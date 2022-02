Martin Schulz: Putin festigt mit Angriff ukrainisches Streben nach Unabhängigkeit

Martin Schulz © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach Ansicht des SPD-Politikers Martin Schulz stärkt der Angriff Russlands das Streben der Ukraine nach dem Westen.

Berlin - Nach Ansicht des SPD-Politikers Martin Schulz stärkt der Angriff Russlands das Streben der Ukraine nach dem Westen. «Diese Menschen werden für ihre Freiheit kämpfen. Sie werden sich wehren, auch wenn ihr Land besetzt wird», sagte der frühere EU-Parlamentschef dem Nachrichtenportal «t-online». Der russische Präsident Wladimir Putin festige mit seinem Angriff nur das ukrainische Streben nach Unabhängigkeit und Zugehörigkeit zum Westen. Die Ukraine werde «nicht Teil des russischen Machtbereichs» werden.

Putin hatte in der Nacht den Einmarsch in die Regionen Luhansk und Donezk angeordnet. Am Mittag meldeten die Behörden in der Ukraine russische Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Die Situation bezeichnete er als eine der «dunkelsten Stunden für Europa». Der Angriffskrieg auf die Ukraine müsse großflächige Sanktionen zur Folge haben. Sie würden der russischen Wirtschaft «schweren Schaden zufügen». Putin täusche sich, wenn er denke, sich und seinem Land einen Gefallen zu tun, sagte Schulz weiter. (dpa)