„Können normale Beziehungen vergessen“: Medwedew stellt düstere Prognose für Russland und den Westen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der ehemalige Präsident Russlands Dmitri Medwedew. (Archivbild) © IMAGO/Yekaterina Shtukina

Kreml-Chef Putins enger Vertrauter Medwedew erwartet keine Besserung in Beziehungen zum Westen für die „nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte“.

München/Moskau – Während der Ukraine-Krieg mit aller Grausamkeit und Gewalt läuft, lautet auf die Frage auf diplomatischer Ebene unter anderem, ob eine Rückkehr zu guten oder zumindest normalen Beziehungen mit Russland je möglich sein wird. Geht es nach Moskau, lautet die Antwort Nein.

Der ehemalige russische Staatschef und momentaner Vize-Chef des nationalen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, hat sich nun in einem Beitrag im russischen Amtsblatt Rossijskaja Gazeta über die Beziehungen zum Westen geäußert. Dabei zeichnete der enge Vertraute von Kreml-Chef Wladimir Putin inmitten des russischen Angriffskrieges ein hoffnungsloses Bild.

Rückkehr zu Beziehungen mit Russland? Putins Vertrauter Medwedew zeigt sich ohne Hoffnung

„Für die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte können wir normale Beziehungen mit dem Westen vergessen“, erklärte er in der offiziellen Zeitung der russischen Regierung. Dies sei aber nicht die Wahl Russlands, so Medwedew. Er stellte fest: „Die Illusionen sind vorbei, denn heute sind wir vom Westen so weit entfernt wie noch nie.“

Nun wolle Russland warten, bis eine „neue Generation an vernünftigen Politikern“ im Westen an die Macht kommen werde. Währenddessen werde Moskau das Verhältnis zur restlichen Welt ausbauen, die „glücklicherweise sehr umfassend“ sei. Dabei stellte er zudem eine krude Theorie auf: Die westliche Welt sperre sich in einen Käfig ein und verwandle sich zunehmend in eine „belagerte Burg“, während der Rest der Welt in Freiheit weiterlebe.

Putin-Scherge Medwedew mit Attacke gegen Westen und Selenskyj – „Verhandlungen sind sinnlos“

Außerdem prophezeite der russische Politiker im Beitrag für Rossijskaja Gazeta ein Ende der „großen und starken westlichen Bündnisse“. Diese würden „früher oder später“ aufhören zu existieren, behauptete Medwedew. Immerhin gebe es sogar trotz des „gemeinsamen Feindes Russland“ Reibereien zwischen westlichen Ländern. Den USA warf er vor, im „Cowboy-Style“ zu agieren: „Wenn es dir nicht gefällt, wie der Tisch aufgestellt ist, dann schmeiß den Tisch einfach um.“

Medwedew kommentierte auch die Lage in der Ukraine und mögliche Verhandlungen. Dabei bezeichnete er die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj als das „Kiewer Regime“ und gab an, Verhandlungen mit dem „Regime“ seien „sinnlos“. Putins Vertrauter behauptete außerdem, Selenskyj habe die Macht mit einem „Staatsstreich“ an sich gerissen.

Dem Westen warf der russische Ex-Präsident vor, die „Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg“ vergessen zu haben und in der Ukraine „Nationalisten“ zu unterstützen. Das sei das „traurigste Ergebnis“ nicht nur des Jahres 2022, sondern der letzten Jahrzehnte. Moskau beruft sich beim völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine immer wieder auf ein Streben nach der sogenannten „Denazifizierung“ des Landes.

Medwedew verteidigt Ukraine-Krieg – und spricht von „schwieriger Entscheidung“

Medwedew attackierte in diesem Zusammenhang den ukrainischen Präsidenten mit scharfen Worten: „Russland hat das mehr als nur einmal oder zweimal betont. Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk, sondern gegen den Nazi-Bastard in Kiew.“ Bei der Regierung in der Ukraine handle es sich um eine „Marionette“, schrieb der russische Politiker. Allerdings leiden gerade Zivilisten aktuell massiv – die russische Armee hat die Energieversorgung des Landes ins Visier genommen.

Darüber hinaus verteidigte er den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine und sprach von einer „erzwungenen und schwierigen Entscheidung“. Dennoch habe man die von Russland als solche bezeichnete „militärische Spezialoperation“ nicht weiter verschieben können. Schließlich gehe es nicht nur um den Schutz der „Bruderrepubliken“ im Osten der Ukraine, sondern auch um die „Sicherheit und Souveränität“ von Russland selbst.

Nuklear-Eskalation wegen Ukraine-Krieg – Medwedew droht und beschwichtigt gleichzeitig

In seinem Beitrag für Rossijskaja Gazeta schrieb Medwedew auch über die Gefahr einer nuklearen Eskalation im Ukraine-Krieg. Dabei versteckte er in seinen Aussagen auch eine Drohung an den Westen. Russland forderte schon vor dem Kriegsbeginn immer wieder Sicherheitsgarantien vom Westen. Sollte dieser Wunsch nicht erfüllt werden, so Medwedew, werde die Welt am Rande des Dritten Weltkrieges und einer nuklearen Eskalation taumeln.

Dennoch werde Moskau aber alles tun, um eine „Katastrophe“ zu verhindern, gab er an. Zugleich hieß es aber auch: Im Falle einer Bedrohung werde Russland in Linie mit der nuklearen Doktrin des Landes handeln. Der Glaube, dass Russland diese Doktrin tatsächlich anwenden werde, sei schließlich der einzige Faktor, „der unsere Feinde heute stoppt“. Daher seien auch neue Vereinbarungen zur Abrüstung „unrealistisch“, erklärte Medwedew. (bb)