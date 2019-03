Maybrit Illner am Donnerstag im ZDF: Darum geht es in der Sendung vom 14. März 

Am Donnerstag, den 14. März, diskutiert Maybrit Illner in ihrem ZDF-Talk ab 22:15 Uhr mit ihren Gästen ein Thema, das derzeit die politischen Schlagzeilen dominiert: das Brexit-Chaos.

Die Thematik ist besonders brisant, denn das Hin und Her in Großbritannien um den EU-Austritt wird aktuell immer skurriler. Nach den Abstimmungen im House of Commons am 12. und 13. März, bei denen die Abgeordneten zwar gegen Theresa Mays Brexit-Deal mit der EU, jedoch auch gegen den „No Deal“-Brexit stimmten, ist nach wie vor ungewiss, wie Großbritannien die EU verlassen wird. In Brüssel, London und in vielen deutschen Unternehmen werden bereits Vorbereitungen für einen möglichen harten Brexit getroffen.

Maybrit Illner am Donnerstag: ZDF-Talk zum Brexit

Kurz vor Beginn der ZDF-Sendung wird in London erneut abgestimmt werden - diesmal darüber, ob die EU um eine "kurze und begrenzte" Verschiebung des Austrittsdatums gebeten werden soll. Außerdem wird wohl abgestimmt, ob es ein zweites Referendum geben soll. Auch die Abstimmungsergebnisse werden wohl in der Sendung thematisiert werden, ebenso wie die Frage, ob eine Verschiebung überhaupt etwas an dieser verfahrenen Situation ändern kann.

Talkmasterin Maybrit Illner, die in ihrer letzten Sendung den Handelskrieg zwischen den USA und China thematisierte, will von ihren Gästen am Donnerstagabend zudem wissen: Wird die EU weitere Zugeständnisse machen? Auch die Einschätzungen der Talk-Gäste, wer mehr durch den Brexit zu verlieren hat - die Briten oder Europa, werden eine Rolle spielen.

Maybrit Illner zum Thema „Brexit-Poker – Schrecken ohne Ende?“: Das sind die Gäste

Am Donnerstag, den 14. März, empfängt Maybrit Illner um 22:15 Uhr die folgenden Gäste:

Alexander Graf Lambsdorff (stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP)

Derek Scally (Korrespondent der „Irish Times“ in Berlin)

Susanne Schmidt (Volkswirtin und Finanzjournalistin)

Anne McElvoy (britische Journalistin)

Dietrich von Gruben (Unternehmer)

sp