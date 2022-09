„Insolvent“ oder nicht? Eine Woche nach Habeck weist der BDI-Chef bei „Illner“ auf ein Problem hin

„Viele schließen Laden einfach“

Das dritte Entlastungspaket kommt, doch die Wirtschaft ächzt. Die Runde diskutiert über einen Energiepreisdeckel. Manuela Schwesig erklärt sich zu Nordstream 2.

Berlin – Energie-Preisschock und Inflation treffen Deutschland hart. Die Gewerkschaften kämpfen für höhere Löhne und die Regierung wirbt für steuerfreie Einmalzahlungen. Doch mittlerweile steigt die Zahl der Insolvenzen - immer mehr Unternehmen benötigen selbst Hilfe. Im August gab es 718 Insolvenzen, 26 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Betriebe in ihrem thüringischen Wahlkreis benötigten zwar die Soforthilfe, aber auch eine Perspektive, erklärt Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bei Maybrit Illner: „Unternehmer können auch mit unsicheren Situationen umgehen, aber sie müssen wissen, wie die Energiepreise in den nächsten Jahren sein werden.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor Familien auf zusätzliche Energiekosten in vierstelliger Höhe eingestimmt. Zur Abfederung erhalten private Haushalte eine Einmalzahlung. „Aber wie hoch sind dann erst die Mehrkosten bei kleinen Betrieben? Hat Habeck die Mittelständler vergessen?“, fragt Maybrit Illner. Göring-Eckardt schüttelt den Kopf, „Nein, hat er nicht, deswegen hat er in dieser Woche nachgelegt.“

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Manuela Schwesig (SPD) - Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern

- Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern Katrin Göring-Eckardt (Grüne) - Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags

- Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Siegfried Russwurm - Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

- Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Yasmin Fahimi - Vorsitzende Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), SPD-Mitglied

- Vorsitzende Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), SPD-Mitglied Johannes Vogel (FDP) - Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion

Der BDI-Vorsitzende Siegfried Russwurm hat Zahlen einer eigenen (nicht repräsentativen) Umfrage parat. Von 600 Unternehmen, die an seiner Befragung teilgenommen haben, hat jedes Fünfte bereits entschieden oder befasst sich gerade damit, die Produktion aus Deutschland auszulagern. „Besonders betroffen macht mich, dass 40 Prozent sagen, sie können geplante Investitionen in Modernisierung nicht mehr umsetzen“, sagt Russwurm. In der öffentlichen Wahrnehmung gebe es einen Fehler, man blicke bloß auf Insolvenzen. „Viele gehen in keine Insolvenz, sondern schließen den Laden einfach. Deswegen ist es falsch, bloß auf Insolvenzen zu schauen. Die Betriebsaufgaben sind entscheidend.“ Die Äußerung weckt ironischerweise Erinnerungen an Habecks viel gescholtenen Auftritt bei Talk-Kollegin Sandra Maischberger.

Yasmin Fahimi: Brauchen keine Theoriedebatten

Yasmin Fahimi betont zunächst ihre Anerkennung für das dritte Entlastungspaket der Ampel-Koalition. „Trotzdem sind wir alle sehr in Sorge wegen der wirtschaftlichen Situation, aber auch der für die Privathaushalte. Auch denen steht das Wasser bis zum Hals“, sagt die DGB-Vorsitzende. Ihre Forderung ist deutlich: „Es bedarf einer Senkung der Energiepreise, denn das ist der Inflationstreiber. Wir brauchen jetzt keine Theoriedebatten, der Preis muss runter.“

Der Chef des insolventen Toilettenpapier-Hersteller Hakle hat reügt, die Situation hätte mit schnellerer Staatshilfe abgewendet werden können. Manuela Schwesig spricht Klartext: „Wir haben drei Entlastungspakete, aber es fehlt eine konkrete Hilfe für die Wirtschaft.“ Die Hilfe müsse rechtzeitig kommen. „Wir brauchen einen Energiepreisdeckel, zumindest für ein, zwei Jahre, damit die Unternehmen wieder Planungssicherheit haben.“ Russwurm nickt zustimmend. Schwesig schwebt ein Modell vor, das den Energie-Grundbedarf subventioniert.

Die Regierung sieht allerdings eine andere Variante vor. FDP-Vize Johannes Vogel verteidigt zunächst die Pläne. „Russland führt einen Wirtschaftskrieg gegen uns, auf den wir in der Tat schlecht vorbereitet waren. Es gibt aber nicht nur das eine Instrument, um die Krise zu bewältigen“, sagt er. Klar sei aber, dass der Strommarkt reguliert werden müsse. Damit zielt Vogel darauf ab, dass aktuell die teuerste Energiequelle den gesamten Strompreis bestimmt – unabhängig davon, wie günstig andere Energiequellen sind.

Fahimi zeigt sich erleichtert. Ihr habe man erst kürzlich vorgeworfen, dass sie sich solche Eingriffe in den Markt wünscht. „Warum kommen diese Vorschläge so spät, hat das was mit dem Streit auf offener Bühne von SPD, Grüne und FDP zu tun?“, fragt Maybrit Illner. „Das glaube ich nicht“, sagt Vogel. Unterschiedliche Positionen innerhalb der Regierung „müssen wir aushalten“.

Göring-Eckardt: „Krasse, große Leistung“ der Regierung

Göring-Eckardt verweist auf gemeinsame Erfolge der Regierung. „Die Gasspeicher sind voll, das ist eine ziemlich krasse, große Leistung, wenn man sieht, wo wir am Anfang des Jahres waren.“ Schwesig erinnert an Friedrich Merz‘ Forderung nach einem Gasembargo. „Olaf Scholz und Robert Habeck haben erklärt, warum das nicht geht. Hätten wir ein Embargo ausgesprochen, kämen wir nicht durch den Winter“, sagt die Ministerpräsidentin.

Ein Vorschlag für ein neues Design des Strommarktes kommt aus Brüssel von der EU-Kommission: 180 Euro pro Megawatt-Stunde, dann ist Schluss. Energieproduzenten sollen jeden Euro darüber hinaus abführen, um Verbraucher zu entlasten. Ursula von der Leyen rechnet mit 140 Milliarden Euro, um die Energiepreise in Deutschland zu dämpfen. Manuela Schwesig fordert Tempo. „Ich glaube nicht, dass das noch mehrere Wochen gutgeht“, sagt sie. Illner fragt sich bereits, ob der Wirtschaftsminister am Ende als der Schuldige dasteht, sollten die Maßnahmen nicht greifen. „Robert Habeck arbeitet daran, die Versäumnisse der letzten Jahre aufzuräumen, wie so ein Räumkommando“, sagt Göring-Eckardt.

Schwesigs Werben für Nordstream 2 wegen preiswerter Energie

Wenn Schwesig dieser Tage in einer Talkshow sitzt, darf das Thema Nord Stream 2 nicht fehlen. Ein Projekt, das die Ministerpräsidentin mit vorangetrieben hat. „Wir haben uns immer eingesetzt für Nord Stream, damit es preiswerte Energie gibt“, erklärt Schwesig. Im Jahr 2021 hat das Land Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Gazprom eine Stiftung gegründet, um amerikanische Sanktionen zu umgehen.

„Das würde ich mit dem Wissen von heute so nicht mehr machen. Damals hatten wir die Situation, dass Donald Trump den Unternehmen, die an einer rechtsstaatlich genehmigten Pipeline gearbeitet haben, mit Sanktionen drohte“, sagt Schwesig. Mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine wurde entschieden, dass die Stiftung abgewickelt wird. Die Stiftungsgründung sei im Landtag ohne Gegenstimme beschlossen worden. „Das war alles transparent“, sagt Schwesig, „der Stiftungszweck wurde besprochen“. Auch die damalige Kanzlerin Angela Merkel sei informiert gewesen.

+ Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) zu Gast bei „Maybrit Illner“. © Svea Pietschmann/ZDF

Doch das will Göring-Eckardt so nicht stehen lassen, sie übt deutliche Kritik. „Der Krieg von Russland gegen die Ukraine hat schon 2014 begonnen“, sagt die Grüne – und appelliert an Schwesig: „Ich möchte nicht, dass wir nochmal in die Situation kommen, wo wir versuchen das wegzumoderieren. Danach erst ist Nord Stream 2 gebaut worden. Zuvor wurde Alexej Nawalny vergiftet, MH 17 abgeschossen, der Tiergarten-Mord, die Krim eingenommen. Diese ganzen Dinge sind passiert. Ich und übrigens auch Annalena Baerbock haben deutlich gemacht: Putin wird diesen Wirtschaftskrieg gegen uns führen.“

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

Wenn sich sogar Liberale für die Regulierung eines Marktes aussprechen, zeugt das vom Ernst der Lage. Die Runde ist sich einig darüber, dass der Energiepreis für Verbraucher und Unternehmer gesenkt werden muss. Die Gespräche sind geprägt von gegenseitiger Zustimmung und wenig Konflikten. Erst als Manuela Schwesig sich zu Nordstream 2 äußert, wagt Katrin Göring-Eckardt einen konfrontativen Vorstoß. Zu einer Äußerung des Bedauerns oder dem Eingestehen eines Fehlers lässt sich Schwesig zwar nicht hinreißen, immerhin aber zu der Feststellung, dass sie aus heutiger Sicht eine andere Entscheidung treffen würde. (Christoph Heuser)