Rekord-Astronaut Alexander Gerst bei „Markus Lanz“: „Wir können nicht ausweichen wie Heuschrecken“

„Markus Lanz - Sendung vom 09.03.2022“: Markus Lanz, Alexander Gerst, Lars Abromeit © Markus Hertrich/ZDF

„Markus Lanz“ spricht mit Deutschlands Rekord-Astronaut Alexander Gerst darüber, auf was für einem besonderen Planeten wir leben.

Hamburg – Bei „Markus Lanz“* finden sich am Mittwochabend „zwei Abenteurer“ ein. So kündigt der Gastgeber den Astronauten Alexander Gerst und den Wissenschaftsjournalist Lars Abromeit an. Gerst, der mit 362 Tagen im All den Rekord der Europäischen Raumfahrorganisation (ESA) innehat, engagiert sich seit Jahren im Umweltschutz. Zusammen mit Abromeit hat er die Bücher „Horizonte“ und „166 Tage im All“ geschrieben. Seit einer Vulkan-Expedition 2005 kennt sich das Duo, zusammen mit dem Moderator blickt es auf mehrere Video-Einspieler zu der gemeinsamen Forschung.

Lanz interessiert sich für die psychische Belastung, die an einsamen Orten wie der Antarktis oder dem Weltall entstehen kann. Gerst berichtet von seiner zweiten Expedition in die Arktis, bei der er ein Seismometer im Eis aufstellen sollte. Der Pilot habe ihn und einen Kollegen an der entsprechenden Stelle abgesetzt und sollte sie später wieder abholen. Dabei sei ihm klar geworden, dass er sich gerade im Nichts befinde, sagt Gerst: „Wir waren umrundet von 800 Kilometer Nichts. In jede Richtung. Kein Lebewesen. Auch kein Insekt, nichts.“

Bei „Markus Lanz“ erklärt ESA-Astronaut Alexander Gerst die Einsamkeit im All: „Die Erde ist einfach nur eine Steinkugel“

Inzwischen werde, erklärt Lanz, mehr als die Hälfte der wichtigen Klimadaten im All generiert. Gerst sagt, ohne diese Daten könne man den Klimawandel und die Gefahr, die von ihm ausgeht, gar nicht erfassen. Deshalb sei das Kopernikus-Satellitensystem von ESA und Europäischer Union so wichtig: „Wir müssen einfach Daten vertrauen. Man darf nicht den Fehler machen, dass man bei Dingen, die man nicht sehen kann, denkt, die sind nicht da. Und dafür haben wir diese Satellitenaugen.“

Manche Dinge seien aus dem All aber auch mit dem bloßen Auge zu erkennen, etwa schmelzende Gletscher, austrocknende Seen und gerodete Regenwälder. „Wie ein Krebsgeschwür“ würden sich die Zufahrtstraßen und Rodungsflächen in den Amazonas-Dschungel fressen. In nur vier Jahren, die zwischen seinen beiden ISS-Missionen 2014 und 2018 lagen, sei bei vielen dieser Vorgänge ein rasanter Fortgang zu beobachten gewesen. Alle Astronautinnen und Astronauten seien „erschrocken, wenn wir den Planeten zum ersten Mal von außen sehen. Wie klein der eigentlich ist, obwohl man noch relativ nah dran ist. Man realisiert plötzlich: Das ist einfach nur eine Steinkugel mit einer dünnen Biosphäre umhüllt.“

„Markus Lanz“: Umweltzerstörung und Klimawandel – Astronaut Gerst : „Können nicht ausweichen wie Heuschrecken“

„Und einem Mutterboden, der im Schnitt, sagte mir einmal Dirk Steffens, nur 30 Zentimeter dick ist. Diese 30 Zentimeter: Das ist das, was uns ernährt“, weiß Gastgeber Lanz. Gerst pflichtet ihm bei und streicht die Besonderheit der Atmosphäre heraus. Wenn man mit einem normalen Passagierflugzeug unterwegs sei, habe man bereits zwei Drittel der Atmosphäre unter sich. Mit dieser Erkenntnis konfrontiert zu sein, sei eine „brutale Realität“, sagt Gerst, denn man wisse: „sonst ist da nur noch schwarzes Nichts.“

Vor seiner ersten Mission ins All habe er gedacht, er sei zu einem besonderen Ort unterwegs, erklärt Gerst. Erst als er dort angekommen war, habe er begriffen, dass es sich bei der Erde um den eigentlich besonderen Ort handele. Diesen zu schützen sei alternativlos: „Es ist nicht so, dass wir andere Planeten erforschen, weil wir denken, wir können ausweichen wie die Heuschrecken, wenn wir den Planeten zugrunde gerichtet haben. Wir betreiben Weltraumforschung, weil wir diesen Planeten beschützen wollen.“

Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson: Das private Rennen um das Weltall hat längst begonnen

Talkmaster Lanz sagt, er finde diesen Ansatz besser als den des Silicon Valley, wo die Idee eines vom Menschen bewohnten Mars hoch im Kurs stehe. Gerst winkt ab, auch „denen“ werde klar sein, dass man auf dem Roten Planeten nicht „einfach so leben kann“. Elon Musk* und Co. schwebe Geoengineering vor, entgegnet Lanz, den Mars und seine Atmosphäre also gezielt zu manipulieren, um menschliches Leben zu ermöglichen. Gerst überzeugt das nicht, die staatlichen Weltraumagenturen jedenfalls würden dieses Ziel nicht verfolgen, sondern unsere Nachbarplaneten erforschen, um unsere Existenz insgesamt besser verstehen zu können.

Oder die Existenz von außerirdischem Leben. Gerst sagt: „Ich bin mir sicher: Jeder hat sich schon einmal die Frage gestellt, sind wir allein im Universum oder gibt es da draußen Leben?“ Talkmaster Lanz möchte von ihm daraufhin wissen, an was für eine Antwort auf diese Frage er „glaubt“. Gerst lacht und sagt, er wisse es nicht. Als Wissenschaftler könne er sich mit „Glauben“ nicht zufriedengeben, „sondern ich möchte es herausfinden. Und wir haben die Chance, in unser aller Lebenszeit diese Frage vielleicht zu beantworten.“

Mars, Mond, Erde – ESA-Raumfahrer Gerst wünscht sich bei „Markus Lanz“ mehr Wertschätzung für den Blauen Planeten

Sollten beispielsweise, führt Gerst aus, auf dem Mars Spuren von Leben gefunden werden, „sei es ausgestorbenes oder existierendes Leben“, hätte das weitreichende Folgen. Wenn die Menschheit beim „ersten Blick über den eigenen Tellerrand“ feststellt, dass Leben auf dem Mars existiert, bedeute dies, „dass das Universum vor Leben nur so blüht.“ Weil der Mars außerdem vor langer Zeit bewohnbar gewesen sei, stelle sich ferner die Frage, was dort geschehen ist und ob man daraus Lehren für die Erde ziehen könne.

Talkmaster Lanz hingegen findet es „schon legitim“, neue Lebensräume zu erschließen, schließlich steige die Gefahr, dass wir unsere eigene Biosphäre zerstören. Gerst findet dagegen, dass Menschen, die ein One-Way-Ticket zum Mars buchen würden, ein sechsmonatiger Aufenthalt auf der ISS nicht schaden würde: „Um einfach diese Wertschätzung wiederzubekommen, wie genial das hier ist.“ Im All lerne man, das Alltägliche zu vermissen, Regen etwa oder den Geruch von Petersilie.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 9. März:

Alexander Gerst – Astronaut

– Astronaut Lars Abromeit – Wissenschaftsjournalist

Auch der Mond rücke aktuell wieder in den Fokus, über den nächsten Nachbar wisse man nach wie vor wenig. Es sei zwar klar, dass der Trabant „aus der Erde heraus“ entstanden sei, „aber wir müssen mehr darüber erfahren.“ Ein entsprechendes Vorhaben stehe kurz bevor, das Gateway-Projekt. ESA und NASA bauen hierfür gemeinsam das Raumschiff Orion, mit dem um den Mond herum Stationen im All errichtet werden sollen.

Von diesen aus möchte man im Anschluss auf die Mondoberfläche. Dort solle es im 21. Jahrhundert darum gehen, „nachhaltig zu forschen und nicht nur eine Flagge in den Mond zu rammen.“ Bis Ende des Jahrzehnts will Europa dreimal zum Mond fliegen, ob Gerst dabei sein und ihn betreten wird, sei derzeit noch nicht klar. Doch der Gedanke daran sorgt für ein strahlendes Grinsen im Gesicht des Astronauten: „Ich würde natürlich nicht nein sagen.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

„Markus Lanz“ ist am Mittwochabend eine 45-minütige Kurzfassung, die der menschlichen Faszination für das Universum Raum gibt. Der Astronaut Alexander Gerst ist die fleischgewordene Verkörperung dieser Faszination und sprüht in seinem blauen ESA-Anzug nur so vor Elan für die Raumfahrt und die Wissenschaft. Seine Begeisterung für das Unbekannte und seine Neugierde stecken auch Talkmaster Markus Lanz an. Wissenschaftsjournalist Lars Abromeit teilt diesen Esprit für die Wissenschaft, aber auch die Sorge um Planet Erde. (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.