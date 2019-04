„Maybrit Illner“ bespricht den harten Brexit: Ohne Vertrag ins Chaos?

Maybrit Illner nimmt sich dem Brexit an, genauer gesagt dem möglichen „No-Deal“-Austritt der Briten. Dazu hat sie einige höchst interessante Gesprächspartner eingeladen.

Berlin - Moderatorin Maybrit Illner ist bekannt dafür schwierige und umstrittene Themen in ihrer ZDF-Sendung zu behandeln. Was würde da besser passen als der Brexit, schließlich beschäftigt das ewige Hin- und Her um den EU-Austritt Großbritanniens nicht nur das britische Unterhaus.

Besonders im Fokus der Sendung steht das möglich „No-Deal“-Szenario, also ein Austritt ohne Abkommen. Deshalb der passende Sendungs-Titel: „Endstation harter Brexit – ohne Vertrag ins Chaos?“ Dazu hat sich die Moderatorin einige sehr hochkarätige Gäste eingeladen.

„Maybrit Illner“: Mit hochkarätigen Gästen wird der Brexit beackert

Eigentlich hätten die Briten ja schon Ende März aus der EU austreten sollen - eigentlich, denn das Datum wurde verschoben und nun könnte eine weitere Verschiebung von Theresa May angestrebt werden. In den letzten Monaten schwebte vor allem ein Szenario wie ein Damokles-Schwert über dem Kopf der EU und Großbritanniens: Der „No-Deal“-Brexit. Genau dieses Thema diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen. Dabei hat sich die Moderatorin nicht nur NRW-Minister-Präsident Armin Laschet ins Studio geholt, sondern auch reichlich britische Experten. So wird etwa der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw zugeschaltet sein.

Mit dabei bei Maybrit Illner sind am Donnerstag dazu folgende Gäste:

Armin Laschet: Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Marcel Fratzscher: Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Sir Peter Torry: Ehemaliger britischer Botschafter in Deutschland

Kristiane Backer: Deutsch-Britische ehemalige TV-Moderatorin

Christian Schulte-Loh: In London erfolgreicher, deutscher Komiker

Ben Bradshaw: Labour-Abgeordneter im britischen Unterhaus (Zugeschaltet)

