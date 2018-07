Grünen-Chef platzt bei Illner der Kragen: Er geht CSU-Frau an - doch ihr Konter hat es in sich

Respekt an Frau Bär, die sich einem linksgrünen Tribunal gegenüber sah. Man hätte sie auch in die Mitte setzen können wie eine Angeklagte. Seriöser und objektiver Moderationsstil geht ja der linken Kader"journalistin" Illner sowieso ab. Und dass Laschet eher mit Habeck kann ist auch keine Überraschung. Sie schlug sich wesentlich besser als Ilse Aigner tags zuvor bei Maischberger. Laschet war es auch, der den bemerkenswertesten Satz drauf hatte, als er meinte, es gäbe illegale Migration auch vom Westen her, aber er sei gegen Grenzsicherung. Schlimmer kann ein Ministerpräsident (eines Failed States) nicht die Bankrotterklärung formulieren. Wenigstens versucht man in Bayern, den ganzen Irrsinn noch Einhalt zu gebieten, wenngleich Merkel alles tut, um die CSU zu schwächen. Alles was ich zu Frau Schwesig und Habeck schreiben müsste, ist nicht im Rahmen der Nettiquette. Insbesondere Habeck hatte am Schluss Schaum vor dem Mund, als er die Tiraden gegen Frau Bär schleuderte.

liebe Grüne-wie wärs mit Objektivität ? Da flieht ein Mensch aus einer Bedrohung, bekommt Asyl in einem sichern Land...hat also leib und Leben gerettet...und will trotzdem in ein anderes Land (weil es dort mehr Geld gibt, warum denn sonst). Und nachdem er aber im Erstaufnahmeland sicher ist-gibt es nach Logik keine Grund, ihn nach Deutschland einreisen zu lassen. (Außer dem finanziellen Anreiz)...und da hat Seehofer mit dem Einreiseverbot absolut recht. Seehofer.viel Feind, viel Ehr.

Wenn dieser unsägliche Talk gestern bei Illner eines klar gezeigt hat, dann dass bei den Grünen die totale Panik ausgebrochen ist. Oder wie lassen sich die unglaublichen Ausraster von Herrn Habeck noch erklären ?

Wie kann man so unbeherrscht reagieren wenn alle Kameras auf einen gerichtet sind. Und was kam als Argument ? Dass die CSU nicht, nein gar nicht und überhaupt nicht und um es nochmal zu wiederholen gar gar gar nicht in Bezug auf die Flüchtlingspolitik "pro europäisch" ist.

So und jetzt kann mir mal Herr Habeck sagen was die anderen europäischen Staaten so anders machen als von der CSU vorgeschlagen, dass Herr Habeck diesen das Zertifikat "pro europäisch" verleiht ?

Ist es "pro europäisch" Flüchtlinge einfach durchzuwinken ? Oder beruht das Durchwinken auf Absprachen ?

Dann führt er auch noch die skandinavischen Länder, die Benelux-Staaten und Frankreich als Beispiel an !!!

Hat Herr Habeck die letzten 2 Jahre in seinem Elfenbeinturm in SH verbracht oder hat er mal die Augen und Ohren aufgemacht ?

Schweden hat seine Asylbewerberleistungen radikal reduziert um Sekundärmigration zu reduzieren.

Dänemark verschärft sein Asylrecht zum 50. Mal um Asylbewerber maximal abzuschrecken.

Die Niederlande entscheiden innerhalb von 4 !! WOCHEN über jeden Asylantrag und wer keine Anerkennung erhält muss das Land innerhalb von 4 Wochen verlassen. Auch bekommt ein abgelehnter Asylbewerber keinen Geldleistungen, keine Wohnung, keine Krankenversicherung in den Niederlanden.

In Frankreich werden Asylbewerber lustig an der Grenze zu Italien abgewiesen, Asylbewerber müssen auf den Straßen zelten oder in wilden Camps.

Wenn Herr Habeck all diese Staaten als "pro europäisch" in Bezug auf die Flüchtlingspolitik bezeichnet, dann kann man schon überlegen ob die Grünen noch sehen wollen was in Europa aktuell passiert.

Europa ist schon lange nicht mehr pro europäisch wenn es um Flüchtlinge geht. Da ist sich jeder am Nächsten, nur Deutschland soll bitte pro europäisch denken und nicht das machen was alle unsere Nachbarn schon seit Jahren machen - nämlich dass was die CSU vorgeschlagen hat. Abschottung und Abwehr !

Man kann es positiv oder negativ sehen was die CSU macht, aber innerhalb Europas befindet sich die CSU mit ihrem Kurs in allerbester Gesellschaft und das kann Herr Habeck noch so oft negieren wie er will. Dadurch wird seine falsche Behauptung auch nicht wahrer.

Ich kann verstehen dass die Grünen frustriert sind, dass sie es doch nicht als Merkel-Anhänger in die Regierung geschafft haben und mal wieder zum Zuschauen verdonnert sind, aber so geht man nicht mit Kollegen um und schon gar nicht im Fernsehen. Und wenn schon dann bitte mit Argumenten die auch der Wahrheit entsprechen.

Es wäre schön wenn Herr Habeck ein paar "pro europäische" Staaten genannt hätte, die in Bezug auf Flüchtlinge und Sekundärmigration Deutschland solidarisch zur Seite stehen und die europäische Interessen über nationale Interesse stellen.

Aber huch ! das geht natürlich nicht, weil es keine gibt. Soviel zu Nationalstaaten vs. Europa !