Nächster Rundfunk-Ärger: Sachsen-Anhalts MDR-Chefin tritt zurück

Ines Hoge-Lorenz vor einer Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt im Jahr 2021. Jetzt tritt sie als MDR-Landesfunkhausdirektorin ab. (Archivfoto) © Christian Schroedter/Imago

Die ARD kommt nicht zur Ruhe. Nach RBB und NDR gibt es nun Wirbel beim MDR. Die Landesfunkhausdirektorin Hoge-Lorenz zieht Konsequenzen.

Magdeburg - Der öffentlich-rechtliche Rundfunk schlittert in die nächste Krise. Während das Rundfunk-Beben um RBB-Intendantin Patricia Schlesinger immer weitere Kreise zieht und auch der NDR in die negativen Schlagzeilen gerät, gibt es nun auch personelle Konsequenzen beim MDR.

ARD-Beben: MDR-Chefin Ines Hoge-Lorenz tritt ab

Die Landesfunkhausdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) in Sachsen-Anhalt, Ines Hoge-Lorenz, tritt von ihrem Amt zurück. Das teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Freitag mit. Hoge-Lorenz war erst im Januar 2021 in die Position gekommen. Hintergrund des Rücktritts ist nach ihren Angaben fehlende Transparenz gegenüber dem Sender zu einem beruflichen Detail ihres Ehemannes.

Hoge-Lorenz wurde mit diesen Worten zitiert: „Ich habe es vor meinem Amtsantritt als Landesfunkhausdirektorin Sachsen-Anhalt versäumt, klar darüber zu informieren, dass mein Ehemann vor über zehn Jahren in der Causa Foht eine Rolle gespielt hat.“

MDR-Chefin Hoge-Lorenz tritt ab: Causa Foht und Beziehungen ihres Ehemanns

Mit der Causa Foht ist ein Skandal gemeint, der 2011 aufgedeckt wurde. Dem früheren MDR-Unterhaltungschef Udo Foht wirft die Staatsanwaltschaft Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit zum Nachteil verschiedener mutmaßlich Geschädigter vor. Zusammengefasst stehen Vorwürfe im Raum, dass es ab Februar 2008 Filz und Geldschiebereien gegeben haben soll.

Der MDR hatte Foht nach Aufkommen des Skandals gekündigt. Am 1. September beginnt der Prozess gegen ihn. Foht hatte sich damals nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Ein Arbeitsprozess endete mit einem Vergleich. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt für Foht die Unschuldsvermutung. Nach MDR-Angaben bleibt Hoge-Lorenz in dem Sender tätig, ab 1. September in der Hauptredaktion Information und Innovation der Programmdirektion Leipzig. Für die ARD kommen die neuen Personalrochaden zur Unzeit. „Der RBB-Skandal ist nicht singulär, sondern systemisch“, kommentiert daher Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. (dpa)