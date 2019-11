Masern: Bundestag will heute die Impfpflicht besiegeln

Heute will der Bundestag eine Masern-Impfpflicht besiegeln - das soll gefährliche Infektionen rigoroser eindämmen. Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt den erhöhten staatlichen Druck auf Eltern.

Berlin - Masern sind kein Kinderspiel. Im schlimmsten Fall kann die ansteckende und gefährliche Infektionskrankheit mit schweren Komplikationen einhergehen, mitunter kommt es gar zu Gehirnentzündungen, die tödlich enden können. Trotzdem verzichten manche Eltern darauf, ihre Kinder impfen zu lassen. Deshalb will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Impfpflicht in Kitas und Schulen einführen. Heute nun soll der Bundestag nach langen Diskussionen die Masern-Impfpflicht besiegeln.

„Das ist ein Kinderschutzgesetz im wahrsten Sinne des Wortes“, sagte Spahn am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Gerade Kleinkinder benötigten „besonderen Schutz“.

Jens Spahn: „Masern sind keine Kinderkrankheit“

Kinder könnten nicht selbst entscheiden, ob sie geimpft würden, argumentierte Spahn. Daher sei eine Impfpflicht nötig. „Masern sind keine Kinderkrankheit“, betonte der CDU-Politiker. Zudem seien Masern „nicht therapierbar“. Die Infektionskrankheit sei hochansteckend und „eine Qual für Kinder und Erwachsene“.

Die Impfpflicht nütze auch ganz kleinen Kindern „in Gemeinschaftseinrichtungen“, sagte Spahn. Kleinkinder unter einem Jahr dürften aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden, sodass die Impfung bei den Zwei- bis Fünfjährigen umso wichtiger sei, um auch die noch Kleineren zu schützen. Spahn forderte, dass „jeder Arzt, auch der Kinderarzt“ zudem bereit sein sollte, auch Erwachsene gegen Masern zu impfen.

Das Gesetz zur Impfpflicht sieht vor, dass Kinder von März 2020 an nur noch dann eine Kita besuchen dürfen, wenn sie geimpft sind. Bei ungeimpften Schulkindern drohen den Eltern Bußgelder bis zu 2500 Euro. Die geplante Masern-Impfpflicht soll für Kindertagesstätten, Schulen, andere Gemeinschaftseinrichtungen, bei der Tagespflege und in Flüchtlingsunterkünften gelten. Zudem soll die Impfpflicht für das dort tätige Personal sowie für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen kommen.

Der Deutsche Städtetag bemängelte allerdings, dass es noch zahlreiche offene Fragen gebe, etwa im Zusammenhang mit dem bestehenden Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Diese müssten schnellstmöglich geklärt werden, forderte der Präsident des Städtetages, der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirkt, wenn zum Anmeldetermin kein Impfnachweis vorgelegt wird und soll der Platz an den nächsten auf der Warteliste vergeben werden? Oder muss der Platz eine Zeit lang freigehalten werden und Gelegenheit zur Nachimpfung gegeben werden? Wenn ja, wie lange muss der Platz freigehalten werden?“

Jens Spahn weist Kritik an Masern-Impfpflicht zurück

Kritik an dem geplanten Gesetz, etwa seitens der AfD, wies Spahn zurück. Die Impfpflicht sei eine Erfüllung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit, sagte Spahn. „Wir haben auch die Pocken auf diesem Weg ausgerottet“, betonte er.

Damit eine Bevölkerung einschließlich der nicht geimpften Menschen komplett gegen Masern geschützt ist, müssen der Weltgesundheitsorganisation zufolge 95 Prozent der Menschen immunisiert sein. In Deutschland liegen die Quoten in allen Bundesländern aber deutlich darunter.

Das Gesetz sieht neben der Masern-Impfpflicht noch weitere Neuregelungen vor. So sollen Opfer von Vergewaltigungen eine „vertrauliche Spurensicherung“ mit Untersuchungen etwa auf Sperma, K.o.-Tropfen oder Alkohol künftig bundesweit von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt bekommen. Ein erweitertes Werbeverbot solle Jugendliche stärker vor unnötigen Schönheitsoperationen bewahren. (mit afp/dpa)