Maybrit Illner: „Sie haben Ihr Versprechen gebrochen“ - Altmaier mehrfach brutal attackiert

Das de facto Berufsverbot treibt Gewerbetreiber in die Pleite. Peter Altmaier steht in der Talk-Runde „maybrit illner“ auf verlorenem Posten, um den Regierungskurs zu verteidigen.

Berlin - Kritik wird salonfähiger, der Unmut lauter, die Lage dramatischer. Oder wie es beim aktuellen „maybrit illner“-Talk im Ersten heißt: „Zahlen sinken, Ungeduld wächst – wie lange bleibt der Laden noch dicht?“ Schon fast pathetisch moderiert Illner ihre Sendung an: „Wer jetzt nicht aufmacht, der macht nicht mehr auf.“ Und zeigt in einem Einspieler, dass bislang erst 40 Prozent der beantragten Novemberhilfen und 50 Prozent der Dezemberhilfen ausgezahlt wurden.

„maybrit illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Peter Altmaier (CDU) - Bundeswirtschaftsminister

Bundeswirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) - Oberbürgermeister Rostock

Oberbürgermeister Rostock Katarina Witt - ehemalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin und Weltmeisterin, Unternehmerin

Unternehmerin Sina Trinkwalder - Gründerin des Augsburger Textilherstellers „Manomama“

Gründerin des Augsburger Textilherstellers „Manomama“ Siegfried Russwurm - Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)

Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Dagmar Rosenfeld - Welt-Chefredakteurin

Peter Altmaier hat keinen leichten Stand, die Runde geht streng mit dem Wirtschaftsminister ins Gericht. Um Ruhe reinzubringen, versucht er es zunächst mit der Aussicht auf blühende Landschaften. Altmaier wagt den Blick in die Zukunft: „Ich habe schon ein Bild vor Augen, dass wir, wenn das Wetter wieder schön wird, ab Ostern irgendwann auch wieder Außengastronomie ermöglichen können.“ Er habe, so der Minister weiter, „die Vision, dass es möglich sein wird, das eine oder andere zu öffnen!“

„maybrit illner“: Chefredakteurin geht auf Peter Altmaier los

Die Steilvorlage lässt sich Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld nicht nehmen und lässt den blumigen Ballon mit einem harten Konter platzen: „Von Visionen kann sich keiner was kaufen!“ Und: „Es fehlt nach wie vor an Konzepten!“ Rosenfeld zählt auf: Frankreich habe sich Ende Januar bewusst entschieden, nicht wieder in einen Lockdown zu gehen. Geschäfte seien offen, stattdessen gibt es abends eine Ausgangssperre. „Die es bei uns nicht gibt“, wirft Altmaier fast verzweifelt dazwischen. „Bei uns gibt’s aber gar nichts!“, bellt die Journalistin zurück.

Und Rosenfeld ist noch nicht fertig: „Italien hat sich getraut, regionale Konzepte zu entwickeln.“ In Deutschland hieße das abfällig „Flickenteppich“. Österreich bekäme derzeit die Lage mit Schnelltests in den Griff. Rosenberg: „Wieso haben wir nicht im Sommer millionenfach Schnelltests eingekauft?“ Die Angriffe machen Altmaier sichtlich wütend, sodass er die Chefredakteurin prompt beim falschen Namen nennt, was Illner konstatiert berichtigt und nun die Todeszahlen-Keule auspackt: „Wenn ich mir die Beispiele Frankreich und Italien anschaue“, so Altmaier mit ernsten Blick, „dort sind mehr Menschen gestorben, mehr Menschen erkrankt, und das ist ein Preis, den wir in Deutschland nicht bereit sind zu zahlen!“ Und er fügt streng hinzu: „Ich habe immer gesagt, wir haben eine Verantwortung für die Gesundheit von 83 Millionen Bürgern!“

Doch diese Art von Rhetorik lässt Moderatorin Maybrit Illner nicht gelten und springt der Print-Kollegin zur Seite. Die Talkmasterin knallhart: „Über die Zahl der Toten haben wir hier schon mal diskutiert, Herr Altmaier, die sind tatsächlich nicht sehr schön und da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert, dass wir so viele ältere tote Menschen zu beklagen haben und da hätte es sehr wohl alternative Modelle gegeben.“ Altmaier lächelt angestrengt und schaut an der Kamera vorbei. Der Zuschauer merkt: Trotz stoischer Sitzhaltung, innerlich brodelt da was!

Video: So trug Altmeier seine Maske damals

Rostocker Bürgermeister schlägt Strategien-Test für Deutschland vor

lllner lässt nicht locker: Wie haben die Friseure es denn jetzt geschafft, zum 1. März wieder öffnen zu dürfen? „Sie haben in einem Zeit-Interview gesagt: ,Von denen haben wir nicht so viel wie von den Einzelhändlern!’“ Das sei ja nun sehr ehrlich, aber nicht besonders wissenschaftlich … Altmaier gibt zu: „Das war burschikos!“ Und übersetzt seine Aussage fürs Protokoll in Polit-Sprech: „Es gab ganz große Fürsprache von Medizinern und anderen, die gesagt haben: Gerade ältere Menschen brauchen ab und zu die Möglichkeit, zum Friseur zu gehen. Das hat auch gesundheitliche Folgen.“

Dieser Satz bringt den Rostocker Bürgermeister Madsen auf den Plan. Mit dänischem Akzent wendet der parteilose, gebürtige Kopenhagener süffisant ein: „Wenn der Herr Minister sagt, weil es auch gut für die Gesundheit ist“, müsste im Bereich Sport, Kunst und Kultur auch sofort geöffnet werden, „weil da steckt sehr viel Gesundheit drin, wenn die Menschen sich wieder bewegen und sportlich betätigen“, so Madsen. Altmaier kommentiert mit einem Schmunzeln und Madsen bekommt nun Redezeit.

Der ehemalige Unternehmensgründer war sechs Jahre lang Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock und beeindruckte während der Corona-Pandemie mit niedrigen Inzidenzwerten. Madsen schlägt vor, in verschiedenen Regionen Deutschlands unterschiedliche Strategien gegen das Virus auszuprobieren und dabei vor allem herauszufinden, wo sich Menschen denn wirklich infizieren. Er schlägt vor, Rostock zu einem Test-Gebiet für Tracking-Nachverfolgung zu machen, und alle Geschäfte zu öffnen - mit Terminvergaben und unter Einsatz bestehender Apps.

Illner fragt Peter Altmaier nach den Hilfen: „Sie haben Ihr Versprechen gebrochen!“

Sport-Unternehmerin Katarina Witt - die mit einem Unmut-Post große Reaktionen in den Sozialen Medien hervorrief - ist von dem Vorschlag des kernig auftretenden Madsen sichtlich angetan: „Herr Madsen hat eigentlich alles gesagt! Wir können eigentlich nach Hause gehen …“ „Bitte nicht!“, wendet Illner ein und nimmt wieder Altmaier ins Visier: „Wieso kommen die Hilfen nicht an?“ Der windet sich: „Wenn ein Beamter sich haftbar macht, weil er falsche Entscheidungen trifft, bitte ich herzlich um Verständnis, dass wir nicht alle Erwartungen sofort erfüllen konnten.“ Die Talkmasterin lässt das nicht gelten: „Sie wollten schnell und unbürokratisch helfen, und dieses Versprechen haben Sie gebrochen!“ Und aus Hamburg schießt Mode-Unternehmerin Sina Trinkwalder nach: „Ich habe das Gefühl, nur ein einziger ist hier voll im Lockdown, und das ist das Wirtschaftsministerium“. Das sitzt.

Bürgermeister Madsen übernimmt nun das Ruder, um die Wogen zu glätten. Er glaube nicht, dass der Minister morgens aufstünde, um Unternehmer zu ärgern. Madsen: „Wir stecken in der tiefsten Krise und haben nichts Besseres zu tun, als uns an den Kragen zu gehen. Wir sollten als Mannschaft agieren.“ Der Trainer einer Handballmannschaft skandiert: „Team Deutschland!“ Und spricht staatsmännisch: „100 Prozent sind von Corona betroffen: Manche sind gestorben, manche haben Verwandte verloren, manche verlieren gerade ihre Jobs oder ihre Firma … Schüler das Recht auf Bildung …“ Wir müssten anfangen, über die unterschiedliche Betroffenheit zu sprechen. Das sei der Weg, den er sich für Rostock, für Deutschland, für Europa wünschen würde. Altmaier nickt erleichtert.

Fazit des „maybrit illner“-Talks

Wirtschaftsminister Altmaier ist in der Runde der „Bad Guy“, Sympathiepunkte hagelt es für seinen dänischstämmigen Politik-Kollegen Madsen aus dem nordischen Rostock. Trotz harter Kritik hält sich Altmaier wacker und Gewinner Madsen bleibt fair und konstruktiv. Der Zuschauer hat den Eindruck: Vielleicht bekommen wir mit dieser Kombination doch noch die Kurve.