Dramatische Momente: CDU-Politiker kollabiert während Bundestags-Rede - erste Details zum Gesundheitszustand

Im Bundestag ist ein Politiker der CDU während einer Rede zusammengebrochen. Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen.

Im Bundestag haben sich am Donnerstagvormittag dramatische Momente abgespielt.

Der CDU-Politiker Matthias Hauer brach vor laufender Kamera zusammen.

Die Sitzung im Bundestag wurde unterbrochen.

Berlin - Dramatische Minuten im Bundestag! Der CDU-Politiker Matthias Hauer bricht am Donnerstag gegen 10.20 Uhr vor laufender Kamera zusammen. Bereits während Hauer am Rednerpult steht, fällt auf: Der CDU-Mann zittert stark, atmet sichtlich schwer. Noch während sein Blick in die Ferne schweift und Hauer sich am Rednerpult festklammert, eilt eine Kollegin zu ihm, sie stützt ihn und spricht ihm zu. Hauer sacken die Beine weg, die Live-Übertragung des Bundestags wird unterbrochen, während eine Traube von Kollegen um Hauer steht.

Bundestag: Matthias Hauer von der CDU zittert während Ende seiner Rede, bevor er kollabiert

Zuvor hatte Matthias Hauer seine Rede zur Bargeldnutzung abgehalten, in der er unter anderem die Glaubwürdigkeit der AfD hinterfragte, die „Retter des Bargelds“ spielen würden, obwohl sie der Digitalwährung Lira unkritisch gegenüber stehen würden. Die Partei hatte einen Gesetzentwurf zum Bargeld eingebracht. Gegen Ende der Rede von Matthias Hauer kam es zu dem Zusammenbruch, bereits zuvor atmet er schwer. Als er stockt, lachen die Bundestagsabgeordneten noch, aber schnell erkennen sie die Situation.

Der #CDU-Politiker Matthias Hauer hat während einer Sitzung im #Reichstag einen Schwächeanfall erlitten. Abgeordnete eilten ihm zur Hilfe. Hauer ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den #Essener Süden und Westen. pic.twitter.com/tJSS3yi55N — RTL WEST (@RTLWEST) November 7, 2019

Die Sitzung im Bundestag wurde durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble unterbrochen und gegen 11.30 Uhr fortgesetzt. Zu dem Tagesordnungspunkt rund um das Bargeld haben die anderen Abgeordneten ihre Redebeiträge abgegeben und werden sie nicht mehr vortragen. Laut Wolfgang Kubicki, der die Sitzung eröffnete, sei Matthias Hauer „voll stabilisiert“ und „voll ansprechbar“.

Im Nachgang kritisiert Wolfgang Kubicki dann das Netz, in dem „teilweise erbärmliche Kommentare“ zu dem Vorfall kursieren und bittet um „Respekt vor der Person und der Würde unseres Kollegen“.

Schreckmoment im Bundestag: CDU-Politiker bricht während Rede zusammen

Genauere Informationen zum aktuellen Gesundheitszustand des CDU-Politikers gibt es nicht. Laut seinem Bundestagsbüro wurde Matthias Hauer von Notärzten und Sanitätern behandelt, berichtet Focus. Der Politiker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Essener Matthias Hauer ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags.

Erst vor kurzem gab es einen weiteren Schreckmoment, als Wirtschaftsminister Peter Altmaier von einer Bühne stürzte. Auch Angela Merkel ist wegen ihrer Zitteranfälle immer wieder Gesprächsthema.