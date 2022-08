Nach Streit um Sahara-Gebiet: Barbock auf Versöhnungsbesuch in Marokko

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bricht am Donnerstag auf eine Reise nach Marokko und Dänemark auf. © IMAGO/Christian Spicker

Am Donnerstag reist Außenministerin Annalena Baerbock nach Marokko. Die Beziehung der beiden Länder hatte zuletzt gelitten. Danach reist sie nach Dänemark weiter.

Berlin - In der marokkanischen Hauptstadt Rabat wird Baerbock am Donnerstag Außenminister Nasser Bourita treffen, wie die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Andrea Sasse, in Berlin sagte. Der Besuch soll einen Neuanfang in den Beziehungen beider Länder markieren.

Marokko hatte im vergangenen Jahr aus Ärger über die deutsche Außenpolitik seine Botschafterin in Berlin für mehrere Monate zu Konsultationen zurückgerufen. Hintergrund war unter anderem der Streit um die Westsahara, die Marokko für sich beansprucht. Deutschland habe wiederholt feindselig gegen die höheren Interessen Marokkos gehandelt, hieß es. Das Auswärtige Amt teilte damals mit, die Vorwürfe seien nicht nachvollziehbar. Der Gebietsanspruch Marokkos auf die südlich der Landesgrenze gelegene Westsahara wird international nicht anerkannt.

Bereits im Februar hatten Baerbock und Bourita den Streit in einer Videokonferenz beigelegt. In einer anschließenden Erklärung hieß es, man wolle wieder «an die besondere Qualität der bilateralen Beziehungen» anknüpfen. Die Zusammenarbeit werde in allen Bereichen wieder aufgenommen. «Es geht darum, dieses Kapitel mit neuem Leben und neuen Vorhaben zu füllen», sagte Sasse.

Wie Marokko besucht Baerbock auch Dänemark als Außenministerin zum ersten Mal. In der Hauptstadt Kopenhagen will Baerbock vor allem über den Klimaschutz, die Nutzung erneuerbarer Energien und nachhaltige Stadtentwicklung beraten. (dpa)