Markus Söder im „Maybrit Illner Spezial“: „Hilfe für die Ukraine und Stärkung der NATO“

Die Talkrunde bei „Maybrit Illner“ (ZDF). © ZDF (Screenshot)

Der Ukraine-Krieg hält Europa im Bann. In einem „Maybrit Illner Spezial“ blicken Bayerns Ministerpräsident Söder und Grünen-Chef Nouripour auf den Konflikt.

Berlin – Wegen des Ukraine-Konflikts* hat das ZDF am Sonntagabend ein „Maybrit Illner Spezial“ auf den Sendeplan gesetzt. Dort berichtet zu Beginn die Autorin Marina Weisband von ihren Kontakten nach Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt sei es den Sonntag über vergleichsweise ruhig gewesen, allerdings fange die Bevölkerung an, sich mit einem Belagerungsszenario auseinanderzusetzen. In Mariupol, wo humanitäre Korridore beschossen wurden, sieht die Deutschukrainerin eine Wiederholung der Gräueltaten des Syrien-Krieges. Sie vermutet außerdem, dass Wladimir Putin auf Artilleriewaffen umschwenke, damit seine Soldaten der ukrainischen Bevölkerung nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.

Gerade an Mariupol, findet der Grünen-Co-Vorsitzende Omid Nouripour, zeige sich Deutschlands historische Verantwortung zur Hilfeleistung. Deutschland habe die dortige Bevölkerung während des Zweiten Weltkrieges in eine vergleichbare Situation gebracht. Dass der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba gesagt hat, der Krieg hätte verhindert werden können, wenn Deutschland früher Waffen geliefert hätte, kann Nouripour zwar verstehen. Dennoch sei es „notwendig“ gewesen, bis zu Putins Überfall auf die Ukraine auf Diplomatie zu setzen.

Was will Putin? Ehemaliger Botschafter von Studnitz: „Er hört auf niemand“

Was in Putin vorgehe, könne niemand genau wissen, befindet Ernst-Jörg von Studnitz, von 1995 bis 2002 Deutschlands Botschafter in Moskau. Der russische Präsident habe sich in einer Blase isoliert, in der niemand mehr Zugang zu ihm habe. Wie viele ehemalige Spitzendiplomaten dieser Tage befindet auch er, dass es sich dabei um die eigentliche Gefahr handele. Von Studnitz habe Putin persönlich kennengelernt und Gespräche mit ihm geführt, die den Eindruck auf ihn gemacht hätten, Russlands Präsident sei für Argumente zugänglich. Das habe jedoch nachgelassen. „Heute hört er auf niemand mehr“, glaubt von Studnitz.

Auch der aus München per Video zugeschaltete bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist Putin begegnet – 2020 war das. Kritische Fragen, etwa zum Tiergarten-Mord, habe Putin bei dem „sehr kurzen Treffen“ nur ausweichend beantwortet. Und heute? „Jedes Gespräch, das derzeit geführt wird, bringt null Ergebnis. Insofern geht nur eine Strategie: Hilfe für die Ukraine und Stärkung der NATO“. Moderatorin Maybrit Illner hält Söder daraufhin vor, dass dieser sich noch vor sechs Wochen gegen Sanktionen und für die Fortsetzung der Nord-Stream-2-Pipeline ausgesprochen habe. Der CSU-Vorsitzende erklärt seinen Sinneswandel: „Es geht mir wie der Bundesregierung. Bis zum Schluss haben weite Teile der Bundesregierung versucht, den Dialog zu suchen.“

Ukraine-Krieg im „Maybrit Illner Spezial“ - Grünen-Chef Nouripour: „Es ist unser aller Kampf“

„Putin hat sich verschätzt in der Leistungsfähigkeit seiner eigenen Armee“, blickt der ehemalige Nachrichtensprecher Claus Kleber im Anschluss wieder auf das Hier und Jetzt. Dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zur Verteidigung des Landes die ukrainische Bevölkerung mobilisieren konnte, hätte den Konflikt verlängert und dem Westen die Chance gegeben, sich zu positionieren. Denn, so Kleber: „Hinter einer aussichtslosen Mission hätte sich der Westen nie so versammelt, wie er sich jetzt versammelt hat.“

Nouripour knüpft daran an: Der Westen sei verpflichtet, anzuerkennen, dass die Ukraine „für uns“ einen Krieg für Demokratie und Freiheit bestreite. „Es ist einfach nicht zu verkennen, dass wir an ihrer Seite stehen müssen. Weil das unser aller Feind ist, weil es unser aller Kampf ist, um unsere Lebensweise zu verteidigen gegen rohe Gewalt.“ Weisband lobt Selenskyj zwar für dessen Tapferkeit, er sei der richtige Mann zur richtigen Zeit. Dennoch würde die ukrainische Bevölkerung auch kämpfen, „wenn er fällt. Das macht sie unabhängig von ihm.“

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Markus Söder (CSU) – Politiker

– Politiker Omid Nouripour (Grüne) – Politiker

– Politiker Marina Weisband – Autorin

– Autorin Claus Kleber – Moderator

– Moderator Ernst-Jörg von Studnitz – Botschafter a.D.

Putin müsse jetzt zusehen, meint Kleber, wie er wieder „off the ramp“ komme – also von der Rampe herunter, auf die er mit voller Geschwindigkeit falsch abgebogen sei. Von Studnitz glaubt jedoch nicht, dass Putin seinen Fehler einsehen werde. Vielmehr werde „der Judokämpfer mit seinem Schwarzen Gürtel“ so lange kämpfen, wie es gehe. Dennoch befinde sich auch Putin in einem Dilemma: Selbst, wenn er die Ukraine vollständig zerstöre, habe er die ukrainische Bevölkerung derart gegen sich aufgebracht, dass sie sich „niemals“ wieder in Russland eingliedern wolle. Die demokratischen Kräfte, die Putin ohnehin immer als Gefahr begriffen habe, könnten ihm sogar in Moskau selbst gefährlich werden.

Auch Söder weist auf die „unglaublichen Mühen“ hin, die Putin aufwenden müsse, um innerhalb Russlands die Informationsfreiheit zu unterdrücken. Gleichzeitig wüssten viele junge Soldaten der russischen Armee nicht einmal, warum sie sich in der Ukraine befinden. Beides seien Zeichen der Schwäche Putins. Die NATO zu stärken sei angesichts Putins Handelns unverzichtbar: „Je stärker wir die NATO machen, desto klarer zeigen wir ein Stoppschild für Putin.“ Dass Putin dieses Stoppschild bislang nicht sieht, führt Moderatorin Illner an seinen Atomkrieg-Äußerungen vor. Grünen-Chef Nouripour möchte sich davon nicht einschüchtern lassen: „Angst hilft nicht, Angst hilft nur Putin.“

Bundeswehr-Sondervermögen – Ministerpräsident Söder im „Maybrit Illner Spezial“: „Das komplette System braucht einen Neustart“

Dass die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausgestattet werden soll, begrüßt Söder. Allerdings mahnt er, dass es mit Geld allein nicht getan sein werde. Aus leidvoller Erfahrung zahlreicher Verteidigungsminister der Union befürchtet er, werde auch die amtierende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) „am Beschaffungswesen scheitern“. Söder sagt deshalb, dass „das komplette System“ einen Neustart brauche, „sonst wird es nicht funktionieren“.

Nouripour stimmt Söder zwar zu, dass die Form des Beschaffungswesens dafür sorge, dass „Steuermittel einfach irgendwie verbrannt worden sind“. Dennoch weist er darauf hin, dass es eigentlich die Aufgabe bisheriger Verteidigungsminister gewesen wäre, gegenzusteuern. Jetzt würden die Grünen in der Regierung Ministerin Lambrecht „helfen, wo wir können“. Bei der jetzigen Situation handele es sich um „eine Zäsur, die die jetzige Bundesregierung in die Lage versetzt, all diese liegen gebliebenen Hausaufgaben in einer unglaublichen Geschwindigkeit erfüllen zu müssen“.

Markus Söder im „Maybrit Illner Spezial“: Ein Nicken an den politischen Gegner genügt

Auch das Zwei-Prozent-Ziel der NATO soll Deutschland künftig erfüllen, dafür braucht Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Mehrheit im Parlament. Maybrit Illner fragt Richtung Nouripour: Hat er diese Mehrheit auch mit den Stimmen der Grünen? Nouripour stellt ohne Umschweife eine Kanzlermehrheit in Aussicht: „Er braucht natürlich eine Ampelmehrheit. Sonst kommt Herr Söder und sagt, er ist überhaupt nicht handlungsfähig.“ Söder sagt dazu nichts, nickt aber von der Videoleinwand – beide Parteichefs wissen, dass dieses Szenario der Ampelkoalition bei ausscherenden Grünen-Stimmen drohen könnte.

Wegen Deutschlands nach wie vor bestehender Energieabhängigkeit von Russland prangert Weisband an, dass die Bundesrepublik den russischen Artilleriebeschuss mitfinanziere. Grünen-Chef Nouripour bedauert das, sagt aber klipp und klar: „Es ist derzeit schlicht nicht möglich von jetzt auf sofort auf null zu gehen.“ Söder teilt diese Einschätzung, auch wenn emotional vieles dafürspreche, „alles zu kappen, was möglich ist“. Doch es sei zu befürchten, ohne russische Rohstoffe könne es „noch sehr kalt und auch sehr teuer“ werden. Während Nouripour in alternativen Energieträgern die Lösung sieht, fordert Söder einen „kompletten Plan“ sowie eine Senkung der Mehrwertsteuer beim Sprit.

„Maybrit Illner Spezial“ - Das Fazit der Sendung

In einem „Maybrit Illner Spezial“ zum Ukraine-Krieg kommentieren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Grünen-Chef Omid Nouripour (Grüne) die Lage des Konflikts und diskutieren seine politischen Folgen. Die Autorin Marina Weisband spricht über ihren Freundes- und Familienkreis in der Ukraine und Deutschlands ehemaliger Botschafter Ernst-Jörg von Studnitz zeichnet ein düsteres Bild von Wladimir Putins Psyche. Der ehemalige Nachrichtensprecher Claus Kleber komplettiert die Runde, die im 45-minütigen Eilschritt die wichtigsten Aspekte des Ukraine-Krieges bespricht. (Hermann Racke)