Lauterbach mit Lockdown-Hammer bei Illner: SPD-Politiker toppt sogar Merkel - „solange runterfahren, bis ...“

Beim TV-Talk von „Maybrit Illner“ geht es um Fragen zum Corona-Impfstoff: Kommt die Impfpflicht, ist der Impfstoff sicher? Wie lange bis zur Herdenimmunität?

Bei „Mabrit Illner“ wurde zum Thema „Corona verzeiht keine Fehler – was kommt nach dem Shutdown?“ über den Start der Corona-Impfungen diskutiert.

Ethikrat-Vorsitzende Christiane Woppen schlägt für mehr Bereitschaft vor: Helene Fischer soll für Impfung werben.

Saarland-Ministerpräsident Tobias Hans: „Ich sehe nicht, dass wir am 10. Januar aus dem Lockdown kommen. Es wird länger dauern.“

„Maybrit Illner“ - diese Gäste saßen in der Runde:

Tobias Hans (CDU) - Ministerpräsident des Saarlandes

- Ministerpräsident des Saarlandes Karl Lauterbach (SPD) - Mitglied des Bundestages

- Mitglied des Bundestages Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit - Virologe am Bernhard-Nocht-Institut, Universität Hamburg

- Virologe am Bernhard-Nocht-Institut, Universität Hamburg Christiane Woopen - Vorsitzende Europäischer Ethikrat

- Vorsitzende Europäischer Ethikrat Lisa Federle - Ärztin und Initiatorin der „Tübinger Teststrategie“, zugeschaltet

Maybrit Illner wollte von Lauterbach wissen: Ist der neuartige Impfstoff gegen Corona wirklich sicher?

Wieder genesen - nach dem Krankheitsausfall in ihrer vorherigen Sendung - drehte sich in Maybrit Illners letzter Talk-Runde vor der Winterpause wieder alles um das derzeitige Gesundheitsthema Nr. 1: Corona. Im Fokus dieses Talks: Start und Probleme zur bald zugelassenen Impfung.

Zunächst die Fakten: Der Impfstoff ist so schnell und so neuartig da wie nie zuvor - als Gen-Variante dank der US-deutschen Bio-Tech-Kooperation von Pfizer und Biontech und mit Zulassung im Schnellverfahren. Noch in diesem Jahr soll nun auch in Deutschland mit den bundesweiten Impfungen - zunächst nach Infektionsrisikogruppen gegliedert - begonnen werden. Die Zulassung erfolgt EU-weit und solidarisch: Auch ärmere Länder sollen den Impfstoff zugeteilt bekommen.

Trotzdem sind noch viele Fragen offen. An denen arbeitetet sich Maybrit Illner in ihrer Sendung ab. Die wichtigste vorab: Ist der Impfstoff sicher? Dazu durfte der Talkgast-König des Jahres 2020 - in 40 Sendungen war er dabei - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach seine Expertise abgeben: „Die Erfahrungen mit 20.000 Probanden habe gezeigt, dass frühe Nebenwirkungen so gut wie ausgeschlossen werden können.“ Ergo: „Wir können davon ausgehen, dass dieser Impfstoff sicher ist.“

Vorschlag bei „Maybrit Illner“: Helene Fischer soll für die Corona-Impfung werben

So weit, so sicher. Maybrit Illner setzt gleich mit der zweiten Frage nach: Wie kommt die Impfung zu den Menschen? Nach neuesten Umfragen sinkt die Bereitschaft - auch beim medizinischen Personal. Lauterbach zeigt sich enttäuscht: „Ich hätte gerade bei meinen Kollegen höhere Impfbereitschaft erwartet“, gibt der Epidemiologe zu, er begreife die Zurückhaltung nicht. Als Maßnahme kündigte er eine Impfkampagne der Bundesregierung an, die die Menschen aufklären und ihnen die Vorteile einer Impfung vor Augen führen soll.

Für überraschte Gesichter sorgte eine Vorschlag der Vorsitzenden des Europäischen Ethikrates, Christiane Woopen, als sie auf Angelina Jolie hinwies, die ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht hatte und damit viel mehr Frauen für die Vorsorge aktiviert hat, als jede Aufklärungskampagne zuvor. Woppen an Lauterbach: „Nehmen Sie Helene Fischer!“

Bezüglich des Erreichens der Herdenimmunität dämpft Lauterbach jegliche Erwartungen

Wenn sich so wenige impfen lassen wollen, fragt Maybrit Illner den anwesenden Ministerpräsidenten und sticht ins Wespennest, brauchen wir dann einen Impflicht? Illner setzt noch einen drauf und formuliert: „Impfen als patriotische Pflicht?“ Doch in die Populismus-Falle tappt Ministerpräsident Hans nicht und zieht den Kopf galant aus er Schlinge: Es sei jetzt der falsche Zeitpunkt, über eine Impfpflicht zu sprechen. Da gebe es zu viele Befindlichkeiten. Hans: „Das macht den Leuten nur Angst. Wir müssen Vertrauen schaffen.“ Der CDU-Mann appelliert stattdessen an die Bevölkerung, das Impfen als einen Akt der Solidarität zu begreifen: Nicht nur sich selbst zu schützen, sondern eben auch andere.

.@tobiashans hat an die Bundesbürger appelliert, ohne vorherige Selbstisolation an Weihnachten keine Gäste einzuladen. Er habe „große Sorge, dass am Weihnachtsfest die Infektionszahlen nochmal nach oben gehen.“

Die ganze #illner Sendung

👉 https://t.co/yzpwhfYYIP pic.twitter.com/5BzCpwVQFC — maybrit illner (@maybritillner) December 18, 2020

Lauterbach fordert bei „Maybrit Illner“ zweifache wöchentliche Testungen in Pflegeeinrichtungen

Die Runde ist sich einig, dass sich die Auswirkungen der Impfungen frühestens in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar machen werden. Gestritten wird über den Weg bis dahin. Hans hält einen Inzidenzwert von 50 für unumgänglich - Lauterbach fordert sogar 25 - um die Kontaktverfolgung wieder zu gewährleisten. Dahin gelange man nur mit konsequentem Lockdown: „Wir brauchen den harten Lockdown. Ich würde den Lockdown solange runterfahren, bis wir auf eine Inzidenz von 25 pro 100.000 pro Woche kommen.“ Hans kündigt an: „Ich sehe nicht, dass wir am 10. Januar aus dem Lockdown kommen. Es wird länger dauern.“ Auch Schulen und Kitas sollen dicht bleiben. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit verzieht das Gesicht: „Viele Arbeitnehmer - auch im medizinischen Bereich - sind auf Kinderbetreuung angewiesen.“ Lauterbach - Vater von fünf Kindern - kontert: „Die Notbetreuung war nie in der Diskussion.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: "Wir brauchen den harten Lockdown. Ich würde den Lockdown solange runterfahren, bis wir auf eine Inzidenz von 25 pro 100.000 pro Woche kommen."

Die ganze #illner Sendung

👉 https://t.co/yzpwhfYYIP@Karl_Lauterbach pic.twitter.com/EOVYVlhbM1 — maybrit illner (@maybritillner) December 18, 2020

Wopper fordert dagegen eine bundesweite Testung für alle Bürger des Landes, um Infizierte in Quarantäne zu bringen - das würde den Lockdown verkürzen. Doch Lauterbach ist skeptisch. Einmalige Tests würden die Menschen in falscher Sicherheit wiegen, wenn das Ergebnis negativ ausfalle, eine Infizierung aber dennoch stattgefunden habe.

Sein Kompromissvorschlag: Zweimal wöchentliche Tests in Pflegeheimen, durchgeführt von Ehrenamtlichen oder Medizinstudenten, um das Pflegepersonal damit nicht zu belasten, sowie für die Besucher der Einrichtungen. Wie eine Schutzstrategie vulnerabler Gruppen organisiert werden kann, berichtet die Ärztin Lisa Federle aus Tübingen, die - anfangs noch belächelt - heute als Vorreiterin für Corona-Prävention gilt. Das Ergebnis in Tübingen: Zurzeit sind nur acht an Covid-19 erkrankte Personen auf der Intensivstation und weniger als zehn Prozent der über 65-Jährigen Coronavirus-infiziert.

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

„Fakten, Fakten, Fakten“ war der Tenor der Sendung. Gestritten wurde nicht, Kritik gab es kaum, diskutiert wurde nur ansatzweise. Vielleicht lag es am schon eingekehrten Feiertagsfrieden, vielleicht auch an einer gewissen Themenmüdigkeit zum Ende des Corona-Jahres - oder markierte es doch die Ruhe vor dem Sturm? Hinsichtlich der zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen wird 2021 mit Sicherheit noch hitzige Debatten liefern.