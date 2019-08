Soweit ich mich erinnere, war das Opfer ein Russlanddeutscher Mitte 30. Erstochen wurde er aus einem nichtigen Grund. Er war eines der Opfer des Sommers 2018, bei dem die Medien wegschauen wollten, aber nicht mehr konnten. Zuvor war die 14-jährige Susanne F. vergewaltigt und bestialisch ermordet worden. Der Täter konnte per Linienflug in den Irak entkommen, wo in dann kurdische Behörden festnahmen. Immerhin ist der Mann inzwischen verurteilt. Ein Arzt in BW war in seiner Praxis erstochen worden - er Stand am Ende einer Serie von Einzelfällen des Sommers.

Die beiden Täter in Chemnitz wurden als Syrer identifiziert; einer der beiden ist bis heute nicht gefasst, der andere hat wohl nicht selbst zugestochen. Er wird von einem Staranwalt vertreten. Die Aufklärungsarbeit zeigte, dass es trotz klarer Faktenkenntnis und Beweislage praktisch unmöglich war, den Haupttäter dingfest zu machen. Ob er heute noch in D ist, unter welcher Identität, et. ist m.W. ungeklärt. Als dann die ANTIFAs die Story um den Mord von Chemnitz kaperten, haben Merkel und CO. deren Version ungeprüft als die einzige, alternativlose politische Wahrheit verkauft. Das Hase-Video hat sich inzwischen als Teil einer persönlichen Auseinandersetzung herausgestellt, die mit der DEMO in Chemnitz nichts zu tun hatte. Es entstammt einer Whattsap-Gruppe. Die Absenderin hat bei Tichy die Story hinter dem Video veröffentlicht. Wie "Zeckenbiss" an das VIdeo kam, ist unklar. Wir sind in Chemnitz erwiesenermaßen durch einen PR-Trick manipuliert worden und alle Medien in D haben das Spiel der ANTIFA ("Zeckenbiss") mitgespielt. Am Ende hat der Bundespräsident noch seine Sympathie für die linksextreme Hassband "Feine-Sahne-Fischfilet" verkündet, die das Helldeutschland dann als Teil eines Benefizkonzerts erleuchtet hat.

Chemnitz war und ist neben den Berichten zu Köln, Silvester 2015, der Tiefpunkt der freien Berichterstattung in D. Es folgen in immer kürzeren Abständen weitere lokale Minima. Darüber sollte diskutiert werden - denn hier liegt ein riesiges Kernproblem unseres Landes. Der politische Narrativ soll als Substitut der Realität dauerhaft installiert werden. Aber Realitätsverweigerung ist immer der erste Indikator für ein totalitäres System.