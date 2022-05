Martin Huber wird neuer Generalsekretär der CSU

Martin Huber

Der bayerische Landtagsabgeordnete Huber wird neuer CSU-Generalsekretär und tritt die Nachfolge von Stephan Mayer an.

München in Bayern - Der 44-Jährige übernimmt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Stephan Mayer, wie die Partei am Freitag in München mitteilte. Der Parteichef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellte ihn demnach am Vormittag im CSU-Vorstand vor.

Huber sitzt seit 2013 im bayerischen Landtag und wurde vor kurzem damit beauftragt, das neue Grundsatzprogramm der CSU bis 2023 zu erarbeiten. Der 44-Jährige studierte politische Wissenschaft sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte in München. Huber hatte bereits mehrere Funktionen unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit inne, er war von 2008 bis 2013 zudem persönlicher Referent des damaligen CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer.

Mayer war am Dienstagabend offiziell aus "gesundheitlichen Gründen" zurückgetreten. Vorausgegangen war allerdings ein offenbar eskalierter Streit um das Privatleben Mayers, bei dem dieser einen Journalisten bedroht haben soll. hex/cfm

Söder: Neuer CSU-Generalsekretär Huber gut in Partei und Fraktion verankert



CSU-Chef Markus Söder sieht in dem neuen Generalsekretär der Partei, Martin Huber, einen "echten Teamplayer". Als Landtagsabgeordneter sei Huber in der Fraktion, zugleich aber auch in der Partei "sehr verankert", für die er das neue Grundsatzprogramm schreibe, sagte Söder am Freitag in München. Damit bringe er auch alle Voraussetzungen mit, um den Wahlkampf für die Landtagswahl 2023 strategisch auszurichten.



Bei der Wahl des neuen Generalsekretärs war laut Söder am Ende wichtig, "dass ich keine Lücke im Kabinett reißen wollte". Neben Huber war im Vorfeld unter anderem die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber als mögliche Nachfolgerin des zurückgetretenen Stephan Mayer gehandelt worden.



