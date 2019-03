„Maybrit Illner“ im ZDF: Darum geht es heute in der Talkrunde

Wie sehr ist Europa vom Handelskrieg zwischen den USA und China betroffen? Darüber diskutiert Maybrit Illner heute im ZDF-Talk mit ihren Gästen.

Berlin - Der Handelskrieg zwischen den USA und China beschäftigt auch Europa. Die Zollpolitik von Donald Trump trifft die chinesische Volkswirtschaft schwer. Das Wirtschaftswachstum ist so gering wie lange nicht mehr. Davon könnte theoretisch die EU profitieren. Denn die Gemeinschaft will mit einer gemeinsamen Industriepolitik verlorenen Boden in der Weltwirtschaft auf China wettmachen.

„Maybrit Illner“ (ZDF) heute: Das Thema "Zwischen Trump und China – rettet die „Planwirtschaft“ Europa?"

Aber die globale wirtschaftspolitische Lage birgt auch Risiken: US-Präsident Donald Trump könnte, wenn er mit China fertig ist, als nächstes Europa ins Visier nehmen. Dann wären die Vorteile, die die EU aus dem Streit mit China zieht, wieder dahin. Der US-Präsident droht mit Handelszöllen von bis zu 25 Prozent.

Auch dagegen soll die europäische Industriepolitik helfen. Was von Kritikern als „Planwirtschaft“ verdammt wird, haben Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron als neues Projekt für sich entdeckt.

Wie kann Europa seine Industrie schützen? Wird die europäische Wirtschaft zwischen den beiden Großmächten zerrieben? Mit diesen Fragen setzen sich heute Abend Maybrit Illner und ihre Gäste aus Politik und Wirtschaft ab 22.15 Uhr auseinander.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Das sind die Gäste am 07. März 2019 um 22.15 Uhr:

Peter Altmaier (Bundesminister für Wirtschaft und Energie)

Sahra Wagenknecht (Fraktionsvorsitzende Die Linke)

Sandra Navidi (Juristin und Finanzexpertin für n-tv)

Karl Haeusgen (VDMA-Vizepräsident)

Felix Lee (China-Korrespondent der „taz“, Autor)

