Am Ende lange Gesichter: Scholz hat bei „Illner“ nicht viel zu bieten – sogar Rufe nach Habeck werden laut

Teilen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Gast bei „Maybrit Illner“ (ZDF). © Svea Pietschmann/ZDF

Kanzler Olaf Scholz stellt sich bei Maybrit Illner fünf Bürgern, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Doch viel hat der Kanzler nicht zu bieten. Am Ende gibt es lange Gesichter.

Berlin – Die Studentin Rifka Lambrecht sitzt bei „Maybrit Illner“ mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Tisch – und sie hält weder mit ihrer „Angst“ vor einer „Klimakatastrophe“ noch mit Kritik hinterm Berg: „Entspricht es Ihren Vorstellungen von Gerechtigkeit“, will sie vom Bundeskanzler wissen, „wenn, seit Sie Finanzminister sind, die Zahl der Millionäre in die Höhe schießt und wir gleichzeitig 14 Millionen Armutsbetroffene haben?“. Lambrecht macht auch keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen den SPD-Koalitionspartner FDP: „Die Verkehrswende wird gerade von der FDP dreist blockiert“, meint die Studentin. „Und da frage ich mich, Herr Scholz, warum hauen Sie denn da nicht mal auf den Tisch?“.

Maybrit Illner probiert in ihrem letzten ZDF-Talk vor der Sommerpause ein neues Format aus: Der Kanzler am Tisch mit seinen Bürgern zum Thema „Krieg, Corona, Klima – eine Krise zu viel, Herr Kanzler?“. Eines haben alle der „fünf Menschen aus dem Volk“ gemein, die dort im Studio und zugeschaltet zum Kanzler-Stelldichein erscheinen: Sie sind unzufrieden mit der derzeitigen deutschen Politik.

„Maybrit Illner“ - diese Gäste diskutierten mit:

Olaf Scholz (SPD) - Bundeskanzler

- Bundeskanzler

Ralf Berning - Intensivpfleger und ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr im Afghanistaneinsatz

- Intensivpfleger und ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr im Afghanistaneinsatz

Rifka Lambrecht - Studentin

- Studentin

Cornelia und Steffen Stiebling - Leiten gemeinsam eine Familienbäckerei, aus Thüringen zugeschaltet

- Leiten gemeinsam eine Familienbäckerei, aus Thüringen zugeschaltet

Kateryna Mishchenko - nach Deutschland geflüchtete ukrainische Verlegerin und Autorin

Der Kanzler erntet immer wieder Kritik für seine Kommunikation – nun ist er zumindest den Normalsterblichen im Talk zum Greifen nah. Ob sich Scholz damit einen Gefallen tut? Am Ende der TV-Runde stehen enttäuschtes Schweigen und desillusionierte Blicke. Viel Neues zu bieten hat der Kanzler nicht. Ohne konkret zu werden kündigt Scholz weitere Entlastungen an, die derzeit in Gesprächen mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern vorbereitet würden. Ähnlich hatte er sich auch schon bei der Kanzlerbefragung im Bundestag geäußert.

Maybrit Illner ist in Sachen Kommunikation schonungslos, sie setzt bei Scholz den Habeck-Standard an und lobt den Vize-Kanzler, der für seine Kommunikation „immer hervorgehoben wird, weil der nicht sagt: ,Wir haben einen Plan!’. Sondern weil er sagt: ,Wir brauchen eure Hilfe!’“ Habeck binde die Menschen ein, erklärt Illner Scholz und wird noch direkter: „Warum machen Sie es nicht? Die Menschen möchten gerne wissen, wie sie sich vorbereiten können!“

Scholz zur Kritik an seiner Kommunikation: Da ist kein Knopf, auf den man drücken kann

Auch Pfleger und Ex-Zeitsoldat Ralf Berning scheut die Kanzler-Schelte nicht: Man müsse „mit den Bürgern einfach klarer kommunizieren“, fordert er, damit diese die Pläne der Regierung auch „verstehen“. Auch er lobt Habeck und kritisiert Scholz, wirft ihm dessen Verhalten in einem kürzlich gehaltenen ARD-Gespräch vor die Füße: „Wenn Sie in einem Interview gefragt werden, haben Sie noch Ideen, wie ich zu Hause Energie sparen kann, und Sie sagen, ,Nö’, dann fühlt der Bürger sich veräppelt.“ Doch die Chance zu mehr Offenheit nutzt Scholz auch nach der deutlichen Kritik nicht: „Ich bin für reale Vorschläge“, entgegnet er, „aber nicht dafür, dass man so tut, als gäbe es den einen Knopf, auf den man drücken muss und dann ist alles in Ordnung.“

Auch der emotional vorgetragenen Sozialkritik der Studentin begegnet Scholz stoisch: „Gegen mehr Millionäre“ habe er nichts, „wenn das das Ergebnis wirtschaftlichen Wachstums“ und „großen Erfolgs“ sei, von dem „wir alle“ profitieren. „Die Aufgabe ist hinzukriegen, die Ukraine, die Wirtschaft und das Klima zu retten“, so der Kanzler pauschal. Das müsse man „alles gleichzeitig hinkriegen“.

Erst als Pfleger Berning ansetzt und fordert: „Amazon hart zu besteuern“ und vermutet, „dass die FDP die größte Bremse in dieser Koalition ist“, lässt sich Scholz kurz zu einer Koalitionspartner-Kritik hinreißen. Derzeit habe er „keine Gesetzgebungsmehrheit für Steuererhöhungen“, er habe es aber in seinem Wahlprogramm anders vorgehabt.

Scholz zur Ukraine-Politik: „Wir werden so lange solidarisch sein, wie es notwendig ist“

Das Bäcker-Ehepaar Cornelia und Steffen Stiebling steht durch die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise mit ihrem thüringischen Backbetrieb laut eigener Darstellung am „Rande des Ruins“. Der Bäckermeister sieht vor allem in der deutschen Außenpolitik im Ukraine-Krieg den Auslöser für seine betrieblichen Probleme: „Deutschland kann doch nicht das Feuer schüren“, beschwert sich der Bäcker und „Sanktionen gegen ein Land erhängen, von dem man so abhängig ist!“.

„47 Prozent der Menschen in diesem Land sagen heute, sie wünschen sich Zugeständnisse der Ukraine, Gebiete abzugeben im Süden und im Osten, damit diese Sanktionen aufhören“, wirft auch die Talkmasterin ein und will vom Kanzler eine Zukunftsprognose: „Wie lange werden Sie, wie lange wird diese Regierung stehen?“ Doch auf dieses politische Mienenfeld begibt sich Scholz nicht. „Wir werden so lange solidarisch sein, wie es notwendig ist, damit sich die Ukraine gegen den furchtbaren und brutalen russischen Angriff verteidigen kann“, stellt der Kanzler klar. Man werde „nicht akzeptieren, dass ein Land seinen Nachbarn überfällt“.

Hinsichtlich einer drohenden Gas-Knappheit versucht Scholz den Ball flach zu halten: „Die Mangellage ist nicht da, wenn alle sagen: Nun sag doch einfach, dass sie da ist - sondern sie ist da, wenn sie da ist“, sagt er. Die Speicher seien derzeit zu 67 Prozent gefüllt, wendet Moderatorin Illner ein und erklärt, wären sie voll, reichten diese auch nur für drei Monate. Scholz lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Wir werden nicht verhindern können, dass die Gaspreise auf dem Weltmarkt steigen. Man könne aber „versuchen, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen“.

Fazit des „Maybrit Illner“-Talks

Falls Scholz den Talk wählte, um seine Kommunikationsfähigkeit kameratauglich zu gestalten, ging die Strategie eher nach hinten los. Große Neuigkeiten hatte er nicht zu verkünden. Pluspunkt allerdings: Der Kanzler bewies Coolness, ließ sich weder von Provokationen der Moderatorin noch von Kritik und politischen Angriffen der Gäste aus der Ruhe bringen. Für einen Kanzler keine unwichtige Eigenschaft – gerade in diesen Zeiten. (Verena Schulemann)