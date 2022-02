Bayern als „failed state“? Buschmann droht Söder bei „Illner“ mit Zwang - Holetschek schnaubt

Teilen

Maybrit Illner führt durch die Sendung (ZDF). © Jule Roehr/ZDF

Maybrit Illners Corona-Talk im ZDF mutiert schnell zu einem „Hau den Söder“ - Minister Holetschek hat im Impfpflicht-Streit alle Hände voll zu tun.

Berlin - Mit seinem Vorstoß in Sachen Pflege-Impfpflicht* hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)* zuletzt reichlich Staub aufgewirbelt - und so liefert der Donnerstag-Talk von Maybrit Illner im ZDF dann auch schnell ein Machtwort aus Berlin: Justizminister Marco Buschmann (FDP) bemühte sich um Klarstellung der Kräfteverhältnisse. „Bundesrecht bricht Landesrecht!“, erklärte der Jurist.

Buschmann spart auch im Weiteren nicht mit markigen Worten in Richtung Söder und seiner Ankündigung, die einrichtungsbezogene Impflicht zunächst auszusetzen. Buschmann verwendet einmal mehr das Wort „Tyrannei“*: Denn, so der FDP-Politiker unmissverständlich, wer so handle, als könne er sich als Inhaber der Macht aussuchen, ob er sich an Gesetze halten oder nicht, rücke in genau diese Richtung. Buschmann setzt gleich noch eine Drohung hinterher: „Das Bundesrecht wird auch in Bayern vollzogen werden, andernfalls gibt es Möglichkeiten, es durchzusetzen“.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist über den Vergleicht sichtlich erbost und schnaubt vom Monitor: „Herr Buschmann vergreift sich natürlich vollkommen in der Wortwahl“. Von Tyrannei zu reden sei „völlig fehl am Platz“, so Holetschek erbost. Der bayrische Gesundheitsminister erklärt, man müsse über ein Gesetz reden, wenn es sich als falsch erweist. In diesem Fall habe es „den Praxischeck“ nicht überstanden. Es seien „die vielen offenen Fragen“, die eine Umsetzung der Maßnahme unmöglich machten. So sei nicht geklärt, wer überhaupt von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sei.

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Marco Buschmann (FDP) - Bundesjustizminister

Bundesjustizminister Stephan Weil (SPD) - Ministerpräsident Niedersachsen

Ministerpräsident Niedersachsen Klaus Holetschek (CSU) - Gesundheitsminister Bayern

Gesundheitsminister Bayern Prof. Helga Rübsamen-Schaeff - Chemikerin, Virologin und Pharma-Unternehmerin

Chemikerin, Virologin und Pharma-Unternehmerin Dr. Johannes Wimmer - Mediziner, TV-Arzt („Dr. Wimmer“, Sat.1)

Mediziner, TV-Arzt („Dr. Wimmer“, Sat.1) Lykke Friis - Politikwissenschaftlerin, Direktorin des dänischen „Thinktank Europa“

Das stößt Buschmann übel auf. Er verweist darauf, dass Bayern trotz mehrfacher Nachfragen des Bundes zugesichert habe, dass eine Umsetzung realitätsnah sei - „selbst die CSU-Landesgruppe“ habe dem Gesetz zugestimmt.

Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) ist ebenfalls verärgert über den „Sonderweg“ Bayerns. Es sei eine „Posse“, was Bayern da mache, echauffiert sich der SPD-Politiker und nutzt die Situation ebenfalls für einen Gegenschlag gegen den Ministerpräsidentenkollegen von der CSU. Weil: „Meine Befürchtung ist, dass Söder bald einer der beliebtesten Politiker auf Querdenkerdemos ist.“

Holetschek springt seinem Chef sofort zur Seite: „Es spielt den Querdenkern in die Hände, wenn ein Gesetz nicht vollzogen werden kann.“ Weil gibt nicht nach: Bayern sei doch immer „so stolz auf seine Verwaltungskompetenz“ gewesen, kommentiert Weil und fragt spitzfindig: Wenn Niedersachsen das könne, „wieso ist Bayern dann nicht dazu in der Lage?“.

Illner fragt Holetschek: „Ist Bayern auf dem Weg zum Failed State?“

Maybrit Illner, die eigentlich zum Thema „Lockern in der Pandemie – verrückt oder überfällig?“ geladen hat und ein wenig am Thema vorbei diskutiert, verweist auf ein 17 Seiten umfassendes Papier aus dem Gesundheitsministerium zur Einführung der Impfpflicht für Personal der medizinischen und Pflege-Einrichtungen, das eigentlich alle Fragen ausräumen sollte. Sie fragt provokant: „Ist Bayern auf dem Weg zum Failed State?“

Holetschek verweist auf den Kern der Sache: „Man hat der Branche gesagt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist der erste Schritt und die allgemeine wird folgen“. Nun sei diese aber wieder verschoben worden und werde erst Ende März im Bundestag erneut debattiert. Buschmann muss zugestehen, dass die Einführung einer Impfpflicht derzeit noch viele Fragen offen lasse. Eine Verpflichtung für ältere Menschen und vulnerable Gruppen sei derzeit die aussichtsreichste, meint er.

Der deutlich jüngere Mediziner und TV-Arzt Johannes Wimmer ist von der Diskussion der Landesvertreter sichtlich genervt: „Wir sprechen jetzt über eine Impfpflicht, wo der Zug schon lange abgefahren ist.“ Irgendwann müsse „Schluss“ sein, mit den „ewigen Diskussionen“. Es sei sonst kein Wunder, wenn die Menschen langsam „die Schnauze voll“ hätten. Den Vergleich mit der Grippe habe er zu Beginn abgelehnt, so Wimmer, doch inzwischen hätten sich die Virusgruppen in den Zahlen tatsächlich angenähert, befindet der Mediziner.

In Bezug auf Corona müsse die Politik sich endlich festlegen, meint Wimmer - ansonsten werde sie ihre Glaubwürdigkeit einbüßen. „Ab welcher Zahl würden wir denn aufhören?“, will er wissen, bekommt aber keine Antwort. Virologin Helga Rübsamen-Schaeff nennt eine andere Statistik: „Wir haben 120.000 Corona-Tote. Grippe-Tote pro Jahr 6000 bis 10.000.“

Virologin: Mit der Zulassung der Covid-19-Tabletten hätte „Corona ein anderes Gesicht“

Rübsamen-Schaeff ist für die Aufrechterhaltung der strikten Maßnahmen - auch wenn andere europäische Länder lockern: „Deutschland ist noch nicht so weit“. Die erfolgreiche Pharma-Unternehmerin bricht eine Lanze für die im Moment noch in Zulassungsverfahren befindlichen Medikamente gegen eine Covid19-Erkrankung. Wenn diese verfügbar sind, habe „Corona wieder ein anderes Gesicht.“

Wimmer ergänzt die Aussage um einen wichtigen medizinischen Ratschlag: Er würde die Impfung immer Tabletten vorziehen, die hätten in der Regel viel stärkere Nebenwirkungen. Im Bezug auf die Impfungen in der Zukunft mahnt Rübsamen-Schaeff, schon über die Verteilung neuer variantenangepasster Impfstoffen nachzudenken: „Wer kriegt die neuen Impfstoffe?“

Zum Ende der Sendung gleichen sich zumindest die FDP- und CSU-Lager wieder an. Holetschek kündigt an, dass jetzt eine Phase sei, „wo mehr Normalität möglich ist“, man aber „notfalls bremsbereit“ bleibe. Auch Buschmann findet, dass bei Einschränkungen von Freiheiten, das Maß stets das „mildeste“ Mittel sei. Da das Gesundheitssystem derzeit nicht gefährdet sei, sei nun der Zeitpunkt, um über „Öffnungen zu reden“. Sein Wunsch seien wenige bis gar keine Maßnahmen mehr. Die Diskussion solle schnell erfolgen, Buschmann: „Ostern ist zu spät“. Am Freitag deutete dann auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) Öffnungsbereitschaft an...

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

Es war ein wenig wie auf dem Jahrmarkt: Jeder durfte mal an den „Hau’ den Söder“ ran. Bei dem Gemotze drängte sich der Verdacht auf, dass zu viel um Details gestritten wird und dabei das „Große Ganze“ aber auch der wichtige Dialog auf der Strecke bleibt. Mediziner Wimmer verwies auf eine fehlende Grundsatz-Positionierung der Bundesregierung, die - so wäre es wünschenswert - vielleicht ja Thema kommender Sendung werden könnte! (Verena Schulemann) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.