangegangenen Sendungen dieser Woche an. Zunächst konfrontiert er Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit den Aussagen Klaus Müllers, Chef der Bundesnetzagentur, vom Vorabend. Davon, dass Deutschland auf dem Gasmarkt andere überbiete und so Gastanker dazu bewege, ihren Kurs Richtung Bundesrepublik zu ändern, wisse Heil nichts: „Ich weiß nicht, ob diese plakative Beschreibung so zutrifft.“

Deutschland auf dem Weltmarkt bei knappen Rohstoffen aktiv – Markus Lanz moralisiert, Arbeitsminister Heil stimmt zu: „Man hat Gewissensbisse“

„Das ist ein ganz harter, darwinistischer Vorgang, Germany first“, wiederholt der Moderator seine Meinung vom Mittwoch und möchte von Heil wissen, ob er solche Vorgänge nicht moralisch verwerflich finde. Dieser zieht Lanz‘ Zustandsbeschreibung noch einmal in Zweifel, er wünsche sich einen Faktencheck. Der Talkmaster entgegnet, er verlasse sich auf die Aussagen des Netzagentur-Chefs, doch Heil gibt nicht nach: „Ich bestreite die These, dass wir unsere Versorgungssicherheit auf Kosten der ärmsten Länder herstellen.“ Lanz antwortet, er und seine Redaktion hätten seit dem Vorabend recherchiert. Es gehe um Gastanker Richtung Südkorea, Indien und Bangladesch. Der Politologe Wolfgang Merkel wirft ein, es gehe bei diesen Vorgängen um den Widerstreit zwischen Moral und Interessen. „So ist die Welt, Herr Lanz“, pflichtet Heil Merkel bei.

Das Dilemma reiche über Gaslieferungen hinaus, legt Gastgeber Lanz nach, denn die nächste knappe Ressource auf dem Weltmarkt sei Getreide: „Die reichen Länder des Westens kaufen jetzt Getreide auf und nehmen es den armen Afrikanern weg.“ Erneut findet Heil diese Beschreibung zu plakativ, so sei das „nicht ganz richtig“. Bei der Kabinettsklausur in Meseberg habe man sich über diesen Umstand unterhalten, schließlich seien sowohl die Ukraine als auch Russland die Kornkammer Europas. Deshalb unternehme die Regierung „das Möglichste, um zu helfen“. Konflikte ließen sich aber nicht immer vermeiden. „Man hat da schlaflose Nächte und Gewissensbisse – aber das gehört dazu, wenn man Verantwortung für ein Land trägt“, fasst Heil seine Sicht zusammen.

Die Krise als Chance – Bei „Markus Lanz“ mahnt ein Zukunftsforscher

Der Zukunftsforscher Matthias Horx kritisiert die Moralisierung dieser Debatte, an Talkmaster Lanz gerichtet sagt er: „Das Wesen dieser großen Krisen ist, dass sie uns in Dilemmata bringen, die wir vorher nicht gesehen haben. Das hat auch einen produktiven Effekt, denn man kann sehen, dass die Systeme reagieren.“ Angst und moralische Aufregung seien „wohlfeil“ und konkrete Lösungen bereits auf dem Weg. Horx glaube nicht, „dass der Krieg die Weltnahrung vollkommen blockiert“, vielmehr würden sich „die Systeme“ anpassen und einen Ausweg produzieren. In seiner Branche spreche man deshalb von „Glokalisierung“, also der Notwendigkeit, die ungebremste Globalisierung mit lokalen Strukturen abzusichern. Das decke sich mit Horx’ Beobachtung: „Ich kenne keine Firma, die jetzt nicht versucht, zu diversifizieren.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 5. Mai:

Hubertus Heil (SPD) – Politiker

– Politiker Golineh Atai – Journalistin

– Journalistin Wolfgang Merkel – Politologe

– Politologe Matthias Horx – Zukunftsforscher

Im Anschluss greift Talkmaster Lanz die Debatte vom Dienstagabend auf, als der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel zu Gast in der Sendung die Beweggründe zum offenen Brief an Olaf Scholz darlegte. Der Politologe Wolfgang Merkel, Reinhard Merkels Bruder, ist ebenfalls Unterzeichner des Briefs. Er kritisiert eine zu eindimensionale Debatte, und einen Medien-Mainstream, der sich „lauthals“ für die Lieferung schwerer Waffen starkmache. Eine Pluralisierung der Meinung sei in einer solch wichtigen Fragen jedoch geboten, was mit der Veröffentlichung des Briefes auch geklappt habe: „Wir sind selbst überrascht über den Widerhall, negativ wie positiv.“

Weder sage der Brief, dass überhaupt keine Waffen in die Ukraine geliefert werden sollen, noch spreche er dem Land das Recht auf Selbstverteidigung ab. Merkels Ansicht nach seien Lieferungen schwerer Waffen jedoch dazu geeignet, Eskalationsspiralen zu eröffnen, die nicht mehr aufzuhalten seien. Russland sei in Besitz von „Letztschlagwaffen“, deren Einsatz es ebenso zu vermeiden gelte, wie die Verlängerung des Leides der ukrainischen Zivilbevölkerung. Der Hinweis auf das mögliche Missverhältnis zwischen Landesverteidigung und Schutz der Zivilbevölkerung sei, nichts weiter als die Beschreibung eines allgemeinen moralischen Prinzips. Journalistin Golineh Atai wühlt das sichtlich auf: „Ein allgemeines moralisches Prinzip? Nach all dem, was wir in Butscha gesehen haben?“

Offener Brief an Olaf Scholz – Bei „Markus Lanz“ kommt es zum Schlagabtausch: Verharmlosen die Autoren die Gräueltaten Russlands?

„Man kann uns doch nicht zuschieben, dass wir irgendwie Butscha verharmlosen oder wegdrehen wollen“, findet Merkel, der auf die Stellen des Briefes hinweist, die den Angriff Russlands verurteilen. „Doch, doch“, kritisiert Atai und auch Talkmaster Lanz sagt, es gehe genau um diese Frage. Heil bemüht sich um Vermittlung und findet, dass es möglich sein müsse, in einer Demokratie unterschiedlicher Meinung zu sein: „Wir sind ja nicht Russland.“ Dennoch habe auch er mit der Stelle des Briefes Schwierigkeiten, die Merkel nun als „allgemeines moralisches Prinzip“ beschreibe, aber auch gelesen werden könne, als bezweifele sie das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine: „Ich bin der Meinung, dass man klarstellen muss, und das solltet Ihr auch mit diesem Aufruf, dass niemand das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes [infrage stellt].“

Merkel gesteht ein, dass dieser eine Satz in der Öffentlichkeit für Missverständnisse gesorgt habe, die die Autoren ernst nähmen. Daher wolle er klarstellen: „Wir sprechen in keiner Sekunde und keinem Zentimeter der Ukraine ab, selbst zu entscheiden, wie sie sich verteidigen will. Wir sind in einer kollektiven Nothilfe und Selbstverteidigung natürlich bereit, die Ukraine gegen den Aggressor zu unterstützen.“ Talkmaster Lanz verweist auf Mit-Unterzeichner Alexander Kluge, der gesagt habe, dass Kapitulation „nichts Böses“ sei, wenn sie den Krieg beende. Sei dies nicht der Geist des offenen Briefes an Scholz? Merkel verteidigt sich: „Das teile ich nicht, das ist auch nicht Teil des Briefes. Die Mehrheit ist: Keine Kapitulation, das kann nicht sein. Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren.“

Ukraine-Krieg bei „Markus Lanz“ - Einig sind sich die Gäste nur darin, dass Russland keine Bedingungen zu stellen hat

Atai attestiert den Autoren des Briefes „einen zentralen Denkfehler“. Sie gingen davon aus, dass es angesichts schweigender Waffen nicht mehr zu schweren Gewalttaten komme. Das decke sich nicht mit ihrer Erfahrung als Reporterin in der Ostukraine: „Ich habe miterlebt wie Interviewpartner, die ich noch vor wenigen Monaten interviewt hatte, plötzlich verschwunden und gefoltert worden sind.“ Merkel fragt Atai, welche Alternative sie zu einem Waffenstillstand sehe, dem Putin nur zustimmen werde, wenn auch Russland sein Gesicht wahren könne. Atais Lächeln wirkt verächtlich als sie sagt: „Putin braucht keine gesichtswahrende Lösung von uns. Das ist das Letzte, was er nach seinem Selbstverständnis von uns braucht.“

Heil ergreift in den letzten Momenten der Sendung das Wort und schafft es, mit einem Satz zu schließen, der ihm sowohl die Zustimmung Atais als auch Merkels einbringt, auch Horx und Lanz nicken: „Es stehen russische Truppen in der Ukraine und nicht ukrainische in Russland. Daraus ist die Ableitung ganz klar: Die Ukraine muss entscheiden, welchen Waffenstillstand sie akzeptabel findet. Es darf nicht von Russland diktiert werden.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz“ entsteht am Donnerstagabend eine emotionale Debatte um die Frage der bestmöglichen Hilfe Deutschlands für die Ukraine. Im Zentrum der Kritik steht mit Wolfgang Merkel einer der Mit-Unterzeichner des offenen Briefs an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Der Politologe gerät vor allem mit der Journalistin Golineh Atai aneinander, die angesichts ihrer beruflichen Erfahrung wenig Verständnis für die Argumente Merkels aufbringt. Für Hubertus Heil (SPD) kommt es derzeit darauf an, sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht einschüchtern oder die Politik diktieren zu lassen. Gleichzeitig gelte es, eine direkte Konfrontation der Nato mit Russland zu verhindern, weil dies eine atomare Gefahr mit sich brächte: „Das wäre der Schlafwandler-Weg, den wir nicht gehen können.“ (Hermann Racke)