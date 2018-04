Shitstorm wegen Rassismus-Tweet: Tabubruch beim MDR?

Aufmerksamkeit für wichtige Diskussion oder dreister Tabubruch? Im Internet echauffieren sich viele über einen Tweet zu Rassismus und politischer Korrektheit des MDR Sachsen.

Dresden - Mit einer Programminformation auf Twitter löste der MDR Sachsen am Dienstag einen „Shitstorm“ aus. Laut Tweet wollte man in der Sendung Dienstags direkt darüber diskutieren, ob man heutzutage noch „Neger“ sagen dürfe. Weiter hieß es: „Warum ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden?“ Zur Diskussion eingeladen waren die ehemalige Parteichefin der AfD, Frauke Petry, die sächsische Linken-Politikerin Kerstin Köditz, ZDF-Moderator Peter Hahne sowie der Politikwissenschaftler Robert Feustel von der Universität Leipzig.

Eine Lawine heftiger, oft beleidigend formulierter Kritik ergoss sich sodann in Retweets und Kommentaren unter dem Tweet über den MDR Sachsen. Manche User forderten die Löschung des Tweets aufgrund der Wortwahl, andere empörten sich über die Wahl der Gäste. Petry sei „Rechtspopulistin“, ein Opfer rassistischer Beleidigungen oder rassistisch motivierter physischer Gewalt sei hingegen nicht mit von der Partie.

Darf man heute noch "Neger" sagen? Warum Ist politische Korrektheit zur Kampfzone geworden? Darüber sprechen wir heute Abend (20 Uhr) mit @FraukePetry, @kerstinkoeditz, @ZDF-Mann Peter Hahne und Robert Feustel von der @UniLeipzig. Moderation @Sprechcoach https://t.co/0W6LUarBnF pic.twitter.com/1ZVYlYvqJ2 — MDR SACHSEN (@MDR_SN) 17. April 2018

Eine Entschuldigung der Rundfunkanstalt konnte den Schaden nicht mehr begrenzen. Auch das Moderieren der Diskussion in den Kommentaren vermochte die zornigen User nicht zu beschwichtigen. Prominente meldeten sich ebenfalls zu Wort. So beklagte etwa die linke Aktivistin und ehemalige Grüne Jutta Ditfurth, der MDR Sachsen benutze mit „politischer Korrektheit“ einfach einen „Kampfbegriff der Neuen Rechten“.

Ankündigung des @MDR_SN verrät alles: vortäuschen über Rassismus reden zu wollen, aber rassistischen Begriff verbreiten. Mit „politische Korrektheit“ einen Kampfbegriff der Neuen Rechten übernehmen. Rassisten mitdiskutieren lassen aber keine PoC. Warum nimmt @kerstinkoeditz teil? https://t.co/YwDOUnhGzF — Jutta Ditfurth (@jutta_ditfurth) 17. April 2018

Der schwarze SPD-Bundestagsabgeordnete für Halle an der Saale, Dr. Karamba Diaby meldete sich ebenfalls zu Wort. Man müsse über alles diskutieren, aber der MDR habe sich bereits durch die Verwendung des Begriffs „Neger“ disqualifiziert.

Wir können und müssen über alles diskutieren. Meine Meinung: Wer schon in der Bewerbung der Sendung das "N-Wort" benutzt, will keine sachliche Debatte, sondern provozieren und ausgrenzen. https://t.co/hLb0xrIpK9 — Dr. Karamba Diaby (@KarambaDiaby) 17. April 2018

Die geladenen Gäste Kerstin Köditz und Robert Feustel verkündeten alsbald auf Twitter, sie würden an der Diskussion nicht teilnehmen. In einer detaillierteren Stellungnahme schrieben die beiden, das Thema der Sendung sei nach ihrer Zusage „in eine Richtung (weiter-)gedreht [worden], die vollends indiskutabel ist.“

Gemeinsame Erklärung von Kerstin Köditz & Robert Feustel: Wir sagen unsere Teilnahme an der heutigen @MDR_SN-Sendung “Dienstags direkt” ab. — Kerstin Köditz (@kerstinkoeditz) 17. April 2018

Die Sendung musste schließlich abgesagt werden, da zwei der vier geladenen Gäste ihre Teilnahme absagten, wie der MDR Sachsen auf seiner Internetseite bekanntgab. Auf Twitter hieß es in einer weiteren Mitteilung, man prüfe einen neuen Termin für die Diskussion.

Wir haben die #dienstagsdirekt - Sendung für heute Abend abgesetzt, nachdem zwei der vier Gäste infolge des Tweets abgesagt haben. Uns ist eine ausgewogene Gästerunde zur politischen Diskussionskultur wichtig. Wir prüfen einen neuen Sendetermin. — MDR SACHSEN (@MDR_SN) 17. April 2018

Die Kontroverse um den MDR-Tweet ist ein weiteres Beispiel für die hierzulande inzwischen hochgradig polarisierte Diskussion über den richtigen Umgang miteinander. Populisten hatten in der Vergangenheit teilweise versucht, diese emotional aufgeladene Debatte durch bewusste Provokationen für ihre Zwecke zu nutzen. So etwa der AfD-Politker André Poggenburg, der in Deutschland lebende Türken als „Kameltreiber“ verunglimpfte.

