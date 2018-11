Beziehungsaus: Matteo Salvinis Freundin macht Schluss - mit pikantem Post bei Instagram

Matteo Salvinis Freundin macht Schluss mit dem italienischen Innenminister - mitten in der Öffentlichkeit mit einem Instagram-Post.

Rom - Wenn es um seine politische Meinung geht, ist Italiens Innenminister Matteo Salvini selten um ein Wort verlegen. Mit seiner Anti-Euro und Anti-Flüchtlingshaltung gilt er hierzulande als Rechtspopulist. Doch jetzt muss der 45-Jährige einen persönlichen Tiefschlag hinnehmen. Seine Freundin macht Schluss mit ihm - und das in aller Öffentlichkeit über Instagram.

Trennung über Instagram: Elisa Isoardi macht Schluss mit Matteo Salvini

Seit fast drei Jahren war Matteo Salvini mit Elisa Isoardi, der Moderatorin einer in Italien bekannten Kochschow, zusammen. Doch jetzt hat die 35-Jährige anscheinend genug von der Beziehung zu dem italienischen Politiker. Sie postete auf ihrem Instagram-Profil ein intimes Foto von sich und Salvini im Bett. Salvini ist auf diesem Bild oben ohne und schmiegt sich vertraut an Elisa Isoardi. Doch so vertraut das Bild wirkt - die Nachricht dahinter ist es nicht.

Mit dem Post macht Elisa Isoardi den Beziehungsaus mit Salvini öffentlich. „Ich werde nicht das vermissen, was wir uns gegeben haben, sondern das, was wir uns noch hätten geben können“, schreibt die 35-Jährige. „Mit größtem Respekt für die wahre Liebe, die da war. Danke, Matteo“, heißt es weiter. Innerhalb der ersten 23 Stunden liken mehr als 43.000 Personen den Beitrag. Auf Twitter wurde die Nachricht unter dem Hashtag #isoardi zeitweise zum meist diskutierten Thema, wie Bild.de berichtet.

Matteo Salvinis Freundin trennt sich via Instagram - Medienrummel überrascht Salvini auf Dienstreise

Der Medienrummel erwischte Salvini mitten auf einer Dienstreise nach Ghana. Er antwortete ebenfalls über ein soziales Netzwerk. Auf seinem Facebook-Account schrieb er, dass nach der Bekanntwerden des Beziehungs-Aus sein Telefon nicht mehr still stehe. „Ich habe geliebt, ich habe vergeben, sicherlich habe ich auch Fehler gemacht, aber ich habe bis zum Ende daran geglaubt. Schade, jemand hatte andere Prioritäten“, schreibt der 45-Jährige dazu.

Matteo Salvini, gegen den gerade wegen Freiheitsberaubung ermittelt wird, macht allerdings auch klar, dass er nicht plant, in der Öffentlichkeit eine Schlammschlacht oder ähnliches auszutragen. „Aus Gründen der Erziehung, des Charakters und des Respekts habe ich mein Privatleben nie in die Öffentlichkeit getragen, und damit werde ich jetzt nicht beginnen, die Italiener interessiert das nicht“, lässt er in den Facebook-Post verlauten.

Es ist nicht die erste Trennung für den italienischen Politiker. Im Jahr 2001 heiratete Matteo Salvini die Journalistin Fabrizia Ieluzzi, mit der er einen Sohn hat. Nach der Scheidung bekam er mit seiner neuen Partnerin noch eine Tochter. Mit Elisa Isoardi war er seit 2015 liiert.

sch