Maybrit Illner heute: Brisantes Thema, interessante Gäste

Es muss gespart werden in Deutschland - doch wofür ist im Wahljahr überhaupt noch Geld da? Das diskutieren Mayrbit Illners Gäste - unter anderem Finanzminister Olaf Scholz.

Berlin - Sparen ist angesagt, so das Credo des Finanzministeriums. Bis zum Jahr 2023 fehlen dem Staat 25 Milliarden Euro. Schon Ende 2018 rutschte Deutschland nur knapp an einer Rezession vorbei. Die Einnahmen des Fiskus sinken. Dass künftig weniger Geld zur Verfügung steht, beschäftigt am Mittwoch, den 21. Februar ab 22.15 Uhr auch die Gäste von Maybrit Illner im ZDF.

Lesen Sie auch: “Ich gucke hier niemanden an“ - Nahles mit Seitenhieb gegen Lindner - sie erntet Applaus vom Publikum

Maybrit Illner (ZDF) heute: Brisantes Thema, interessante Gäste

Im Wahljahr stehen dennoch einige teure und wichtige Projekte an: Der Kohleausstieg, Klimaschutz und die fortschreitende Digitalisierung werden Milliarden verschlingen, ganz zu schweigen von der Grundrente von Hubertus Heil und die Reformen bei Hartz 4 von Andrea Nahles.

Die Fragen für die Gäste von Talkmasterin Mayrbit Illner heißen also: Wofür ist noch Geld da? Ist der Aufschwung vorüber, bevor er alle erreicht hat? Wird eine Rentenerhöhung oder eine Streichung des Solidaritätszuschlags überhaupt noch möglich sein? Wie immer kommen dafür im Studio in Berlin hochkarätige politische Gäste zusammen.

Lesen Sie auch:Maischberger-Gast muss sich gegen böse Anschuldigung wehren oder “Ich gucke hier niemanden an“ - Nahles mit Seitenhieb gegen Lindner

Maybrit Illner (ZDF): Das sind die Gäste am 21. Februar 2019 um 22.15 Uhr