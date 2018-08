Medienbericht: Das plant Putin vor dem Treffen mit Angela Merkel

Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich kommenden Samstag mit Angela Merkel. Zuvor hat er laut Medienberichten noch etwas anderes vor.

Berlin - Enger Terminplan für Wladimir Putin am Samstag: Abends wird der russische Staatschef von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Schloss Meseberg in Brandenburg empfangen, zuvor erwartet ihn offenbar Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bei ihrer Hochzeit in der Steiermark. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Mittwoch berichtete, bereite man sich am Hochzeitsort auf hochrangigen Besuch vor.

Große Sicherheitsvorkehrungen vor Hochzeit von rechtspopulistischer Politikerin

Auch die "Kronen Zeitung" berichtet demnach unter Berufung auf anonyme Quellen und mit Verweis auf "detaillierte Sicherheitsbesprechungen" des Einsatzkommandos der Cobra von einem bevorstehenden Putin-Besuch bei der Hochzeit der rechtspopulistischen Politikerin. Die 53-jährige Kneissl heiratet laut APA am Samstag den steirischen Unternehmer Wolfgang Meilinger.

Merkel empfängt Putin am Samstagabend auf Schloss Meseberg zu Gesprächen über aktuelle außenpolitische Fragen wie die Konflikte in Syrien und der Ost-Ukraine. Auch über Energiethemen wie die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 wollen Merkel und Putin sprechen. Die Beziehungen zu Russland sind derzeit angespannt.

afp