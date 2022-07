Weber bei „Maybrit Illner“: „Deutschland ist Kriegsziel“ – Für Nouripour ist Bundeswehr nicht wehrfähig

Die Nato braucht 15.000 deutsche Soldaten. Omid Nouripour sieht bei „Maybrit Illner“ keine Wehrfähigkeit, für Manfred Weber ist Deutschland nun ein Kriegsziel.

Berlin – Beim Nato-Gipfel in Madrid ist vor wenigen Tagen die Aufstockung der neuen Eingreiftruppe auf 300.000 Soldaten beschlossen worden. 15.000 davon sollen deutsche Soldaten sein. Ist die „größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“, wie Maybrit Illner es nennt, damit zu lösen? Darüber spricht die Moderatorin zu Beginn ihrer Sendung zunächst im Interview mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Der norwegische Politiker spricht von einem „heißen Krieg“ und unterstreicht die Bedeutung der Unterstützung für die Ukraine durch den Westen. „Aber“, mahnt Stoltenberg, „es darf keine Eskalation geben, das führt zu noch mehr Toten, zu noch mehr Leid“. Den Fragen zu einem möglichen Ausgang des Krieges weicht der ehemalige norwegische Ministerpräsident zweimal aus. Stattdessen formuliert Stoltenberg seine „Hauptbotschaft“: mehr schwere Waffen, modernere Ausrüstung, die schneller geliefert werden muss. Auch die Lieferung von Leopard-Panzern aus Spanien sei „eine gute Idee“.

Dann versucht es Illner zum dritten Mal: „Was wäre in ihren Augen ein Sieg für die Ukraine? Ist es der Status quo vom 23. Februar 2022, oder sollte der Westen um mehr kämpfen?“ Der Nato-Generalsekretär fordert „mehr zu tun“ und stellt nun doch eine Prognose an. „Dieser Krieg wird wohl am Verhandlungstisch enden.“ Es bestehe eine enge Verbindung zwischen den Positionen in den Verhandlungen und der Situation auf dem Gefechtsfeld. „Es obliegt der Ukraine, unter welchen Bedingungen sie ein Friedensabkommen unterzeichnen kann. Unsere Verantwortung ist es, dass sie die stärkste Position bei den Verhandlungen bekommt.“

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Omid Nouripour (Grüne) – Parteivorsitzender

– Parteivorsitzender Manfred Weber (CSU) – Vorsitzender der EVP, zugeschaltet

– Vorsitzender der EVP, zugeschaltet Jens Stoltenberg – Nato-Generalsekretär, zugeschaltet

– Nato-Generalsekretär, zugeschaltet Claus Kleber – ehemaliger „heute journal“-Moderator, zugeschaltet

– ehemaliger „heute journal“-Moderator, zugeschaltet Nicole Deitelhoff – Professorin für Internationale Beziehungen, zugeschaltet

Professorin für Internationale Beziehungen, zugeschaltet Stefanie Babst – ehemalige Nato-Chefstrategin

Omid Nouripour (Grüne) hat keine Zweifel daran, dass Deutschland die vereinbarten 15.000 Soldaten bereitstellen kann. Der Parteichef der Grünen verweist auf den Zustand der Bundeswehr und führt an, dass zunächst die Wehrfähigkeit wiederhergestellt werden müsse. „Das ist ein Auftrag nach Verfassung, die Bündnisverteidigung“, unterstreicht Nouripour, der es sich außerdem nicht nehmen lässt, die Unions-Kollegen von Manfred Weber dafür verantwortlich zu machen.

Der zugeschaltete Manfred Weber (CSU) nimmt kurzfristig an der Talkrunde teil, nachdem Markus Söder (CSU) zwei Stunden vor der Sendung abgesagt hat. Der EVP-Vorsitzende im Europäischen Parlament begrüßt die Aufnahme von Finnland und Schweden in die Nato, „zwei Länder, die zu unserer Wertefamilie gehören“. Für Weber sei es die „schönste Nachricht“, dass Finnland und Schweden nun zur „Sicherheitsfamilie“ gehören. Mehrfach betont Weber den Zusammenhalt des Westens, doch gleichzeitig warnt er: „Wir sind heute nicht Kriegspartei, aber wir sind Kriegsziel. Putin hasst unsere Art zu leben, unsere Freiheit, unsere Demokratie.“

„Maybrit Illner“: Claus Kleber macht klar - „Es geht darum, bei massiven Angriffen zurückzuschlagen“

Stefanie Babst macht darauf aufmerksam, dass es nicht ausreiche, lediglich 15.000 Soldaten auszuwählen, um der Nato-Vereinbarung nachzukommen. Diese Zahl müsse zumindest dreifach multipliziert werden, um dauerhaft diese Truppenstärke erreichen zu können, unter anderem wegen der nötigen Rotation. „Es geht um eine dauerhafte Brigade, das ist kein einfaches Unterfangen“, sagt Babst.

Eine völlig neue Aufgabe sieht Claus Kleber nach dem Nato-Gipfel auf das Verteidigungsbündnis zukommen. Im Baltikum hätten Nato-Soldaten bisher Stolperdrähte gespannt, „das ist keine Truppe, die die russische Armee aufhalten kann“. Nun gehe es darum, so wie die ukrainischen Soldaten, bei massiven Angriffen zurückzuschlagen. „Das ist eine Aufgabe, die Deutschland weder innerhalb noch außerhalb des Nato-Gebiets bisher hatte.“ Kleber fragt sich, ob die Reserven überhaupt ausreichen. Und er bemerkt, dass dies in der Öffentlichkeit bislang nicht angekommen ist. „Was wird die deutsche Bevölkerung sagen, wenn sie mit dem Ausmaß dieser Beteiligung konfrontiert wird? Wie gehen die Parteien in Wahlkämpfen damit um?“, fragt der 66-Jährige.

Bezogen auf die Rolle der USA macht sich Kleber große Sorgen. Joe Biden sei ein außerordentlich schwacher Präsident, der kaum Zustimmung finde. Zudem gebe es bei den Demokraten keinen Hoffnungsträger. Kleber bezeichnet es als ein „Taumeln in den Konkurs“. Man müsse nicht erst seit dem Sturm auf das Kapitol um die Integrität des demokratischen Modells fürchten. „Wie das westliche Wertemodell ohne seine Führungskraft aussehen kann, ist eine offene Frage“, sagt der ehemalige Washington-Korrespondent.

„Maybrit Illner“: Nouripour und Weber streiten über Atomenergie – und werden ausgebremst

Im letzten Block beschäftigt sich die Runde mit den Sanktionen gegen Russland. Nicole Deitelhoff merkt an, dass die Regierung für Sanktionen den Rückhalt aus der Bevölkerung benötige. „Man muss frühzeitig die Kosten dieser Sanktionen immer wieder thematisieren und klug politisch steuern.“ Ansonsten werde es für die Regierung schwierig, die Sanktionen aufrechtzuerhalten. Omid Nouripour fährt dazwischen: „Genau das möchte Putin. Er will, dass die Solidarität bricht, es geht um die Demokratie in Europa.“ Der Grünen-Politiker ist sich sicher: „Die Ukraine wird gewinnen.“ Allerdings könne es in der Folge auch zu Stellvertreter-Kriegen kommen. „Wir stehen am Anfang eines Marathons.“

Hitzig wird die Diskussion dann erstmals am Ende der Sendung, als sich Omid Nouripour und Manfred Weber über die Energiepolitik streiten. Während der Grünen-Chef von Atomenergie nichts wissen will und hervorhebt, dass „ganz Europa die Luft anhält, wenn russische Soldaten an Tschernobyl vorbeilaufen“, platzt Weber beinahe der Kragen: „Ganz Europa geht einen anderen Weg.“ Es spreche nichts dagegen, die verbleibenden Atomkraftwerke für die Zeit der Energieknappheit hochzufahren. Doch Illner interveniert: „Das ist das Thema einer anderen Sendung.“

„Maybrit Illner“: Fazit des Talks

Die Talkgäste sind sich einig darüber, dass die Ukraine unterstützt werden soll. Mit schweren Waffen, aber auch die Aufstockung der Nato-Eingreiftruppe wird goutiert. Claus Kleber gibt allerdings zu bedenken, dass die Öffentlichkeit empfindlich reagieren könnte, wenn deutsche Soldaten tatsächlich in Kampfeinsätze geschickt würden. Nouripour und Kleber heben hervor, dass die Zukunft der Demokratie in Europa auf dem Spiel stehe. Wirklich hitzig wird es bloß, als Nouripour und Weber über Atomenergie streiten, doch dann ist die Sendung bereits so gut wie zu Ende. (Christoph Heuser)