Heikles Thema bei „Maybrit Illner“: Zerstört der Klimaschutz unsere Wirtschaft?

Am Donnerstagabend spricht Maybrit Illner unter anderem mit Robert Habeck und Peter Altmaier über das Thema „Abschwung, Jobs und Klimarettung – riskieren wir unseren Wohlstand?“.

Berlin - Wie jeden Donnerstagabend lädt Maybrit Illner auch am 26. September wieder eine illustre Runde in ihr Studio ein, um die Themen zu besprechen, welche die deutsche Gesellschaft und Politiklandschaft bewegen. In der aktuellsten Ausgabe geben sich auch zwei Spitzenpolitiker die Ehre, um über ein besonders heikles Thema zu diskutieren.

Maybrit Illner (ZDF): Heikles Thema am Donnerstagabend

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Grünen-Chef Robert Habeck sprechen mit weiteren Gästen bei „Maybrit Illner“ zu dem Thema „Abschwung, Jobs und Klimarettung – riskieren wir unseren Wohlstand?“

In Zeiten von „Fridays for Future“ und „DeGrowth“-Bewegungen wählt Illner ein polarisierendes Thema für ihre Sendung. Bringt die Bundesrepublik Deutschland mit einer strikteren Klimapolitik den Wohlstand ihrer Bürger und Deutschlands Status als Wirtschafts-Supermacht in Gefahr? Die Antwort auf diese Frage gilt es bei „Maybrit Illner“ zu finden.

In der Vorwoche diskutierten die Gäste das Thema „Gehts auch mit weniger Auto?“

Maybrit Illner (ZDF): Diese Gäste diskutieren über „Abschwung, Jobs und Klimarettung“

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Robert Habeck (Grüne), Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Nina Treu, DeGrowth-Aktivistin

Carolin Roth, Journalistin und Finanzexpertin

Mario Gutmann, Betriebsratsvorsitzender Bosch Bamberg

Karl Haeusgen, Vizepräsident Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

Interessierte Fernsehzuschauer können die Talkshow am Donnerstagabend (26. September) von 22.15 Uhr bis 23.15 Uhr auf dem ZDF verfolgen. Darüber hinaus steht die Sendung auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

fd